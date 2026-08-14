Paro en Ucayali se endurece: Anuncian cierre de Tottus, grifos y bloqueo del aeropuerto de Pucallpa por precio de combustible

El video muestra una cobertura de las protestas en Ucayali. Se observa a un grupo de personas en una calle, bajo una estructura elevada, y montículos de desechos ardiendo con abundante humo. En un segmento, Eler Guillermo Romaina, secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, aparece en una entrevista o declaración. Romaina expresa su desacuerdo con los acuerdos establecidos por el gobernador regional Manuel Gambini y el gobierno de Keiko Fujimori. La escena urbana presenta calles mojadas y vehículos.

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La región Ucayali cumple este viernes 14 de agosto su quinto día de huelga indefinida en rechazo al incremento del precio de los combustibles, que ha encarecido el transporte y generado preocupación por el impacto en el precio de los pasajes, los productos y el abastecimiento. La medida de protesta, que comenzó el lunes 10 de agosto, mantiene bloqueados distintos tramos de las carreteras de la región y ya genera pérdidas para comerciantes y productores, además de afectar el traslado de pasajeros y mercancías.

En el sector Campo Verde, comerciantes que transportaban productos perecibles permanecen varados debido a la interrupción de las vías. Ante la imposibilidad de llegar a los mercados y la demora en el traslado, algunos productos comenzaron a descomponerse y los comerciantes se han visto obligados a desecharlos. La paralización afecta así no solo al transporte, sino también a quienes dependen de la comercialización de alimentos para obtener ingresos.

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Carreteras bloqueadas y pérdidas por productos perecibles

Según la información de Sutran, actualizada a las 6:30 a. m. del viernes 14 de agosto, continúan interrumpidos al menos dos puntos de la carretera Von Humboldt-Pucallpa, en el distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo.

Mototaxis y personas bloquean una calle en Nauta, en el contexto de una protesta por el aumento del precio del combustible en Ucayali.

Uno de los bloqueos se encuentra a la altura del kilómetro 52+230. El segundo punto afectado se ubica en el kilómetro 35 de la misma carretera.

Ambos eventos fueron registrados por la PNP y permanecen en el reporte de Sutran de este viernes. La interrupción de estas vías dificulta el desplazamiento de vehículos y el traslado de productos hacia Pucallpa y otras zonas de la región.

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FREDEU mantiene la huelga y anuncia nuevas medidas

El Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) anunció que continuará con las medidas de protesta ante la falta de acuerdos con las autoridades. Entre las acciones anunciadas se encuentran nuevos bloqueos en la carretera Federico Basadre, incluido el tramo Aguaytía-Pucallpa, además de medidas relacionadas con el abastecimiento de combustible y las vías fluviales del río Ucayali.

Los dirigentes también informaron que las movilizaciones continuarán de manera pacífica y caminando como parte de la jornada de protesta. Sin embargo, denunciaron la presunta presencia de “ternas” infiltrados que habrían llegado desde Lima, aunque esta acusación no ha sido confirmada por las autoridades.

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Este video registra una calle urbana en Ucayali durante la noche. Se observa a múltiples personas, incluyendo civiles y agentes con uniformes oscuros, junto a vehículos como mototaxis y motocicletas con luces azules intermitentes. El ambiente muestra movimiento y actividad en la vía pública. Se distingue humo o polvo en el aire. Los sucesos corresponden al cuarto día de un bloqueo por el aumento en el precio del combustible. Edificios con letreros comerciales son visibles a lo largo de la calle.

Según información recogida por medios locales, el FREDEU anunció además que buscará impedir la apertura de establecimientos comerciales como Tottus y Plaza Vea, así como evitar que los grifos vendan combustible durante la jornada de protesta. También comunicó que no permitirían el ingreso de personas al aeropuerto de Pucallpa como parte de sus acciones de lucha.

Las nuevas medidas fueron anunciadas luego de una reunión entre representantes del FREDEU y el gobernador regional Manuel Gambini, que, según los dirigentes, terminó sin acuerdos.

Eler Guillermo Romaina, secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, también cuestionó al Gobierno central y aseguró que la huelga regional indefinida continuará debido a que no se alcanzaron resultados concretos durante el encuentro con Gambini.

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Manifestantes en Perú bloquean una vía pública con neumáticos en llamas como parte de una protesta política. (paro en Ucayali por aumento en el precio del combustible)

El dirigente afirmó que, de acuerdo con el mensaje transmitido por el gobernador, la presidenta Keiko Fujimori habría solicitado una tregua mientras su Gobierno y sus ministros terminan de instalarse. Romaina rechazó esta posibilidad y sostuvo que Ucayali “no puede esperar más”.

Ante ello, el FREDEU anunció que ahora exigirá la presencia del Consejo de Ministros en la región para abordar sus demandas.

Bloqueos afectan traslado de pacientes y generan rechazo de vecinos

Una persona observa el interior de una ambulancia de Aguaytía donde un paciente falleció en la carretera durante un bloqueo por el alza del combustible en Ucayali.

La paralización también ha tenido consecuencias en el traslado de pacientes. Durante el cuarto día de protestas, se reportó el fallecimiento de un hombre que padecía un accidente cerebrovascular (ACV) mientras era trasladado en una ambulancia.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el paciente murió luego de que la unidad en la que era transportado enfrentara dificultades para avanzar debido al bloqueo de las carreteras.

En paralelo, un sector de la población de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, expresó su rechazo a la continuidad de la medida de fuerza. Vecinos de la zona salieron a las calles y retiraron llantas, maderas y otros objetos colocados sobre algunas vías para impedir el tránsito. Los ciudadanos señalaron que están cansados de las restricciones generadas por los bloqueos y reclamaron recuperar la circulación normal.

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Este video de cobertura noticiosa muestra a personas retirando obstáculos de una vía en Yarinacocha. Un hombre vestido con una camiseta clara y pantalones cortos levanta y mueve un neumático. En el camino de tierra se aprecian otros objetos como maderas y lo que parece ser humo. El clip documenta la acción de vecinos que buscan liberar el tránsito, según el contexto de rechazo a una huelga. El registro visual fue grabado durante el día, bajo un cielo azul despejado.

El escenario también evidencia diferencias dentro del sector transporte. Mientras los dirigentes del FREDEU se mantienen firmes en rechazar cualquier tregua con el Ejecutivo y exigen la presencia de los ministros en Pucallpa, algunos subsectores de transportistas urbanos e interprovinciales evalúan suspender su participación en la medida debido a la falta de ingresos diarios y a la presión de la Cámara de Comercio de Ucayali.

La reacción refleja el malestar de un sector de la población frente a las restricciones que se mantienen después de cinco días de paralización, mientras continúan las demandas del FREDEU contra el incremento del precio de los combustibles, cuyas cotizaciones se han visto presionadas por la menor capacidad mundial de refinación y el impacto de los conflictos internacionales sobre el mercado de derivados del petróleo.

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