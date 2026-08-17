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Un nuevo estudio de opinión elaborado por Datum revela que Rafael López Aliaga, que ahora lidera la lista luego de la renuncia de Luis Rubio -que era el candidato a la alcaldía hasta hace dos semanas- sigue a la cabeza de las preferencias de los votantes en Lima Metropolitana con un 16 %, seguido de Carlos Bruce con 13 %.

El sondeo, difundido por El Comercio revela que la diferencia entre López Aliaga y Bruce supera los tres puntos porcentuales, mientras que otros aspirantes como Daniel Urresti y Francis Allison alcanzan 9,5% y 9,3% respectivamente, muy por detrás de los líderes de las preferencias de los electores.

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Preferencias por sector

En el sector moderno de Lima, López Aliaga registra su mayor respaldo con 22,9%, mientras que Bruce obtiene su máximo apoyo en la misma área con 25%. En contraste, figuras como Ricardo Belmont, Susel Paredes y Alberto Tejada muestran porcentajes menores, situándose en un rango de 8,3% a 4%.

Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran las preferencias de voto en Lima Metropolitana, según encuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un 11,8% de los consultados manifestó su preferencia por ninguno de los candidatos, votos en blanco o viciados, y un 13,5% respondió que no sabe por quién votará.

En la lista aparecen los nombres de otros candidatos a la alcaldía, como Samuel Daza, Rubén Ramírez, Rubén Bonilla y Edgardo de Pomar, quienes registran menos del 2% de respaldo cada uno.

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Limeños no creen en la renuncia de Luis Rubio por “temas personales”

El estudio también explora la percepción ciudadana sobre la reciente renuncia de Luis Rubio como candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Al respecto, el 60% de los encuestados considera que la dimisión de Rubio respondió a la necesidad de que Rafael López Aliaga lidere la lista municipal, y no a motivos personales. Solo un 19% atribuye la salida a razones personales, mientras que un 21% se declara sin opinión.

El estudio señala que, durante la recolección de datos entre el 3 y el 6 de julio, la candidatura de Rubio era la oficial para Renovación Popular. Tras su retiro, se evaluó como nuevo cabeza de lista a López Aliaga, lo que para la mayoría representa una maniobra orientada a aumentar las posibilidades electorales de esa agrupación.

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Estudio de Datum revela que la mayoría de limeños no cree que la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía de Lima fue “por temas personales”, sino para permitir a López Aliaga lidere la lista municipal. (FB/@Rafael López Aliaga)

Bruce considera que liderazgo de López Aliaga es “un hipo”

Bruce calificó la candidatura de Rafael López Aliaga como una “violación a la Constitución”, respondió. “Esa prohibición de la reelección está en la Constitución y el jurado considera que ellos no deben defender la Constitución, que eso es un tema del Congreso”, señaló.

En diálogo con Canal N, el candidato a la alcaldía afirmó que la diferencia entre un primer estudio y el actual “sorprende” y admitió que “el salto es bien grande” en lo que respecta a las cifras de López Aliaga, que en la práctica postula para una reelección luego de que el candidato principal a la alcaldía, Luis Rubio, decidiera renunciar y dejara al líder de Renovación Popular y alcalde electo como su teniente alcalde.

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“Los que tenemos alguna experiencia en estos procesos electorales te dice que no es bueno crecer tan rápido, ¿no? y además, ha crecido por una coyuntura, un permiso que ha tenido para violar nada menos que la Constitución (...) Yo creo que es un “hipo”. Eso va a caer. Nada que sube tan rápido se sostiene. Pero vamos a verlo”, indicó al medio televisivo.

La encuesta que motivó las críticas de Bruce indican que Rafael López Aliaga cuenta con 21% de intención de voto, frente al 13% de Bruce. Detrás quedaron Francis Alison con 9 %, Daniel Urresti con 7 %, Samuel Daza con 6 %, José Paredes con 5 %, Ricardo Belmont con 5 %, Alberto Tejada con 2 %, Osvaldo Vargas con 2 % y otros con 4 %.

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