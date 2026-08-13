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Bombero peruano del Callao murió en Rusia tras pisar una mina: familia pide la repatriación de sus restos

Axel La Torre viajó a Rusia con la esperanza de mejorar la situación económica de sus padres y de su familia, pero encontró la muerte tras engaños

La familia de Axel Rolando La Torre, un bombero peruano, clama por ayuda para repatriar su cuerpo tras fallecer en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El joven viajó en busca de un futuro mejor y terminó siendo reclutado por el ejército ruso bajo engaños, encontrando un trágico final en el campo de batalla.| Video: Panamericana
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El cuerpo de Axel Rolando La Torre, bombero voluntario de El Callao en Perú, permanece en territorio ruso luego de que se confirmara su muerte por la explosión de una mina durante la guerra entre Rusia y Ucrania. La familia del joven solicita a las autoridades la repatriación de sus restos tras conocer que viajó con engaños.

Axel La Torre viajó a Rusia con la esperanza de mejorar la situación económica de sus padres y de sus dos hijos. Según testimonios de sus seres queridos, buscaba oportunidades laborales que le permitieran enviar dinero a su familia, aunque nunca explicó que su destino final sería el frente del conflicto armado.

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Su madre relató que, antes de partir, el joven le aseguró que solo viajaría a Arequipa y que pronto enviaría recursos para el hogar. Es así como el joven decidió ocultar la verdad a su progenitora ante la promesa de mejorar su economía.

Bombero peruano muere en Rusia tras pisar una mina en el conflicto con Ucrania
Bombero peruano muere en Rusia tras pisar una mina en el conflicto con Ucrania| Foto: Panamerica Noticias

De acuerdo con la Cancillería del Perú, la mayoría de los connacionales fallecidos en el conflicto habían sido captados mediante engaños y se enfrentaron a un proceso de reclutamiento forzado una vez llegaron a territorio ruso.

Hasta el momento, la Cancillería peruana señala que al menos once peruanos han fallecido en circunstancias similares. Asimismo, señala que la mayoría de los connacionales fallecidos en el conflicto habían sido captados mediante engaños y se enfrentaron a un proceso de reclutamiento forzado una vez llegaron a territorio ruso.

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Repatriación del cuerpo: familia pide apoyo

La familia de Axel La Torre perdió todo contacto con él a partir de mayo de este año. Su hermana explicó que recibieron información de un compatriota que logró escapar del conflicto y que confirmó la muerte de Axel, a quien apodaban ‘Búho’. El testimonio detalla que pisó una mina que destruyó sus piernas y fue abandonado por sus compañeros, quienes huyeron para proteger sus vidas.

La familia de Axel La Torre pide la repatriación de su cuerpo tras su muerte en la guerra
La familia de Axel La Torre pide la repatriación de su cuerpo tras su muerte en la guerra||| Foto: Panamericana

“Él les gritó que corrieran y que se salvaran, mientras él quedó a la espera de ayuda, pero no recibió auxilio y murió desangrado”, narró la hermana al noticiero de Panamerica Noticias.

La familia subrayó que Axel no tenía antecedentes militares y que su única vinculación era con el cuerpo de bomberos voluntarios. Su labor solidaria y su deseo de apoyar a sus padres lo impulsaron a tomar la decisión de emigrar para un mejor futuro.

Poco antes de conocerse el deceso de Axel La Torre, la Cancillería peruana facilitó la repatriación de cuatro jóvenes que habían logrado escapar del frente y regresar con sus familias. Ellos llegaron hace unos días luego del calvario y engaños que vivieron como ciento de peruanos creyeron.

La familia de Axel aguarda ahora la colaboración de las autoridades para la repatriación de sus restos, en medio de un proceso que, de acuerdo con diversas fuentes oficiales, puede presentar dificultades logísticas y diplomáticas debido a las circunstancias del conflicto. De esta manera, piden el apoyo para que La Torre puede ser velado en su hogar y darle el último adiós.

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