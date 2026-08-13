San Juan de Lurigancho y Comas son los distritos con más viviendas en peligro ante un terremoto en Lima por construcciones informales

El video es un segmento de noticias que aborda la vulnerabilidad sísmica en Lima, Perú. Fernando Lazares, director de CISMID-UNI, y Guido Valdivia, presidente ejecutivo de CAPECO, discuten la posibilidad de que medio millón de casas colapsen ante un terremoto. Distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Comas y Carabayllo son identificados como áreas de alto riesgo.

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Autoridades estiman que cerca del 30% de la población en Perú se encuentra en situación de riesgo muy alto frente a un eventual sismo de magnitud 8, con Lima y Piura a la cabeza de la vulnerabilidad. Especialistas advirtieron que la mayoría de las viviendas en estas zonas fueron levantadas sin estudios técnicos, lo que incrementa la exposición ante un desastre de gran escala, según datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

El análisis de CENEPRED identificó 182 distritos con alta vulnerabilidad, la mayoría ubicados en la costa. El especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, José Epiquién Rivera, precisó que la capital concentra una parte considerable de la población en potencial peligro. Esta cifra representa varios millones de personas que residen en zonas donde la infraestructura no garantiza resistencia adecuada ante movimientos sísmicos de gran magnitud.

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Lima, epicentro de la preocupación, lidera el listado de regiones con mayor exposición. A la capital le siguen Piura, Ica, Lambayeque y La Libertad. El riesgo se agrava por el crecimiento urbano desordenado y la ausencia de controles en la construcción de viviendas.

Cientos de viviendas de autoconstrucción se aglomeran en un distrito periférico de Lima, mostrando una expansión urbana desordenada y un logo de CENEPRED pintado en el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución del riesgo en los distritos de Lima

En el territorio limeño, los niveles de vulnerabilidad varían entre distritos, pero algunas zonas presentan condiciones críticas. San Juan de Lurigancho, en Lima Este, figura como el distrito con vulnerabilidad extrema. En el sector norte, Comas y San Martín de Porres también aparecen entre los puntos más expuestos, mientras que el Callao mantiene una situación catalogada como crítica.

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En la zona sur de la capital, el tipo de suelo se convierte en un factor determinante. Los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo se encuentran en riesgo debido a la baja capacidad de los terrenos para absorber el impacto de un evento sísmico severo.

La situación se replica en otras regiones del país. Lourdes Giusti, exdecana del Colegio de Arquitectos del Perú, señaló que la precariedad en la construcción de viviendas es un problema extendido no solo en Lima, sino también en ciudades como Arequipa, Huancayo e Ica.

Conjuntos de edificios residenciales en Lima que exhiben daños estructurales y escombros en sus alrededores, con polvo en el aire, tras un evento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de estudios técnicos y expansión urbana descontrolada

De acuerdo con las estimaciones de CENEPRED, la alta vulnerabilidad responde principalmente a la proliferación de viviendas edificadas sin respaldo de estudios geotécnicos ni supervisión profesional. Esta realidad afecta tanto a sectores populares como a áreas en proceso de urbanización rápida.

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La ausencia de planificación y la autoconstrucción contribuyeron a que zonas densamente habitadas carezcan de estructuras sismorresistentes. Expertos consultados señalaron que la informalidad en los procesos constructivos limita la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Según José Epiquién Rivera, vocero del Cenepred, la falta de una cultura preventiva y la escasa fiscalización municipal agravan la exposición. “La mayoría de las viviendas vulnerables no cumplen con normas básicas de seguridad”, sostuvo el especialista de CENEPRED.

Una mano sostiene un mapa de riesgo de CENEPRED frente a una pared de ladrillo sin revocar con cables eléctricos expuestos y una ventana precaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones más expuestas y retos institucionales

Las regiones de Piura, Ica, Lambayeque y La Libertad también presentan un panorama preocupante. El crecimiento poblacional en zonas de alto riesgo sísmico supera la capacidad de los gobiernos locales para implementar soluciones estructurales y estrategias de reducción de riesgos.

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En Piura, la expansión de asentamientos humanos en áreas inestables aumenta la probabilidad de daños severos en caso de un terremoto importante. Ica y Lambayeque enfrentan retos similares, con extensas áreas urbanas asentadas sobre suelos poco consolidados.

La exdecana Lourdes Giusti remarcó que “la autoconstrucción y la falta de asistencia técnica han dejado a miles de familias en situación de peligro permanente”. Su apreciación coincide con reportes de defensa civil y entidades académicas sobre la vulnerabilidad de ciudades costeras y de la sierra central.

Un mural con el logo del CENEPRED en una vivienda de ladrillo expuesto resalta la vulnerabilidad de un barrio popular densamente poblado en las laderas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y necesidad de políticas preventivas

El riesgo sísmico no solo compromete la seguridad física de la población, sino que también plantea desafíos para la gestión de emergencias y la reconstrucción. Las autoridades reconocen que un sismo de magnitud 8 tendría consecuencias devastadoras en infraestructura, servicios básicos y atención sanitaria.

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El CENEPRED impulsa campañas de sensibilización y actualización de mapas de riesgo, aunque la cobertura resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío. “La prevención debe convertirse en una prioridad nacional”, manifestó José Epiquién Rivera.

Las experiencias previas de sismos en Perú evidencian las limitaciones de las respuestas reactivas y la importancia de fortalecer la gestión prospectiva del riesgo. Los expertos instan a que la supervisión de nuevas obras y el refuerzo de edificaciones existentes se conviertan en políticas públicas sostenidas.

El riesgo sísmico en la costa de Perú muestra que 9,8 millones de personas en Lima podrían ser afectadas por un terremoto mayor, según Cenepred. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urgencia de actualizar normativas y fortalecer capacidades locales

La actualización de las normas técnicas de construcción y la capacitación de personal municipal son aspectos prioritarios en la agenda de reducción de riesgo de desastres. Organizaciones profesionales y académicas advierten que, sin un marco regulatorio sólido, la vulnerabilidad persistirá.

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La movilización de recursos para evaluar el estado estructural de viviendas antiguas y la promoción de procesos de regularización pueden contribuir a disminuir la exposición. El fortalecimiento de la coordinación entre entidades nacionales, regionales y locales se presenta como un requisito para avanzar en la protección de la población.

La evidencia técnica y los testimonios de especialistas coinciden en que el reto de reducir la vulnerabilidad sísmica en Perú requiere acciones inmediatas y sostenidas, con énfasis en la prevención y la intervención multisectorial.