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Extintores al aire, pelea a puño limpio y vidrios rotos: la batalla campal que se hizo viral en Surquillo

El altercado ocurrió el miércoles después de las cinco de la tarde en la vía María Elena Moyano, en la urbanización Capeco, fue grabado por cámaras y difundido por América TV

Este video es una cobertura noticiosa que presenta imágenes de cámaras de seguridad. Cuatro hombres protagonizan un enfrentamiento en la vía pública del distrito de Surquillo, Perú. La disputa se origina por el bloqueo de un vehículo que impedía el paso de un camión de reparto. Durante la confrontación, los individuos intercambian golpes y utilizan un extintor contra vehículos y entre sí. Se observan daños materiales en los automóviles. El hecho generó una ocurrencia policial por daños al camión.
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Cuatro hombres protagonizaron una pelea violenta en plena vía pública de Surquillo, utilizando un extintor como arma e involucrando vehículos repartidores. El incidente ocurrió en la calle María Elena Moyano de la urbanización Capeco, el pasado miércoles después de las cinco de la tarde, según reportó América TV. El hecho, captado por cámaras de seguridad y transmitido por el canal, generó preocupación entre los vecinos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con la cobertura de América TV, la confrontación comenzó entre dos hombres con el torso desnudo, quienes intercambiaron golpes y patadas ante la mirada atónita de residentes y transeúntes. A los pocos minutos, un tercer hombre vestido con polo negro se sumó a la pelea, intensificando la violencia en la zona.

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El video muestra una confrontación entre cuatro hombres en una calle residencial. Se observa a dos individuos enzarzados en una pelea física, mientras otros dos intervienen o observan. Un hombre sin camisa participa en la disputa. También se registra a un individuo sosteniendo un objeto de color rojo cerca de un vehículo SUV blanco. La situación ocurre en el distrito de Surquillo, según el contexto proporcionado, y se atribuye a un vehículo que bloqueaba el paso. Es una cobertura de evento.

Uso de un extintor y daños materiales

A pesar de los intentos de varios vecinos por detener la agresión, la disputa escaló hasta involucrar a un camión de carga. Según América TV, uno de los implicados empujó la puerta del vehículo, lo que permitió la salida de un hombre que portaba un extintor. Dicho objeto fue utilizado como proyectil y arma contundente: primero fue lanzado contra una camioneta donde se hallaban los rivales y luego empleado para romper el parabrisas del camión.

El extintor, al activarse, liberó su contenido sobre un cuarto participante, vestido con polo amarillo. Las imágenes difundidas muestran cómo el mismo objeto fue utilizado para golpear en la cabeza a uno de los involucrados, quien cayó al suelo tras el impacto.

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La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo
La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo

Reacciones de los vecinos y preocupación por la seguridad

El vecindario de Surquillo expresó su rechazo ante la escalada de violencia, manifestando inquietud por la seguridad de la zona y el daño a los vehículos. “Siento que en esa situación es cuando más debemos estar unidos, pero justamente pasó todo este tema de la pelea y se puede ver cómo por alguna pequeñez o simplemente un pequeño conflicto se puede volver algo grande”, declaró uno de los residentes ante América TV. Otro vecino agregó: “Los vecinos de acá de la zona estamos preocupados por la seguridad, más que nada de las personas y de los carros, ya que todo el mundo conoce que esta parte de Surquillo es del rubro automotriz”.

Según el reportaje, la pelea habría comenzado cuando unos repartidores de helados intentaron descargar su mercadería y no lograban acceder al local, situación que habría detonado el conflicto.

La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo
La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo

Viralización en redes sociales y tendencia de la marca

Mientras tanto, el video del enfrentamiento circuló ampliamente en plataformas digitales, alcanzando cientos de compartidos en pocas horas. La presencia de personal de D’onofrio y la aparición de un camión con la marca de helados convirtieron el nombre en tendencia en redes sociales. El episodio fue replicado por sitios de noticias de otros países, amplificando el alcance del hecho registrado en María Elena Moyano.

Acciones policiales y registro de daños

América TV informó que la intervención de la policía se limitó, por el momento, al registro de una ocurrencia policial por daños materiales al camión repartidor. Las autoridades no han reportado detenciones ni identificación oficial de los implicados hasta el cierre de este informe.

La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo
La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en zonas comerciales y residenciales de Surquillo, donde la convivencia entre el tránsito automotor y la actividad comercial genera tensiones frecuentes. Vecinos pidieron mayor presencia policial y medidas para evitar nuevos incidentes de este tipo.

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