Gol de Matías Succar tras gran cabezazo en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero marcó de cabeza el primero de los cusqueños por el torneo internacional - Crédito: ESPN

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Matías Succar dejó bien firmado su nombre este jueves 13 de agosto en el duelo de ida entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El delantero del ‘papá’ abrió el marcador en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con un notable cabezazo, tras aprovechar un preciso centro de Alejandro Hohberg.

El conjunto cusqueño ya había intentado adelantarse con su juego aéreo a través de algunas pelotas paradas, pero encontró la recompensa a los 18 minutos. Una gran acción colectiva terminó con el primer festejo de la noche y desató la celebración de los hinchas que acudieron al recinto cusqueño.

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La jugada comenzó por el sector derecho, desde donde Alejandro Hohberg levantó la cabeza y envió un centro preciso hacia el área de Botafogo. Allí apareció Succar: el delantero se lanzó con decisión para conectar el balón de cabeza y, en una espectacular ‘palomita’, consiguió vencer al arquero rival. La definición fue precisa y dejó sin opciones al guardameta rival.

El 1-0 desató una explosión de alegría en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los hinchas de Cienciano celebraron el tanto de su goleador enmascarado y elevaron el aliento en un partido de gran importancia internacional, en el que el ‘papá’ busca dar el primer paso hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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La celebración de Matías Succar tras anotarle el 1-0 a Botafogo. Crédito: Cienciano

El demoledor primer tiempo de Cienciano

El gol de Matías Succar a los 18 minutos fue apenas el comienzo de una noche soñada para Cienciano. El ‘papá’ aprovechó las condiciones de la altura cusqueña y, con una presión intensa, desnudó rápidamente las falencias de Botafogo. El conjunto brasileño no encontró respuestas y sufrió una avalancha ofensiva que se tradujo en una ventaja contundente antes del descanso.

Dos minutos después de la apertura del marcador, Neri Bandiera apareció para anotar el segundo tanto de Cienciano. La jugada fue sometida a una extensa revisión del VAR, pero finalmente el tanto fue convalidado.

La fiesta continuó con Matías Succar, quien volvió a aparecer para firmar su doblete de la noche. El delantero aprovechó un error en salida del arquero rival y no perdonó para poner el 3-0. Poco después, Marcos Martinich sacó un potente remate desde larga distancia y marcó un verdadero golazo para establecer el 4-0 y desatar la euforia en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Con cuatro goles en apenas 35 minutos, Cienciano protagonizó un primer tiempo demoledor y dejó a Botafogo contra las cuerdas. El ‘papá’ fue contundente, aprovechó cada oportunidad y sacó provecho de la altura del Cusco para irse al vestuario con una ventaja que lo deja muy bien perfilado en esta ida de los octavos de final.

El delantero aprovechó error de despeje del portero y aumentó el marcador - Crédito: ESPN.

Succar sigue anotando goles en Cienciano

Matías Succar sigue respondiendo con goles en Cienciano y volvió a demostrarlo ante Botafogo. Con su doblete en el primer tiempo, el delantero llegó a siete anotaciones en la temporada y consiguió sus primeros goles a nivel internacional en la Copa Sudamericana. Su actuación cobra mayor relevancia ante la ausencia de Carlos Garcés, habitual referencia ofensiva del ‘papá’.

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El atacante ha encontrado en el conjunto cusqueño la continuidad y el protagonismo que necesitaba para recuperar su mejor versión. Su rendimiento ofensivo se convirtió en una de las principales noticias positivas para el ‘papá’, que busca avanzar a los cuartos de final del torneo continental.

Este registro también marca una diferencia con su reciente etapa en Alianza Lima, donde apenas consiguió cuatro goles durante sus últimos dos años. Incluso, en la temporada pasada no logró marcar con la camiseta blanquiazul. Ahora, en Cienciano, Succar volvió a tener regularidad y empieza a consolidarse como una pieza importante en el ataque del equipo cusqueño.

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