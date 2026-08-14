Simulacro Nacional Multipeligro 2026 tendrá una simulación de un movimiento telúrico de magnitud 8.8 este 14 de agosto

Durante el movimiento sísmico simulado, será necesario mantener la calma y permanecer durante dos minutos en una zona segura interna - Créditos: Andina.

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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrollará hoy, viernes 14 de agosto, a las 3 p. m., con escenarios adaptados a los peligros predominantes de cada territorio. La jornada busca que familias, instituciones, empresas y entidades públicas pongan a prueba sus procedimientos ante una eventual emergencia. En Lima y Callao se recreará un terremoto de magnitud 8,8 seguido de tsunami, mientras que otras regiones afrontarán representaciones vinculadas con fenómenos frecuentes en sus respectivas jurisdicciones.

El ejercicio contempla situaciones diferentes de acuerdo con las características geográficas. En la sierra se escenificarán movimientos en masa, como huaicos, mientras que en la selva se representarán precipitaciones intensas y desbordamientos de ríos. De esta manera, la práctica permitirá evaluar la capacidad de reacción frente a amenazas diversas.

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La actividad permitirá comprobar la eficacia de los planes de Gestión Reactiva y Continuidad Operativa, así como los protocolos establecidos por organismos públicos y privados. La revisión servirá para identificar deficiencias, corregir procedimientos y fortalecer las acciones destinadas a proteger a la población durante un desastre.

Otro aspecto será la evaluación de las rutas de evacuación. Barrios, viviendas, centros de trabajo y establecimientos deberán comprobar si los recorridos previstos permanecen despejados y correctamente señalizados. También será posible detectar obstáculos, accesos restringidos o dificultades para transmitir instrucciones entre los participantes.

En Lima y Callao se recreará un sismo de magnitud 8,8 seguido de tsunami, mientras que otras regiones tendrán escenarios según sus principales amenazas - Créditos: Andina.

¿Qué debe preparar la población antes del simulacro?

Zonas seguras: reconocer los espacios con menor exposición dentro de la vivienda, oficina, colegio o establecimiento.

Rutas de evacuación: identificar los caminos disponibles para salir de manera rápida y ordenada hacia un sector protegido.

Punto de encuentro: acordar previamente un lugar donde los integrantes de una familia puedan reunirse después de abandonar el inmueble.

Mochila de emergencia: mantener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas posteriores a una situación crítica.

Comunicación familiar: establecer cómo contactarse y qué hacer si los integrantes se encuentran en lugares diferentes.

Señales de alerta: conocer los mecanismos empleados en cada localidad, como sirenas, campanas, bocinas o silbatos.

Durante la práctica, la población deberá conservar la calma cuando se emita la señal de inicio. En la representación del movimiento sísmico, corresponde permanecer durante los primeros dos minutos en la zona segura interna previamente identificada. No se recomienda correr ni empujar, debido a que esas conductas pueden generar accidentes.

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Finalizada esa etapa, comenzará la evacuación hacia un espacio seguro externo o hacia el punto de reunión familiar. El desplazamiento tendrá que efectuarse de forma ordenada, siguiendo las indicaciones de brigadistas y autoridades. Asimismo, quienes participen deberán llevar su mochila de emergencia, especialmente en sectores expuestos a deslizamientos, derrumbes, inundaciones u otros peligros.

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará hoy a las 3 p. m. para evaluar la capacidad de respuesta ante distintos escenarios de emergencia - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destacó que la intervención ciudadana constituye un componente esencial de esta iniciativa. Practicar los recorridos y reconocer los lugares de protección permite transformar conocimientos teóricos en respuestas concretas frente a una situación real.

La convocatoria incluye a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), además de organizaciones, empresas, centros educativos, familias y ciudadanos. La finalidad es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias.

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La fecha tiene también un significado especial porque se realiza cerca del decimonoveno aniversario del terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 7,9, tuvo su epicentro a 60 kilómetros al oeste de Pisco y una profundidad de 40 kilómetros. El desastre provocó graves daños en cinco departamentos, con Ica entre las zonas más afectadas.

Con este ejercicio, las autoridades buscan que la población conozca cómo actuar antes, durante y después de un evento adverso. La experiencia permitirá detectar fallas, mejorar protocolos y reforzar una cultura preventiva que puede resultar determinante frente a una emergencia verdadera.

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