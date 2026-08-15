Subsidio del Gobierno incluirá a transporte fluvial y mototaxistas ante alza de combustibles

Carmen Núñez, coordinadora macro oriente de SITRAN PERÚ, saludó el anuncio del Ejecutivo y señaló que la suspensión de un posible paro dependerá de la coordinación con todos los gremios. (Crédito: Exitosa)

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El Gobierno anunció un subsidio focalizado de hasta 20 % para determinados sectores del transporte afectados por el incremento del precio de los combustibles. La medida alcanzará al transporte fluvial y a los mototaxistas, según las declaraciones recogidas por Exitosa Noticias, cuyos representantes destacaron la decisión, aunque también plantearon la necesidad de conocer cómo se aplicará el beneficio.

Carmen Núñez, presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto, saludó el anuncio y señaló que los transportistas fluviales esperan que el beneficio se concrete mediante un mecanismo que tome en cuenta las características de cada sector. “Entendemos el poco tiempo que ella tiene en su mandato y Loreto siempre ha estado con la esperanza por ella”, declaró en referencia a la presidenta Keiko Fujimori.

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Por su parte, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, también valoró que su gremio haya sido incluido en la medida. El dirigente recordó que habían solicitado anteriormente ser considerados y señaló que el alza del combustible afecta directamente a los trabajadores, debido a que constituye su principal herramienta de trabajo.

Una estación de combustible en Loreto, Perú, atiende a mototaxistas y embarcaciones fluviales, sectores beneficiados con un subsidio por el alza de precios del carburante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes serían beneficiados con el subsidio?

El anuncio contempla a los mototaxistas y al transporte fluvial de Loreto, dos sectores que han expresado su preocupación por el aumento de los costos de operación. García explicó que los mototaxistas utilizan distintos tipos de combustible y que el impacto debe evaluarse según cada caso. “El alza de combustible nos golpeó directamente porque el combustible es nuestra principal herramienta de trabajo”, afirmó para el citado medio.

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En el caso del transporte fluvial, Núñez explicó que los armadores navieros utilizan petróleo para desarrollar sus actividades. Según indicó, el precio que pagan actualmente pasó de alrededor de S/12 a entre S/21 y S/24, situación que, de acuerdo con su testimonio, incrementa la presión económica sobre el sector.

Los representantes de ambos gremios coincidieron en que el anuncio constituye un primer paso, pero reclamaron que las autoridades definan con claridad quiénes accederán al beneficio y cuál será el procedimiento para recibirlo. Núñez sostuvo que es necesario dialogar directamente con los responsables de tomar las decisiones para presentar la problemática de cada actividad.

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Julio García destacó el primer subsidio para los mototaxistas y señaló que ayudará a reducir los costos operativos y el impacto del alza del combustible. (Crédito: Exitosa)

Gremios piden reglas claras

La presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto señaló que los gremios de la región vienen coordinando para presentar una propuesta conjunta al Gobierno. En ese contexto, pidió que antes de establecer los mecanismos definitivos se realicen reuniones con los sectores involucrados. “Primero tienen que reunirse con nosotros para que nosotros le alcancemos plasmado la problemática y conversar con ellos”, manifestó.

Los mototaxistas también plantearon que el acceso al subsidio requiere coordinación con las municipalidades. García explicó que uno de los principales problemas enfrentados anteriormente fue la falta de un registro actualizado de empresas y conductores autorizados a nivel nacional.

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Según el dirigente, esta situación fue utilizada para justificar que el sector no pudiera acceder a beneficios anteriores. La representante sostuvo que las municipalidades tenían la obligación de contar con información sobre los mototaxistas autorizados y remitirla al sistema correspondiente. “El tema de no estar en el subsidio no era culpa nuestra, era culpa de las municipalidades, era culpa del MTC”, aseguró para Exitosa.

Representantes de gremios de mototaxistas y transporte fluvial de Loreto dialogan en una reunión para analizar el impacto del alza de combustible y coordinar una propuesta al Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alza de combustible y empadronamiento

Además del transporte fluvial y los mototaxistas, los dirigentes consultados señalaron que el aumento del precio de los combustibles viene afectando a otros sectores del transporte en distintas regiones. García mencionó problemas relacionados con el abastecimiento y los precios registrados en zonas como Ucayali, Piura y Lima.

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En Loreto, Núñez sostuvo que la situación económica de los gremios es crítica y que existe la necesidad de que sus representantes sean escuchados por las autoridades antes de definir las condiciones del beneficio. También indicó que se viene coordinando con otros sectores para evaluar las medidas que adoptarán tras el anuncio presidencial.

Uno de los pasos considerados como fundamentales es la actualización de los padrones. Desde el sector de mototaxis se pidió que las municipalidades cumplan con registrar a las empresas y conductores autorizados para facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios. El objetivo, según lo señalado durante la entrevista de Exitosa Noticias, es que el subsidio pueda llegar a quienes efectivamente desarrollan estas actividades y han sido afectados por el incremento del combustible.

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Conductores de mototaxis y un trabajador gestionan documentos cerca de un dispensador de combustible en una calle de Loreto, Perú, en medio de la discusión por los subsidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)