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La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Un estudio con alumnos de secundaria en China, difundido por Jaime Saavedra del Banco Mundial, halló más rapidez al usar herramientas digitales, pero caídas marcadas en evaluaciones cuando debieron trabajar solos

Adolescente estudiante en una mesa con cuadernos abiertos, bolígrafo y libros, mirando una computadora portátil que muestra un chat de inteligencia artificial.
Un estudiante adolescente hace su tarea en una mesa de comedor y observa pensativo la pantalla de una computadora portátil que muestra una interfaz de chat de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial (IA) ha creado una oportunidad sin precedentes para millones de alumnos. Nunca había sido tan fácil obtener información, resolver problemas complejos o redactar textos de calidad en cuestión de segundos. Sin embargo, este avance encierra una paradoja inquietante: una persona puede progresar académicamente sin recorrer plenamente el proceso intelectual que tradicionalmente daba lugar al aprendizaje. ¿Qué implicancias podría tener ello para la educación y para la formación de las futuras generaciones?

La discusión suele concentrarse en si la IA mejora el rendimiento académico o incrementa la productividad. Sin embargo, hay un debate más profundo. Aprender nunca fue solo conseguir una respuesta correcta. Durante siglos, significó leer, cotejar conceptos, cometer errores, revisar hipótesis, elaborar argumentos y crear criterio. Ese trayecto era exactamente el que robustecía las habilidades intelectuales de los individuos, pero hoy ese proceso puede delegarse parcialmente a una tecnología.

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Fotografía conceptual de un aula moderna vacía con pupitres y pizarras; en primer plano, una laptop encendida muestra un icono de cerebro IA azul.
Una laptop con un icono de IA se encuentra en un aula moderna y vacía, reflejando el impacto de la inteligencia artificial en la educación contemporánea, con gráficos de datos abstractos proyectados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los defensores de estas herramientas sostienen, con razón, que la IA también puede enriquecer el aprendizaje. Utilizada adecuadamente, permite personalizar contenidos, acelerar la búsqueda de información y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor intelectual. El problema surge cuando deja de ser un apoyo para convertirse en un sustituto del esfuerzo cognitivo que el aprendizaje requiere.

Esta preocupación cobra mayor relevancia a la luz de un estudio reciente difundido por Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial. La investigación, desarrollada por David Strömberg, Victor Lei y Yao Wu con más de 26 000 estudiantes de secundaria en China durante treinta meses, encontró que el uso de la IA permitió resolver tareas con mayor rapidez y eficiencia. Sin embargo, cuando esos mismos estudiantes fueron evaluados sin asistencia tecnológica, su desempeño disminuyó de manera importante en pruebas tradicionales. Además, cerca del 80 % utilizó la IA para delegar parte significativa del trabajo cognitivo que anteriormente realizaban por cuenta propia.

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El descubrimiento no debería interpretarse únicamente como un problema de rendimiento escolar. Lo verdaderamente relevante es que pone en evidencia una de las grandes paradojas de la era de la IA: la posibilidad de obtener mejores resultados académicos sin desarrollar, en la misma medida, las capacidades intelectuales que esos resultados deberían reflejar. Si esta tendencia se consolida, la propia naturaleza del aprendizaje podría transformarse.

La historia de la tecnología está repleta de ejemplos de instrumentos que expandieron las habilidades humanas. La imprenta amplió el acceso al conocimiento, la máquina de vapor revolucionó la producción e internet eliminó numerosos obstáculos para obtener información. Todas cambiaron la forma de vivir y trabajar, aunque ninguna reemplazó el ejercicio diario del pensamiento de manera directa. La IA constituye una transformación cualitativa porque tiene la capacidad de tomar responsabilidades cognitivas que durante años fueron el centro mismo del aprendizaje.

Este aspecto requiere una atención particular. El resultado final de un ensayo, una indagación o un ejercicio matemático nunca ha sido el único valor de estos. Su relevancia residía en el proceso de pensamiento que requerían. Era durante ese trayecto que se consolidaban el juicio crítico, la capacidad de análisis y la autonomía para afrontar futuros desafíos.

Joven estudiante sentada en una mesa con bolígrafo, cuaderno abierto, libros, notas manuscritas y una laptop con interfaz de chat de inteligencia artificial.
Una estudiante de secundaria consulta un chat de inteligencia artificial en su laptop mientras hace la tarea en un cuaderno en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona obtiene directamente una respuesta elaborada por una IA, el producto puede ser excelente, pero el entrenamiento intelectual asociado a su construcción desaparece o se reduce significativamente. Esa diferencia puede parecer menor en el corto plazo, aunque sus implicancias podrían ser profundas si se convierte en un hábito generalizado.

Pensemos en un estudiante que presenta un ensayo impecablemente redactado con ayuda de la IA. El trabajo puede cumplir todos los requisitos formales e incluso merecer una alta calificación. Sin embargo, si el alumno no tuvo que buscar evidencia, contrastar fuentes ni construir el argumento por sí mismo, es posible que haya alcanzado el resultado sin desarrollar plenamente las capacidades que la tarea buscaba fortalecer.

Existe una diferencia sustancial entre recibir una respuesta y construirla. La primera satisface una necesidad inmediata. La segunda desarrolla la capacidad de pensar. Buscar información, contrastar fuentes, organizar argumentos y elaborar una conclusión propia no solo conduce a un resultado; también fortalece habilidades que luego serán indispensables para enfrentar problemas completamente nuevos. Y es precisamente allí donde radica una de las principales preocupaciones. El criterio no surge porque una IA entregue una explicación convincente. Se desarrolla cuando una persona aprende a cuestionar esa explicación, identificar sus limitaciones, compararla con otras perspectivas y defender una posición propia. Lo mismo ocurre con la creatividad. No nace de una respuesta automática, sino de conectar experiencias, conocimientos e ideas de formas que antes no existían.

La reflexión trasciende el ámbito educativo. Si millones de jóvenes incorporan desde etapas tempranas el hábito de delegar sistemáticamente procesos fundamentales del pensamiento, las consecuencias podrían manifestarse años después en organizaciones, empresas y centros de investigación. Es probable que las futuras generaciones dominen con enorme habilidad las herramientas de IA. La gran incógnita es si desarrollarán con igual profundidad las capacidades necesarias para cuestionarlas, complementarlas y utilizarlas con criterio.

Una mujer adulta de pie frente a una pantalla digital con gráficos de cerebro y robot. Detrás, una bandera de Perú. Estudiantes en pupitres con laptops en un aula
La inteligencia artificial empieza a ganar espacio en la educación, mientras crece el debate sobre su impacto en el aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones no requieren solamente individuos que sean capaces de hallar respuestas. Necesitan expertos que puedan determinar cuándo una respuesta no es suficiente, cuándo un supuesto necesita ser revisado o cuándo una dificultad requiere dejar de lado los métodos convencionales. Ese tipo de resoluciones continúa dependiendo del juicio humano, una habilidad que solo se fortalece a través de la práctica incesante del pensamiento.

La IA continuará su proceso evolutivo y generará oportunidades excepcionales en el ámbito laboral, educativo e investigativo. Desistir de ella sería tan insensato como desconocer el potencial que brindan otras innovaciones tecnológicas importantes. El desafío consiste en asegurar que la tecnología complemente el desarrollo intelectual y no termine sustituyéndolo. De lo contrario, corremos el riesgo de ganar eficiencia a costa de las capacidades que hicieron posible crear una tecnología como esta.

Para concluir, es importante advertir que la pregunta más importante ya no es cuánto podrá hacer la IA por nosotros. La verdadera cuestión es si seguiremos ejercitando las capacidades intelectuales que históricamente permitieron a cada generación ampliar el conocimiento recibido y construir uno nuevo. El riesgo más importante no es que las máquinas aprendan a pensar, sino que las personas dejen de hacerlo.

Otto Regalado

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