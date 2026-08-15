Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

La joven actriz Patricia Villarreal relata en entrevista con Magaly Medina el angustiante proceso que vivió al denunciar al supuesto exdirector de Del Barrio Producciones, Erick García Vilca. Descubre cómo su grave queja fue recibida con una oferta para una 'masterclass' en lugar de la atención inmediata que merecía. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Patricia Villarreal, la joven actriz que denunció al exasistente de dirección Erick García Vilca por hostigamiento sexual, reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que Del Barrio Producciones no atendió con la inmediatez su caso y que la respuesta inicial de la empresa fue ofrecerle participar en una masterclass con actores de Telemundo antes de abordar el motivo de su denuncia.

Villarreal relató que solo después de insistir logró que la encargada de los talleres de la productora mencionara el tema, pero que aun así le pospuso el encuentro para abordarlo recién días después. Según contó Villarreal, el contacto inicial se dio a través de un profesor de los talleres, quien se comprometió a trasladar las evidencias del caso al área directiva de la productora dirigida por Michelle Alexander.

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La actriz señaló que en ese momento asumió que la encargada desconocía lo ocurrido, precisamente porque la conversación comenzó con la invitación al curso. “Claramente entendiendo de que ella no sabía nada, porque si supiera de eso, no hubiera comenzado con el taller”, indicó Villarreal. Esa percepción cambió cuando, en la misma llamada, la trabajadora preguntó directamente: “¿Es verdad tu caso?”, lo que evidenció que el profesor ya le había trasladado la información.

El lunes pasado, una encargada la llamó. “Ella me llama y me dice: ‘Hola, Patricia, ¿cómo estás? Tengo una masterclass para ti, van a venir los de Telemundo’”, relató Villarreal. Al insistir sobre la denuncia, la trabajadora respondió: “Bueno, hoy no tengo tiempo, mañana tampoco. El miércoles tengo tiempo en la tarde… ahí te digo lo del taller, la masterclass que van a venir los actores, y ahí vemos tu tema”.

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Patricia Villarreal denunció que Del Barrio Producciones no atendió con inmediatez su acusación de hostigamiento sexual contra Erick García Vilca.

La actriz explicó que rompió en llanto durante esa llamada y reiteró su solicitud de que separaran al acusado para evitar que otras alumnas pasen por la misma situación. “No me trataron el tema con la inmediatez”, criticó Villarreal, quien aseguró haber enviado capturas de las cámaras de seguridad que evidenciarían el presunto episodio de hostigamiento.

Del Barrio afirma que actuó con rapidez y separó al acusado

Por su parte, Del Barrio Producciones aseguró en un comunicado que tras conocer la denuncia, separó de inmediato a García Vilca de sus filas y argumentó que no hicieron público el caso por protección a la víctima. La empresa, además, aclaró que los castings se realizan a través de agencias especializadas y no directamente por personal de la productora.

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Sobre la denuncia, la actriz señaló que la visita de García Vilca a su domicilio se dio bajo el pretexto de un ‘casting privado’ para un personaje en una supuesta nueva producción. Durante el encuentro, el extrabajador le habría exigido posar en ropa de baño y luego le pidió que se desnude. Al notar la negativa de Villarreal y percatarse de las cámaras de seguridad, García Vilca abandonó el inmueble.

Medina también contextualizó el caso dentro de una práctica que, según afirmó, existe desde hace tiempo en el ambiente artístico. “Siempre ha existido gente con este tipo de actitudes, que abusan de su situación de poder para pasar estos castings entre comillas. Ha existido siempre y no solo en la televisión”, señaló la conductora, quien recordó que en otras épocas “habían fotógrafos que también utilizaban estos castings de fotos prometiéndote que ibas a aparecer en revistas”.

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Patricia Villarreal, quien busca desarrollar una carrera como actriz, contó en Magaly TV La Firme que un trabajador vinculado a Del Barrio Producciones acudió a su departamento para realizarle un supuesto casting. Según su testimonio, el encuentro tomó un giro incómodo cuando le habría pedido posar en ropa interior y realizar una escena de seducción con él. ATV/ Magaly TV La Firme.

La actriz reafirma su versión y no se rectificará

García Vilca negó las imputaciones, sostuvo que el casting correspondía a un proyecto independiente y anunció que tomaría acciones legales si no se rectifican las acusaciones. Consultada sobre esta posible demanda, Villarreal fue enfática: “Yo no me voy a rectificar. Yo no pienso rectificarme de nada”, afirmó.

La actriz recalcó que las pruebas y las imágenes del caso están en manos de las autoridades y serán evaluadas en el marco de las acciones legales que determine el Ministerio Público.

Medina cerró su intervención con un mensaje dirigido a otras jóvenes que aspiran a ingresar al mundo artístico. “Esto es para que de acá muchas jóvenes saquen la lección de no, estos castings no se hacen así. No hay que creerle a nadie que te dice que te voy a pasar un casting en tu casa o de manera independiente, en un hotel o en un Airbnb. Yo creo que tú tienes pruebas suficientes como para que esto la Fiscalía lo siga investigando y que no vuelva a pasar más”, afirmó la conductora.

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