Aeropuerto del Cusco Velasco Astete presenta retrasos y postergación de vuelos por cierre de pista de aterrizaje

Cientos de pasajeros se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, lo que ha ocasionado la cancelación y retraso de múltiples vuelos. - Latina Noticias

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El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco enfrenta una jornada de retrasos y postergación de vuelos debido al cierre temporal de su pista de aterrizaje. Desde primeras horas del viernes 14 de agosto de 2026, una gran cantidad de pasajeros permanece a la espera de la reanudación de las operaciones, en medio de incertidumbre y quejas por la falta de información oportuna. Si bien las pista fue reabierta desde las 8:30 a.m., los retrasos continuaban.

Mantenimiento en la pista principal genera demoras

La extensión aparentemente no prevista de los trabajos de mantenimiento correctivo en la pista principal motivaron la reprogramación, suspensión o retraso de la mayoría de los vuelos. Se presenta una situación de congestión en la sala de embarque y en el segundo piso, donde decenas de personas aguardan la salida de sus vuelos. En la planta baja, parte de los pasajeros pasó la noche en el aeropuerto a la espera de novedades sobre la reprogramación de sus servicios, principalmente con destino a Lima.

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Reparación de la pista del aeropuerto del Cusco. Foto: Twitter @paolobenza

Uno de los pasajeros consultados por Latina Noticias relató que su vuelo estaba programado para las 10:30 de la mañana, pero aún no recibía confirmación sobre el horario definitivo de salida. Las quejas de los usuarios apuntaban sobre todo a la falta de información anticipada, ya que muchos se enteraron solo a último momento sobre la causa del retraso.

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Comunicación limitada agravan la situación

Los pasajeros señalaron la ausencia de un vocero oficial que aclarara los motivos y el tiempo estimado para la reanudación de los vuelos.

En Lima, la preocupación se extendió a viajeros que esperaban vuelos de conexión desde o hacia Cusco, con el riesgo de perder enlaces nacionales e internacionales.

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Corpac

Comunicado oficial de CORPAC sobre el cierre temporal

En paralelo al iniciados los retrasos, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) emitió un comunicado oficial, en el que confirmó la realización de trabajos de mantenimiento correctivo en una zona de la pista de aterrizaje del aeropuerto cusqueño. Según la información de CORPAC, los trabajos están a cargo del contratista responsable del mantenimiento en el aeropuerto.

El comunicado detalla que la pista permanecería cerrada hasta aproximadamente las 10:00 a. m. de Perú y recomienda a los pasajeros con vuelos programados para la mañana de este viernes verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas. Además, la entidad pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y aseguró que se están tomando las acciones necesarias para restablecer las operaciones, priorizando la seguridad operacional. Posteriormente, informó que los vuelos se habían reanudado desde las 8:00 a.m.

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CORPAC

Otro problema es que el aviso de ampliación del cierre de pista habría sido emitido recién hoy mismo a las 6 am a las mismas aerolíneas, cuando un avión de la aerolínea Sky se tuvo que volver a Lima. Cabe señalar también que el jueves se jugó el duelo por la Copa Sudamericana entre Cienciano del Cusco y Botafogo, por lo que las demoras podrían a afectar a turistas que viajaron para ver el duelo internacional

Comunicado de Latam

LATAM Airlines Perú informó que sus vuelos hacia y desde Cusco presentan cancelaciones y demoras por la extensión no prevista de los trabajos en la pista, bajo responsabilidad de CORPAC. La aerolínea recomendó a los pasajeros consultar el Estado de Vuelo y mantenerse informados por sus canales oficiales.

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