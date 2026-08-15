Cuatro futbolistas de Cienciano integran el once ideal de la semana en la Copa Sudamericana tras la histórica goleada a Botafogo

Cuatro jugadores de Cienciano fueron incluidos en el once ideal de la semana de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Difusión.

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Cienciano continúa celebrando una de las noches más memorables de su historia reciente. El conjunto cusqueño goleó 6-1 a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y consiguió una ventaja que lo deja muy cerca de los cuartos de final. El contundente resultado ante el vigente campeón del Brasileirao también tuvo reconocimiento individual, pues cuatro futbolistas del ‘papá’ fueron incluidos en el once ideal de la semana de la competición.

Matías Succar, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Marcos Martinich fueron los representantes de Cienciano en la oncena destacada. Cada uno tuvo una participación determinante en la goleada: Succar firmó un espectacular hat-trick, Bandiera convirtió un doblete, Hohberg entregó tres asistencias y Martinich aportó uno de los mejores goles de la jornada.

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Con este importante rendimiento reconocido por los organizadores oficiales de la competición, el elenco ‘imperial’ ahora deberá sostener la ventaja. Son cinco goles de diferencia que respaldan al representativo nacional de cara a la vuelta en Río de Janeiro.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Once ideal de la semana de la Copa Sudamericana 2026

Arquero:

Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores:

Marcos Martinich (Cienciano)

Robert Arboleda (São Paulo)

Willian Arão (Santos)

Mediocampistas:

Neri Bandiera (Cienciano)

Alejandro Hohberg (Cienciano)

Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque)

Santiago Ascacíbar (Boca Juniors)

Delanteros:

Leonel Flores (Boca Juniors)

Matías Succar (Cienciano)

Tomás Cuello (Atlético Mineiro)

Once ideal de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X CONMEBOL Sudamericana.

La noche imperial de Matías Succar

El delantero nacional se consolidó como el MVP del encuentro al protagonizar un show goleador que ya forma parte de la historia de Cienciano y del fútbol peruano. Sus tres anotaciones lo convirtieron en el primer futbolista de un club peruano en conseguir un hat-trick en la Copa Sudamericana, una marca que resume la dimensión de su actuación ante Botafogo.

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Succar tuvo una noche especialmente brillante en el primer tiempo, cuando aprovechó las oportunidades que generó el conjunto cusqueño y mostró contundencia frente al arco brasileño. Su primer gol llegó a los 18 minutos y el segundo apenas doce minutos después, mientras que completó su triplete a los 78’. La actuación del atacante fue fundamental para que Cienciano construyera una goleada que sorprendió al continente.

El momento también adquiere mayor valor por el recorrido reciente del delantero. Succar ha tenido que afrontar etapas complicadas en su carrera y, después de un periodo con pocas oportunidades y escasa continuidad goleadora, encontró en Cienciano el escenario para recuperar confianza.

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El delantero volvió a marcar de cabeza y celebró a todo pulmón en el Garcilaso de Cusco - Crédito: ESPN.

“No ha sido un tiempo fácil para mí pasar tanto tiempo sin goles. Es verdad que ha sido mucho tiempo, pero si nos basamos netamente en los minutos que he jugado todo este tiempo, no son tantos. He tenido que trabajar mucho en todos los aspectos, sobre todo en la parte mental para mantenerme estable y saber de lo que soy capaz”, reconoció.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Cienciano buscará sellar su clasificación a los cuartos de final en el partido de vuelta frente a Botafogo, programado para el jueves 20 de agosto en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El horario establecido son las 19:30 horas en todo el territorio nacional.

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El conjunto brasileño necesitará una remontada extraordinaria después del 6-1 sufrido en Cusco, mientras que Cienciano intentará administrar su amplia ventaja para continuar con vida en el torneo continental. El equipo peruano ya había protagonizado una remontada memorable frente a Lanús para alcanzar los octavos de final y ahora tiene la posibilidad de escribir otro capítulo importante en su historia internacional.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Cienciano y Botafogo? Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

La transmisión televisiva para el público peruano deberá ser confirmada oficialmente por la señal correspondiente. Mientras tanto, los hinchas del ‘papá’ esperan que la histórica goleada en Cusco sea el primer paso hacia una nueva hazaña continental.

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