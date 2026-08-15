Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Roberto Musso destaca la conexión con el público adolescente en los conciertos de Cuarteto de Nos, subrayando la efusividad y el colorido que aportan los jóvenes seguidores en cada presentación.

Guardar

Después de dos años, Cuarteto de Nos regresa a Lima para reencontrarse con sus seguidores el 22 de agosto en Costa 21. En diálogo exclusivo con Infobae Perú, Roberto Musso comparte su entusiasmo por este esperado reencuentro, reflexiona sobre la notable presencia juvenil en sus conciertos y analiza la responsabilidad que implica escribir letras que impactan y acompañan a nuevas generaciones. La banda uruguaya, que celebra dos décadas de su disco emblemático ‘Raro’, promete un show cargado de energía y emoción para el público peruano.

- Regresas después de dos años para repetir el éxito anterior. La última visita fue un lleno total, especialmente de público muy joven, muchos de ellos vistiéndose como los personajes de sus canciones. ¿Qué te genera ver esa conexión?

PUBLICIDAD

Tremendo. Mucha gente no lo termina de entender del todo cómo sucede. Esos acontecimientos van más allá de lo musical. En los shows del Cuarteto hay una especie de catarsis psicológica colectiva. Llama mucho la atención que, para una banda de rock de tantos años, la mayoría del público sean chicos menores de veinte años. Esa efusividad se traslada a nosotros, que tenemos que dar el máximo en el escenario. Son propuestas que a veces uno dice: “¿Por qué conectan tanto esta generación nueva con letras que parecen complicadas?”, que tocan temas filosóficos y psicológicos. Sin embargo, esa conexión existe.

- Actualmente, ¿los sigue sorprendiendo? ¿Cómo lo manejan?

Siempre nos pasó, en cada etapa del Cuarteto. Cuando éramos más jóvenes, el público joven se enganchó. Puede que si hacés una encuesta a lo largo de las décadas, el denominador común es que la gente conoció al Cuarteto en la adolescencia o a los veinti poco de años. Lo que sorprende ahora es la masividad, ver miles de chicos jóvenes con el outfit de los personajes de las canciones. Como compositor de las letras, muchas veces no me pongo a pensar quién es el destinatario, pero viendo ese perfil, y como padre de un adolescente que 15 años, siento que tengo que poner bajo la lupa muchas veces las letras para no dar mensajes que no quiero. Hay muchas canciones que hablan de salud mental, personajes al límite. Esa identificación con el público es importante, sin perder al público más grande.

PUBLICIDAD

El vocalista uruguayo afirma que la banda siempre ha tenido un público joven y que la masividad actual sorprende por la cantidad de adolescentes que se identifican con las letras y personajes de sus canciones.

- Has mencionado que tienes cuidado con las letras, especialmente pensando en los adolescentes. ¿Sientes que es una gran responsabilidad?

A veces uno tiende a subestimar al público más joven y nada más errado que eso. Es una generación que maneja el bombardeo de información de las redes de una manera mucho mejor que la que teníamos nosotros. Tienen una sensibilidad mucho más a flor de piel que cuando éramos nosotros jóvenes. Las letras de Cuarteto los llevan a un lugar que no encuentran en otros artista, porque cuentan cuestiones que le pasan a ellos mismos. Nosotros, siempre fuimos los raros del colegio, los que íbamos a contramoda, no nos gustaban las modas del momento. En los shows ves que la gente lo vive así, como algo auténtico, y que se desfigura esa barrera entre artista y público.

PUBLICIDAD

- ¿Cuáles han sido los mayores retos para la banda a lo largo de los años? ¿Cómo han evolucionado?

Por suerte, para nosotros, los cambios han sido paulatinos. Nunca hubo un cambio traumático, ni para bien ni para mal. Siempre fue un crecimiento lento pero sostenido. Hoy es el momento de mayor convocatoria de público y venta de tickets, lejos de hace veinte años cuando salió nuestro disco ‘Raro’. El fuerte de la banda ha sido el show en vivo. Cuando salió ese disco en 2006, salíamos muy poco de Uruguay. A partir de ahí empezamos con giras y festivales. De ochenta shows por año, setenta y siete son afuera de Uruguay. Ese nexo y cercanía con la gente, incluso en ciudades que no son capitales, ha hecho que crezca muchísimo ese ese cariño, ese respeto y esa masividad que tiene la banda hoy.

PUBLICIDAD

- ¿Cómo manejan la relación directa con los fans?

Manejamos las redes con mucho ida y vuelta con el fan, siempre haciendo juegos o invitando a meet and greet antes de los shows. Ahí tenemos esa cercanía de primera mano. Nos cuentan historias de cómo conocieron la banda, cómo una canción los sacó de una depresión o cómo se tatuaron una estrofa. hemos pedido para que ese momento sea un poco antes del show, porque te llena de una energía increíble. Es muy, muy emotivo todo ese momento.

El líder del grupo reconoce que muchas familias utilizan las canciones de Cuarteto de Nos como un canal de comunicación con hijos que enfrentan desafíos como el autismo o el déficit atencional.

- ¿Los jóvenes se acercan a contarles sus problemas?

Claro que sí. Lo vemos sobre todo en los meet and greet, que te cuentan esas historias personales. Llegamos a chicos con temas de autismo, déficit atencional. Muchas veces los padres cuentan que el canal más fuerte de comunicación con sus hijos es a través de nuestras canciones. Cuando escuchás eso, te pone la piel de gallina. Es impresionante cómo una canción puede llegar a miles de kilómetros de distancia y tocar la sensibilidad de un chico en otro país. Como te decía al principio, nunca subestimé ese comportamiento analítico de un joven. De hecho, sé que también es un determinado perfil de joven que llega a las canciones del Cuarteto y que las puede desgranar, desmenuzar y llevarlas como enseñanzas. No te diría como consejos, pero sí tenerlas como una referencia para su vida personal y tomar decisiones.

PUBLICIDAD

- Se han dado cuenta lo lejos que pueden llegar sus canciones...

Me parece increíble eso, por soy muy cuidadoso con las letras. Ahora sé que las canciones se amplifican muchísimo más que canciones que escribía capaz hace veinte años. Tengo mucho más cuidado por la experiencia, por la edad. No te lo digo como pérdida de libertad, porque siempre ha sido mi estandarte en la composición tener la libertad suprema de escribir sin censuras y sin complejos el tema del cual quiero escribir, pero sí uno pone un poco más el ojo para que esté claro el mensaje que quiero dar, y que no vaya a pasar algo que no quiero que pase.

PUBLICIDAD

- ¿Qué pueden esperar los seguidores peruanos en este concierto?

Es un show con muchas novedades respecto a hace dos años. Hay muchos estrenos y canciones que no habíamos tocado aquella vez. Y la puesta en escena está buenísima. Tiene mucho que ver con el concepto de arte surrealista que tiene Puertas (álbum lanzado en 2025), que es un un arte que siempre nos inpiró muchísimo en sus primeras épocas, y que por primera vez se ha llevado a cabo en el concepto integral de la escenografía, de las visuales y todo. También estamos en un año en el que se cumplen veinte años de ‘Raro’, un disco emblemático para nosotros. Estamos preparando un show que no busca celebrar estrictamente el aniversario, sino incorporar más canciones de ‘Raro’ en esta nueva presentación. Para los nuevos, se van a sorprender con la energía y versatilidad de géneros, y con ese ida y vuelta que caracteriza al Cuarteto.

PUBLICIDAD

Musso revela que el vínculo directo con los fans, a través de redes sociales y encuentros antes de los shows, ha permitido conocer historias personales que refuerzan la importancia del mensaje en su música.