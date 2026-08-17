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Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

El titular del Mindef indicó que el partido Libertad Popular recibió aportes de “cientos de miles de soles” de parte de la presidenta del directorio de Poderosa, aunque no recuerda un monto exacto

Hombre de gorra beige y chaleco khaki. Hombre de casco blanco y chaleco naranja gesticula. Otras personas con chalecos de seguridad y cascos
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, participa en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Piura, organizado para evaluar la respuesta ante emergencias. (Ministerio de Defensa)
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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, reafirmó su intención de acudir a una eventual interpelación ante la Cámara de Diputados por los aportes de campaña que recibió su partido de parte de Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, que opera en Patáz y que está bajo intervención de la Policía y el Ejército.

En una entrevista con Panorama, el ministro sostuvo que esos aportes ascendieron a “cientos de miles de soles”, aunque afirmó no recordar la cifra exacta. También afirmó que todas las cuentas partidarias fueron declaradas y están “conformes” con la ONPE.

El titular del Mindef explicó que Minera Poderosa no lo financió a él ni a su campaña, sino que Evangelina Arias -presidenta del directorio de la empresa minera- hizo contribuciones al partido Libertad Popular “a título personal”, amparada en la ley de partidos políticos, que permite aportes de personas naturales a organizaciones políticas.

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“Ella (Evangelina Arias) es una persona comprometida con la actividad política, participó en, en el movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa. Como Mario Vargas Llosa se afilió al partido nuestro, eso la motivó a ella también a participar. Y ella al final es una ciudadana que ejerce una actividad profesional legal, tributa, paga sus impuestos y tiene todo el derecho de colaborar políticamente dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el ministro de Defensa.

Cinco personas al aire libre, tres hombres con chalecos de emergencia y gorras, un militar y una mujer con traje sastre, están conversando. Edificios al fondo
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, conversa con personal de emergencia y una mujer en traje sastre durante el simulacro nacional multipeligro en Piura. (Ministerio de Defensa)

Consultado sobre su relación con la empresaria, Belaunde respondió que la conoce, pero negó tener vínculos comerciales con ella. Precisó que no mantienen una relación social estrecha, aunque admitió haber coincidido con Arias en algunos almuerzos.

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Respecto a una frustrada llegada al Ministerio de Energía y Minas debido a este conflicto de cercanía entre Arias y Libertad Popular, el ministro la rechazó y aseguró que su relación con la presidenta Keiko Fujimori nunca se planteó en esos términos, y que fue el ministro (Luis) Galarreta quien le propuso asumir la cartera de Defensa.

Ministro rechazó un conflicto de interés en operación militar en Patáz

Belaunde también negó que exista conflicto de interés entre los aportes recibidos por su partido y la actuación de las fuerzas armadas en Patáz. Su argumento fue que la intervención militar no busca proteger a la Minera Poderosa, sino enfrentar a organizaciones criminales que operan en la zona.

“No puede haber imparcialidad en el ataque contra las organizaciones criminales”, afirmó. Agregó que en ese corredor actúan grupos a los que describió como organizaciones transnacionales, entre ellos Los Choneros y el Comando Vermelho, además de otras estructuras presentes también en Madre de Dios, El Tambo y Condorcanqui.

Comando Unificado incauta armamento de guerra y detiene a 68 personas.
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El ministro subrayó que el estado de emergencia en Patáz no fue impuesto por su gestión, sino que está vigente desde hace más de un año. Dijo que su responsabilidad consiste en garantizar que ese régimen excepcional se aplique con el rigor que exige la ley.

“Voy a viajar (a Patáz) cuando así lo requiera el comando de operaciones, pero no se trata de imparcialidad. Acá hay un estado de emergencia porque hay que combatir organizaciones criminales asesinas”, sostuvo Belaúnde a Panorama.

También negó haber recibido pedidos directos de Evangelina Arias o de la minera para enviar más militares o modificar la estrategia operativa. Sostuvo que las decisiones en la zona dependen de los requerimientos del Comando Conjunto, del jefe militar a cargo de las operaciones y de los informes de inteligencia.

Relación entre Minera Poderosa y mineros informales

En ese punto, marcó una separación entre la seguridad nacional y la disputa minera local. Dijo que la relación entre la empresa y los mineros informales “es un problema ajeno al Ministerio de Defensa”, mientras que la tarea de su cartera es reforzar la acción del Estado allí donde rige un estado de emergencia, como ocurre también en el Putumayo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

A pesar de la violencia empleada por los criminales, las fuerzas del orden mantuvieron el control del área y avanzaron en el dominio de las galerías internas.
A pesar de la violencia empleada por los criminales, las fuerzas del orden mantuvieron el control del área y avanzaron en el dominio de las galerías internas.

Belaunde reconoció que el hecho violento ocurrido en Patás se produjo en un socavón de un operador que tenía contrato de beneficio con Minera Poderosa, dentro de una concesión de la empresa. Aun así, insistió en que la zona ha sido tomada no por mineros informales, sino por organizaciones criminales.

Hacia el final de la entrevista en Panorama, el ministro fue consultado sobre una eventual consultoría para la minera. Respondió que, a título personal, no realizó ese tipo de trabajo, pero sí admitió que una empresa suya de saneamiento prestó servicios para una hidroeléctrica de una subsidiaria de Poderosa hace 12 años. Según su relato, ese trabajo se realizó en la provincia de Bolívar y fue remunerado.

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