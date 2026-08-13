13 de agosto: efemérides que cruzan la historia, la cultura y la salud en Perú

Una mesa de madera muestra un mosaico de objetos que simbolizan la memoria histórica, geográfica, cultural y sanitaria de Perú, evocando figuras y eventos clave del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 13 de agosto, Perú recuerda una serie de acontecimientos que han marcado su historia nacional. La fecha reúne episodios de impacto duradero: el nacimiento de Hipólito Unanue en 1755, el terremoto y tsunami de Arica en 1868, la muerte de Alicia Lizárraga en 2004, el aniversario del reconocimiento del río Amazonas como maravilla natural y la conmemoración del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Cada uno aporta una dimensión distinta a la memoria colectiva del país, desde el drama natural hasta el legado cultural y el impulso por una atención médica más cercana.

El sismo de 1868: un desastre de alcance internacional

Entre las efemérides, el terremoto de 1868 en Arica destaca por su magnitud y consecuencias. El 13 de agosto de ese año, un sismo de 9,0 Mw sacudió el sur peruano y el norte de Chile, dejando una huella devastadora en ciudades como Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica e Iquique. Según estimaciones históricas, alrededor de 25.000 personas perdieron la vida, lo que sitúa la tragedia entre los peores desastres sísmicos de la región. El movimiento telúrico desencadenó un maremoto que arrasó la costa entre Pisco e Iquique, cruzó el océano y generó daños en Hawái, Filipinas y Japón.

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La destrucción alcanzó tal nivel que poblaciones enteras quedaron en ruinas. Documentos oficiales de la época reportan la desaparición casi total de edificios públicos y viviendas. Al impacto humano se sumó la vulnerabilidad del litoral sur, evidenciando riesgos que persisten en la actualidad por la ubicación geográfica de la región sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Organismos científicos y entidades de gestión de riesgos han utilizado este evento como referencia para la elaboración de protocolos de evacuación y prevención. La memoria del desastre impulsa campañas de educación y simulacros sísmicos que buscan reducir el costo humano ante futuros eventos de gran magnitud.

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Una calle antigua de Arica muestra las ruinas de edificios coloniales y banderas destrozadas tras el terremoto de 1868. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipólito Unanue: ciencia y nación

El 13 de agosto de 1755 nació en Lima una de las figuras clave para la medicina y la consolidación del país: Hipólito Unanue. Médico, naturalista y político, Unanue fue pionero en la fundación de instituciones sanitarias y en la difusión de un pensamiento independentista en el Perú. Su obra trascendió la medicina y se proyectó en la construcción de la idea de patria, en un contexto marcado por la transición del virreinato a la república.

Unanue fundó la Escuela de Medicina de San Fernando y colaboró con líderes independentistas. Ocupó cargos como ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores y presidente del Consejo de Gobierno. Su aporte fue decisivo en la creación de la Sociedad de Amantes del País, desde donde promovió el conocimiento científico y la identidad nacional.

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Hipólito Unanue trabajó tanto con los últimos virreyes del Perú como con San Martín y Bolívar. (Composición)

En el Mercurio Peruano, Unanue publicó estudios sobre la geografía física y el clima del Perú, textos que fortalecieron la comprensión del territorio y sus posibilidades. Estas investigaciones sentaron bases para el desarrollo de políticas públicas y reafirmaron la importancia de la ciencia en el proyecto nacional.

Fundador de la escuela de medicina de San Fernando y destacado político, Hipólito Unanue influyó en la política y la ciencia en Perú. Su legado como presidente del Congreso es fundamental. (José Gil de Castro)

Alicia Lizárraga y el criollismo peruano

El 13 de agosto también evoca el fallecimiento de Alicia Lizárraga en 2004, artista reconocida como “La Cholita Linda del Perú”. Su trayectoria en la música criolla la ubicó entre las voces emblemáticas del repertorio nacional, integrando el selecto grupo de las “Seis Grandes” del criollismo.

Lizárraga llevó ritmos peruanos a escenarios internacionales, actuando en países como Cuba, México, Brasil y Estados Unidos. Su presencia en el extranjero contribuyó a la difusión de la música tradicional y a la consolidación de la identidad cultural peruana. Diversos homenajes oficiales refuerzan su legado y mantienen vigente su aporte en la memoria musical del país.

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Alicia Lizárraga, símbolo de la música criolla y embajadora del Perú en el mundo, partió el 13 de agosto de 2004, dejando una herencia artística que aún inspira a generaciones de intérpretes. (Herencia Criolla)

El Amazonas y el valor de la biodiversidad

El aniversario de la elección del río Amazonas como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del mundo también se celebra el 13 de agosto. La distinción fue obtenida tras una votación internacional en línea, que subrayó la importancia ecológica y paisajística del río más extenso del planeta.

La ciudad de Iquitos asume un rol protagónico durante la jornada, al estar íntimamente ligada al entorno amazónico. El reconocimiento del Amazonas impulsa la reflexión sobre la biodiversidad, el aporte cultural de la región y el papel de la Amazonía en el equilibrio ambiental global. Instituciones locales y nacionales organizan actividades para fortalecer el vínculo entre la sociedad y el ecosistema amazónico.

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El río Amazonas serpentea entre la densa selva amazónica cubierta de niebla matinal, con la ciudad de Iquitos visible en el horizonte bajo un cielo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

El mismo día, Perú conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, instaurado por la Ley N.º 30023. Esta jornada invita a las instituciones y profesionales de la salud a promover diagnósticos tempranos, cuidados preventivos y atención de calidad basada en la empatía y el respeto.

El objetivo de la efeméride trasciende la cortesía y busca consolidar un modelo de atención centrado en el paciente, su familia, la sociedad y el Estado. El Ministerio de Salud coordina con hospitales y centros médicos actividades destinadas a sensibilizar sobre la importancia del trato digno y la comunicación clara.

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Un paciente peruano realiza un chequeo médico preventivo con una médica internista mientras revisan sus análisis y los indicadores de salud en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente humano en la percepción de la salud

La noción de “buen trato” abarca respeto, empatía y acompañamiento constante durante el proceso de atención. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de un sistema sanitario no solo debe evaluarse por los resultados clínicos, sino también por la experiencia del paciente. La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Servicios de Salud ENSUSALUD 2022 reveló que “la amabilidad y el respeto del personal de salud” figuran entre los factores más valorados por los usuarios en Perú.

El doctor Gerardo Arana, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, remarcó que una atención humanizada mejora la adherencia al tratamiento, fortalece la relación médico-paciente y ayuda a reducir el estrés. “La atención médica comienza antes del diagnóstico. El primer contacto, la escucha activa y el seguimiento posterior también forman parte del tratamiento”, señaló el especialista.

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El 13 de agosto, las entidades peruanas asumen el desafío de recordar tragedias, celebrar aportes culturales y reforzar el compromiso con la dignidad en la atención sanitaria, en una fecha que enlaza pasado, presente y futuro de la memoria nacional.