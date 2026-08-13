Mesa Redonda bajo observación: Simulacro Nacional Multipeligro revelará debilidades y retos ante inminente terremoto en Lima

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En pleno corazón de Lima, el emporio comercial de Mesa Redonda representa uno de los focos de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de un sismo de gran magnitud. Las autoridades han programado un simulacro multipeligro este viernes 14 a las 15:00, en respuesta a la posibilidad de un terremoto de entre 8,5 y 8,8 grados en la escala de Richter. La convocatoria busca preparar a más de un millón de personas que transitan a diario por este sector, considerado uno de los más expuestos de la capital. La densidad poblacional, la ocupación de la vía pública y la precariedad estructural configuran un escenario de alto riesgo ante una eventual emergencia sísmica.

El impacto del “silencio sísmico” y la exposición de la zona

De acuerdo con reportes televisivos recientes, el área de Mesa Redonda puede llegar a recibir más de un millón de visitantes durante los días de mayor actividad comercial. Esta cifra incluye a peatones, comerciantes y estibadores, quienes se ven expuestos a los riesgos derivados de la acumulación de mercadería y la ocupación irregular de la vía pública. La costa central del Perú ha registrado un “silencio sísmico” de aproximadamente 280 años desde el terremoto de 1746 que destruyó Lima, lo que incrementa la probabilidad de un evento de gran magnitud en el futuro cercano.

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La periodista a cargo del informe advirtió que la zona analizada combina alta densidad humana, edificaciones vulnerables y rutas de evacuación obstaculizadas. Esta situación se agrava en puntos neurálgicos como el cruce del jirón Cusco, cuadra seis, con el jirón Andahuaylas, donde la presencia de comerciantes ambulantes y la afluencia de público reducen los accesos disponibles para resguardarse durante un sismo. La convergencia de inmuebles antiguos y galerías comerciales sin supervisión técnica eleva el riesgo de colapso estructural en un evento sísmico de gran magnitud.

Brigadistas guían a comerciantes y peatones durante un simulacro de evacuación por sismo en la zona de Mesa Redonda en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vulnerabilidad estructural y exposición a incendios

Uno de los factores más alarmantes que señala el reporte es la coexistencia de edificaciones antiguas de quincha y adobe junto a galerías comerciales de varios pisos, muchas de ellas construidas o remodeladas sin controles técnicos oficiales. Esta combinación ha sido identificada como una de las principales amenazas en caso de un terremoto fuerte, pues estos inmuebles carecen de la resistencia necesaria para soportar movimientos telúricos intensos.

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A estos riesgos se suma la posibilidad de incendios derivados de la acumulación de material plástico y mercadería en almacenes y áreas de tránsito. Una eventual falla eléctrica durante un sismo podría desencadenar cortocircuitos y propagación rápida del fuego, complicando aún más la evacuación y las labores de rescate. La densidad de materiales combustibles, junto con la obstrucción de salidas, representa una amenaza adicional para quienes acuden a diario al emporio.

Manos intentan despejar una ruta de evacuación pintada en el pavimento de Mesa Redonda, Lima, que se encuentra obstruida por cajas y estructuras de puestos ambulantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de prevención: señalización y brigadistas

Ante este panorama, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha implementado una serie de medidas destinadas a reducir los riesgos. Se han instalado aproximadamente 300 señales de ruta de evacuación en el sector, orientadas a guiar a la población hacia puntos de encuentro seguros durante una emergencia. Entre estas medidas destacan los círculos ubicados en accesos clave, como la entrada del jirón Cuzco, diseñados para facilitar la concentración ordenada de personas en caso de evacuación.

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El informe televisivo mostró la presencia de personal de seguridad patrullando las vías principales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones y el funcionamiento de las rutas señalizadas. La municipalidad ha integrado a comerciantes y delegados de galerías en redes de brigadistas capacitados en primeros auxilios y evacuación primaria, quienes deberán actuar en los primeros minutos tras un sismo, antes de la llegada de los equipos de auxilio institucional.

Un simulacro de emergencia en Lima muestra a personas evacuando y utilizando extintores para controlar un incendio simulado dentro de una galería comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparativos para el Simulacro Nacional Multipeligro y cultura de prevención

El simulacro multipeligro previsto para este viernes 14 a las 15:00 busca poner a prueba la capacidad de respuesta del sector ante un evento extremo. Las autoridades insisten en la importancia de que la población conozca las zonas seguras y las rutas de evacuación, así como la forma correcta de actuar ante un sismo de gran magnitud. La participación activa de comerciantes, visitantes y residentes se considera fundamental para reducir el riesgo de tragedias mayores.

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La cobertura de las acciones previas al simulacro ha permitido visibilizar las múltiples vulnerabilidades de Mesa Redonda, al tiempo que destaca la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la ciudad. El área, que combina comercio formal e informal, edificaciones frágiles y vías obstruidas, requiere un enfoque integral que contemple tanto medidas estructurales como capacitación y organización comunitaria.

La experiencia internacional sugiere que la preparación y la información pueden marcar la diferencia en la respuesta a desastres naturales de gran escala. Las autoridades locales han reiterado que el éxito del simulacro dependerá del compromiso colectivo y del respeto a las normas de seguridad establecidas.

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Vendedoras ofrecen regalos a compradores de última hora en el concurrido mercado de Mesa Redonda en Lima, mientras los peruanos se preparan para celebrar el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reto para Lima: gestión del riesgo en zonas densamente pobladas

El caso de Mesa Redonda expone los desafíos que enfrenta Lima en materia de gestión del riesgo sísmico, especialmente en zonas con alta concentración de personas y actividades comerciales. Las lecciones que deje el simulacro de este viernes serán clave para ajustar los protocolos y reforzar la infraestructura de seguridad en una de las áreas más transitadas de la capital.

Las autoridades continúan promoviendo la participación ciudadana y la cooperación entre el sector público y privado, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, la advertencia sobre la vulnerabilidad de Mesa Redonda permanece vigente, recordando la urgencia de mantener la preparación y la vigilancia en toda la ciudad.

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