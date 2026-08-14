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Puente Piedra: sicario mata a padre de familia frente a su hijo y escapa en motocicleta

El padre de familia estaba dentro de su camioneta junto a su hijo menor cuando fue atacado por un presunto sicario

Brian Vargas estaba dentro de su camioneta junto a su hijo menor cuando fue atacado por un presunto sicario (Créditos: Latina)
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Un padre de familia fue asesinado de ocho disparos frente a su vivienda, ubicada en la urbanización Palermo, distrito de Puente Piedra. El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 p. m., cuando Brian Jesús Vargas Vílchez llegó a su domicilio acompañado por su hijo menor de edad. El ataque habría sido ejecutado por un sicario que se aproximó hasta la camioneta y abrió fuego contra el conductor.

Según información de Latina, el hombre permanecía dentro de la unidad cuando fue sorprendido por el agresor. Los proyectiles impactaron contra su cuerpo, que quedó inmóvil sobre el asiento del piloto. Después de efectuar la ráfaga, el responsable escapó corriendo en dirección a un skatepark, donde presuntamente lo esperaba una motocicleta con otro involucrado.

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Testigos y personas cercanas al fallecido señalaron que dos sujetos habrían participado en la persecución previa al homicidio. Esta versión forma parte de las pesquisas iniciales y deberá ser corroborada por los agentes encargados del caso. La ausencia de cámaras de videovigilancia en las calles próximas representa una dificultad para establecer con precisión la ruta seguida por los sospechosos.

Brian Jesús Vargas Vílchez fue asesinado de ocho disparos frente a su vivienda en la urbanización Palermo de Puente Piedra - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Brian Jesús Vargas Vílchez fue asesinado de ocho disparos frente a su vivienda en la urbanización Palermo de Puente Piedra - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Un conocido de Vargas Vílchez recordó, mediante declaraciones al medio, que el fallecido llevaba una vida vinculada al deporte. Según su testimonio al citado, practicaba fútbol y participaba en encuentros de la liga distrital de Puente Piedra. Sus allegados lo describieron como una persona dedicada a la actividad física y señalaron que habría regresado de realizar ejercicios poco antes de llegar a su domicilio.

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Mientras los familiares afrontaban la pérdida, varios de ellos se reunieron en los exteriores del inmueble. Entre abrazos y muestras de dolor, intentaron sobrellevar la muerte del padre de familia. La escena reflejó la consternación provocada por un ataque cometido a pocos metros de su hogar y en presencia de su menor hijo.

Durante las primeras acciones, efectivos policiales localizaron una motocicleta abandonada en las inmediaciones. Las autoridades manejan la hipótesis de que este vehículo habría sido utilizado para facilitar la fuga de los responsables. La unidad será sometida a las pericias correspondientes para determinar si presenta huellas, rastros u otros elementos que permitan establecer quiénes estuvieron a bordo.

La Policía encontró una moto abandonada en las inmediaciones, la cual será sometida a pericias para determinar si fue utilizada durante el crimen - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La Policía encontró una moto abandonada en las inmediaciones, la cual será sometida a pericias para determinar si fue utilizada durante el crimen - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Una declaración recogida en el lugar también mencionó una posible relación del fallecido con actividades vinculadas al tráfico de terrenos. Un conocido sostuvo que algunos allegados le habrían advertido que se alejara de ese entorno. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser contrastada por los investigadores antes de establecer cualquier vínculo con el homicidio.

Por ahora, la Policía considera que el ataque podría corresponder a un presunto ajuste de cuentas. Esta hipótesis permanece en evaluación y no constituye una conclusión definitiva sobre el móvil. Los detectives deberán determinar si existió una amenaza previa, identificar a quienes habrían ordenado la agresión y establecer qué circunstancias llevaron al atentado.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística del Depincri de Puente Piedra y representantes del Ministerio Público. Los especialistas realizaron las diligencias para recoger evidencias y efectuar el levantamiento del cadáver. También deberán analizar los casquillos, revisar la motocicleta encontrada y recopilar testimonios que ayuden a reconstruir la secuencia del homicidio.

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