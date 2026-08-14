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Antonio Rizola destaca el regreso de Brenda Lobatón a la selección pese a sus lesiones crónicas: “Debemos seguir cuidándola”

El entrenador de la ‘bicolor’ destacó que la atacante fue una de las principales figuras de Perú en la Copa Sudamericana, pese a no haber tenido la preparación que deseaba y a convivir con problemas físicos

El DT de la 'bicolor' elogió lo hecho por la jugadora en el Sudamericano - Crédito: aquiTVO.
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Brenda Lobatón fue una de las grandes figuras de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 que tuvo lugar en Lima. La atacante volvió a destacar con la ‘bicolor’ después de varios años y terminó siendo incluida entre las mejores puntas del torneo. Sin embargo, detrás de su rendimiento hubo un trabajo especial para manejar su estado físico.

Antonio Rizola, seleccionador nacional, reveló que Lobatón inició los trabajos en Videna en una condición física que no era la ideal y que el comando técnico tuvo que manejar cuidadosamente sus cargas debido a las lesiones crónicas que padece la jugadora. En declaraciones al programa de YouTube ‘Saque y Punto’, el estratega brasileño explicó cómo fue el proceso.

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“Nuestro equipo titular estaba conformado por jugadoras que no jugaban como titular todo el tiempo en sus equipos. Incluso Brenda, que fue nuestra jugadora más destacada, que la cuidamos por todo ese tiempo, porque Brenda llegó aquí con una condición no ideal físicamente. Tuvimos que cuidarla porque ella tiene lesiones crónicas con las que aprendió a convivir”, señaló.

Rizola destaca el regreso de Lobatón

Pese a las dificultades físicas, Lobatón terminó siendo una de las principales armas ofensivas de Perú durante la Copa Sudamericana. La atacante acumuló 70 puntos y fue reconocida como una de las mejores puntas del certamen.

Para Rizola, su rendimiento tiene un valor especial por las condiciones en las que afrontó la competencia. El entrenador también resaltó la relación que construyó con la voleibolista y su sinceridad al momento de hablar sobre su preparación.

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Brenda Lobatón volvió a jugar con la selección peruana de vóley después de varios años
Brenda Lobatón volvió a jugar con la selección peruana de vóley después de varios años. Crédito: FPV

Es una persona que cada día me gusta más como atleta y como persona, porque es muy franca. Hablamos siempre de frente. Ella fue el destaque nuestro y cuando finalizó la liga me dijo exactamente: ‘yo no me preparé como quería prepararme este año, no tuve las oportunidades que quería tener este año’”, contó.

Ante esta situación, el técnico decidió darle una nueva oportunidad en la selección peruana y acompañar su proceso con especial cuidado. “Le hemos dado esta oportunidad a ella aquí. Y ahora tenemos que continuar cuidándola”, explicó Rizola.

La importancia de Brenda Lobatón para lo que viene

El entrenador brasileño también puso énfasis en la necesidad de administrar correctamente el desgaste físico de las jugadoras. La Copa Sudamericana exigió a Perú disputar cinco partidos consecutivos, una situación que, según Rizola, representa una carga considerable para cualquier deportista.

“Porque no puede simplemente decir que va a continuar así, hay que descansar. Jugamos en la Copa cinco partidos seguidos. En ninguna parte del mundo se juega cinco partidos seguidos”, sostuvo.

El estratega sabe que el calendario seguirá siendo exigente para la ‘bicolor’. Perú tendrá como próximo gran desafío el Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre en Río de Janeiro y que será determinante para sus aspiraciones de clasificar al Mundial absoluto de 2027.

“En el Sudamericano también va a ser así (...) Uno tiene que tener una base física, una base técnica mayor para poder soportar esto”, añadió.

Brenda Lobatón y su galardón de mejor punta de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Brenda Lobatón y su galardón de mejor punta de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Prensa USMP

Un regreso que ilusiona a Perú

El desempeño de Brenda Lobatón en la Copa Sudamericana terminó siendo una de las notas positivas para la selección peruana. Pese a llegar sin la preparación que hubiera deseado y con una condición física que obligó al comando técnico a tomar precauciones, la atacante respondió en la cancha y se convirtió en una de las figuras de la ‘bicolor’.

Ahora, el reto para Rizola y su equipo será mantenerla en buenas condiciones de cara al Sudamericano. El técnico dejó claro que el objetivo no es exponerla, sino administrar sus esfuerzos para que pueda seguir aportando a una selección peruana que busca dar un salto competitivo en los próximos torneos.

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