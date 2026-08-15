Fin del paro de transportistas en Ucayali: Autoridades anunciaron subsidio para conductores

Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.

Guardar

La región Ucayali vivió días de paralización tras el inicio del paro regional el lunes 10 de agosto, convocado por gremios de transportistas para exigir una solución ante el alza del precio de los combustibles.

Durante la medida de fuerza, se registraron bloqueos en los kilómetros 6, 7, 9, 10 y 13 de la carretera Federico Basadre, así como en los distritos de Campo Verde, Von Humboldt y Aguaytía. El impacto alcanzó al transporte fluvial y terrestre, afectando el abastecimiento de alimentos y el traslado de pasajeros.

El gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, lideró las negociaciones para buscar una salida al conflicto. En las reuniones participaron representantes del transporte fluvial, mototaxistas, transporte de carga pesada y vehículos de cuatro ruedas, además de la Defensoría del Pueblo, el prefecto regional, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer a los dirigentes de los diferentes sectores de transportistas. Todos nos hemos puesto de acuerdo en presencia de la Defensoría del Pueblo, el prefecto, el fiscal de Prevención del Delito y la Policía Nacional”, manifestó Gambini.

El reclamo central de los gremios fue la necesidad de un subsidio para el combustible y la ampliación de la infraestructura de almacenamiento. La presión social y los bloqueos en las principales vías de acceso generaron preocupación por el desabastecimiento y el riesgo de que las protestas se extendieran a otras regiones.

En medio del conflicto, la presidenta Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado de entre 15 % y 20 % para transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas, como medida de alivio ante el incremento del precio de los combustibles.

PUBLICIDAD

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía (MEF), Elmer Cuba, aseguró que el apoyo económico estará operativo en los próximos días y que se extenderá progresivamente a todos los sectores involucrados.

Carmen Núñez, coordinadora macro oriente de SITRAN PERÚ, saludó el anuncio del Ejecutivo y señaló que la suspensión de un posible paro dependerá de la coordinación con todos los gremios. (Crédito: Exitosa)

Levantamiento del paro y compromisos asumidos

El miércoles, tras la firma de un acta de compromisos, el gobernador Gambini anunció el levantamiento del paro regional en Ucayali. El documento fue suscrito por dirigentes de los principales gremios de transporte y contempla la implementación del subsidio, la ampliación de la capacidad de almacenamiento y la agilización de permisos con Osinergmin.

“Con este acta los señores dirigentes van a sus bases y levantan la huelga, eso es el compromiso”, declaró Gambini. El nuevo reservorio de combustible tendrá capacidad para 20.000 barriles, lo que, según el gobernador, permitirá garantizar el abastecimiento y reducir el riesgo de desabastecimiento en la región.

PUBLICIDAD

El acuerdo también recoge la revisión de un decreto supremo sobre la calidad del combustible, así como la firma de un contrato entre Petroperú y Aguaytía Energy para usar infraestructura de almacenamiento.

El empadronamiento de cerca de 100.000 mototaxistas en la región será otra prioridad, a fin de que puedan acceder al beneficio del subsidio anunciado por el Ejecutivo.

El gobernador destacó que, tras la entrega del acta a los dirigentes, se espera el levantamiento de los bloqueos y el restablecimiento progresivo de las actividades en la región. “Con esto ya vuelve el orden”, afirmó Gambini, quien indicó que la PNP deberá intervenir en caso de que algún grupo mantenga los bloqueos pese al acuerdo alcanzado.

PUBLICIDAD

La medida permitirá también retomar la organización de eventos previstos en la región, como la Expo Amazónica y la visita del papa León XIV a Pucallpa. Las autoridades regionales coordinan con la Iglesia y el Vaticano para definir la agenda y los detalles logísticos de la visita.