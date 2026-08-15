Perú
Agregar Infobae enGoogle

Fin del paro de transportistas en Ucayali: Autoridades anunciaron subsidio para conductores

El acuerdo entre autoridades y gremios de transporte se alcanzó luego de una semana de bloqueos y protestas en la región, tras el compromiso del Gobierno de subsidiar el precio de los combustibles y ampliar la capacidad de almacenamiento

Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.
Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.
Guardar

La región Ucayali vivió días de paralización tras el inicio del paro regional el lunes 10 de agosto, convocado por gremios de transportistas para exigir una solución ante el alza del precio de los combustibles.

Durante la medida de fuerza, se registraron bloqueos en los kilómetros 6, 7, 9, 10 y 13 de la carretera Federico Basadre, así como en los distritos de Campo Verde, Von Humboldt y Aguaytía. El impacto alcanzó al transporte fluvial y terrestre, afectando el abastecimiento de alimentos y el traslado de pasajeros.

El gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, lideró las negociaciones para buscar una salida al conflicto. En las reuniones participaron representantes del transporte fluvial, mototaxistas, transporte de carga pesada y vehículos de cuatro ruedas, además de la Defensoría del Pueblo, el prefecto regional, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer a los dirigentes de los diferentes sectores de transportistas. Todos nos hemos puesto de acuerdo en presencia de la Defensoría del Pueblo, el prefecto, el fiscal de Prevención del Delito y la Policía Nacional”, manifestó Gambini.

El reclamo central de los gremios fue la necesidad de un subsidio para el combustible y la ampliación de la infraestructura de almacenamiento. La presión social y los bloqueos en las principales vías de acceso generaron preocupación por el desabastecimiento y el riesgo de que las protestas se extendieran a otras regiones.

En medio del conflicto, la presidenta Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado de entre 15 % y 20 % para transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas, como medida de alivio ante el incremento del precio de los combustibles.

PUBLICIDAD

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía (MEF), Elmer Cuba, aseguró que el apoyo económico estará operativo en los próximos días y que se extenderá progresivamente a todos los sectores involucrados.

Carmen Núñez, coordinadora macro oriente de SITRAN PERÚ, saludó el anuncio del Ejecutivo y señaló que la suspensión de un posible paro dependerá de la coordinación con todos los gremios. (Crédito: Exitosa)

Levantamiento del paro y compromisos asumidos

El miércoles, tras la firma de un acta de compromisos, el gobernador Gambini anunció el levantamiento del paro regional en Ucayali. El documento fue suscrito por dirigentes de los principales gremios de transporte y contempla la implementación del subsidio, la ampliación de la capacidad de almacenamiento y la agilización de permisos con Osinergmin.

“Con este acta los señores dirigentes van a sus bases y levantan la huelga, eso es el compromiso”, declaró Gambini. El nuevo reservorio de combustible tendrá capacidad para 20.000 barriles, lo que, según el gobernador, permitirá garantizar el abastecimiento y reducir el riesgo de desabastecimiento en la región.

El acuerdo también recoge la revisión de un decreto supremo sobre la calidad del combustible, así como la firma de un contrato entre Petroperú y Aguaytía Energy para usar infraestructura de almacenamiento.

El empadronamiento de cerca de 100.000 mototaxistas en la región será otra prioridad, a fin de que puedan acceder al beneficio del subsidio anunciado por el Ejecutivo.

El gobernador destacó que, tras la entrega del acta a los dirigentes, se espera el levantamiento de los bloqueos y el restablecimiento progresivo de las actividades en la región. “Con esto ya vuelve el orden”, afirmó Gambini, quien indicó que la PNP deberá intervenir en caso de que algún grupo mantenga los bloqueos pese al acuerdo alcanzado.

La medida permitirá también retomar la organización de eventos previstos en la región, como la Expo Amazónica y la visita del papa León XIV a Pucallpa. Las autoridades regionales coordinan con la Iglesia y el Vaticano para definir la agenda y los detalles logísticos de la visita.

Temas Relacionados

Paro de transportistasTransporte públicoUcayaliperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Un estudio con alumnos de secundaria en China, difundido por Jaime Saavedra del Banco Mundial, halló más rapidez al usar herramientas digitales, pero caídas marcadas en evaluaciones cuando debieron trabajar solos

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

La actriz contó que una representante de la productora priorizó invitarla a un taller y no atendió de inmediato su denuncia contra Erick García, pese a mostrar pruebas y pedir la separación del acusado

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Resultados del examen de admisión UNI 2026-II: link oficial para visualizar el puntaje de las pruebas

La casa de estudios pone a disposición la lista completa, disponible en línea tras la culminación de las evaluaciones presenciales y el proceso de verificación

Resultados del examen de admisión UNI 2026-II: link oficial para visualizar el puntaje de las pruebas

Mango peruano en riesgo: El Niño podría reducir hasta 60% la producción exportable en la campaña 2026-2027

La posible reducción de la oferta peruana se suma a una menor disponibilidad de Ecuador y a una mayor presencia de Brasil en Europa, mientras productores advierten sobre el impacto que las condiciones climáticas tendrían en las principales zonas de cultivo

Mango peruano en riesgo: El Niño podría reducir hasta 60% la producción exportable en la campaña 2026-2027

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Según información difundida por el IGP, el epicentro se localizó a 58 kilómetros al suroeste de Sechura. En contraste con la actividad registrada, el 13 de agosto no se reportaron movimientos telúricos en ninguna región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

Javier Masías cuenta cómo bajó 56 kilos en un año: ballet, yoga, reggaetón con humor y una rutina de dos horas al día

DEPORTES

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Capitana de Perú expone su frustración entre lágrimas tras derrota con Argentina por Mundial Sub 17 de vóley: “Fueron errores tontos”

Gonzalo Bueno competirá en el Challenger 75 de Kingston, en pista dura, como preparación rumbo a la ‘qualy’ del US Open 2026

Cienciano y la favorable estadística que lo acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo