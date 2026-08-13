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Santo Toribio de Mogrovejo: la historia del arzobispo que marcó la evangelización del Perú y su vínculo con el papa León XIV

Durante su labor pastoral confirmó a tres figuras que posteriormente fueron reconocidas como santos: Rosa de Lima, Martín de Porres y Francisco Solano

El testimonio de Santo Toribio de Mogrovejo, pastor sin fronteras y testigo del amor de Dios, sigue vivo. Conoce su historia de entrega a los pueblos del Perú y cómo su ejemplo nos invita hoy a ser misioneros de esperanza en el Año Jubilar. (Crédito: Agencia Andina)
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Hace más de cuatro siglos, Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo llegó al territorio del entonces Virreinato del Perú para asumir una labor que marcaría la historia de la Iglesia en Sudamérica. Nacido en Mayorga, España, el 16 de noviembre de 1538, estudió Derecho Civil y Eclesiástico en la Universidad de Salamanca y llegó a ejercer como profesor de leyes antes de ser nombrado inquisidor general de Granada.

En 1579, el papa Gregorio XIII lo designó segundo arzobispo de Lima, a propuesta del rey Felipe II, para suceder a Gerónimo de Loayza. Tras su ordenación sacerdotal y consagración episcopal, emprendió el viaje hacia América acompañado por familiares y llegó al puerto de Paita en mayo de 1581. El 11 de mayo arribó a Lima y un día después tomó posesión de su sede, de acuerdo con la información de Andina Noticias.

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La Arquidiócesis de Lima que encontró entonces tenía una jurisdicción mucho más extensa que la actual, pues comprendía territorios que hoy corresponden a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. En ese amplio espacio, Toribio de Mogrovejo desarrolló una intensa actividad pastoral y asumió el desafío de recorrer personalmente las comunidades bajo su responsabilidad.

Fotografía del papa León XIV sonriendo con las manos unidas junto al retrato de Santo Toribio de Mogrovejo en vestimenta eclesiástica
El pontífice León XIV a la izquierda y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo a la derecha, ilustran el vínculo del papa con el legado evangelizador del arzobispo en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Toribio de Mogrovejo y su labor evangelizadora

El arzobispo realizó tres grandes recorridos por su extensa jurisdicción. El primero comenzó en 1584 y se prolongó durante siete años, llegando a lugares como Cajamarca, Chachapoyas y Moyobamba. La segunda visita se desarrolló entre 1593 y 1597, mientras que la tercera comenzó en enero de 1605 y quedó inconclusa debido a su fallecimiento.

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Gran parte de estos desplazamientos los realizó a pie o sobre una mula, enfrentando caminos difíciles y condiciones climáticas muy distintas. Al llegar a las localidades, convocaba a la población y desarrollaba actividades de evangelización, bautismo y confirmación. También atendía a enfermos y administraba la extremaunción a quienes se encontraban cerca de la muerte, según el relato recogido por Andina Noticias.

Al finalizar su gestión, el propio Toribio informó al rey que había administrado los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación a más de 800.000 personas durante sus recorridos. Su labor también incluyó la atención de comunidades indígenas y de origen africano, además de una presencia pastoral permanente en diferentes zonas del extenso territorio bajo su jurisdicción.

Estatua de un obispo con mitra y báculo en un altar, junto a una pintura que muestra a un obispo bendiciendo a un grupo de personas con un hombre arrodillado
Una estatua y una pintura ilustran la figura de Santo Toribio de Mogrovejo y su labor pastoral en el Virreinato del Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Organización de la Iglesia y primer seminario de América

La obra de Toribio de Mogrovejo no se limitó a la evangelización. El arzobispo también impulsó una reorganización de la estructura eclesiástica mediante sínodos, reuniones en las que se establecían normas para el comportamiento de los miembros de la Iglesia y se evaluaba posteriormente su cumplimiento.

Además, fundó el primer seminario sacerdotal de América y promovió que los religiosos asumieran parroquias ubicadas en lugares pobres. Durante su gestión, el número de parroquias o centros de evangelización de la arquidiócesis aumentó de 150 a 250, como parte de sus esfuerzos por ampliar la atención pastoral.

Su influencia también quedó relacionada con figuras que posteriormente serían reconocidas como santos. Toribio administró el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano, tres personajes fundamentales de la tradición católica peruana.

Díptico. Izquierda: estatua de santo con mitra dorada, báculo, sotana y capa. Derecha: pintura de clérigo arrodillado con vestimenta roja, mitra y crucifijo
Una estatua y una pintura ilustran a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya canonización cumple 300 años en el marco del Año Toribiano. (Infobae Perú/Difusión)

Muerte, canonización y milagros atribuidos

Toribio de Mogrovejo falleció el 23 de marzo de 1606, a los 68 años, en Zaña, en la región Lambayeque. Llegó a esa localidad en estado agonizante luego de enfermar durante una visita pastoral en Pacasmayo. Antes de morir, realizó su testamento y dejó sus bienes personales a sus criados y el resto de sus propiedades a los pobres.

El proceso para reconocer sus virtudes comenzó poco después de su muerte. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 por el papa Inocencio XI y canonizado el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII. Entre los hechos atribuidos a su intercesión figura el denominado milagro de Macate, además de una curación atribuida al contacto con una de sus costillas y relatos sobre su presunta ubicuidad.

En Lima, la solemnidad dedicada a Santo Toribio de Mogrovejo se celebra el 27 de abril, fecha relacionada con el traslado de sus restos desde Zaña hacia la ciudad de Lima. El santo también es patrono del Episcopado Latinoamericano, condición que le fue otorgada por el papa Juan Pablo II en 1983, además de ser patrono de la Arquidiócesis de Lima y de otras instituciones y jurisdicciones eclesiásticas.

Pintura de un hombre de piel clara con bigote y barba, vestido con hábito rojo, cuello blanco y una cadena dorada sobre un fondo oscuro
Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima en el Virreinato del Perú, muestra su figura con hábito rojo y cuello blanco. (Difusión)

¿Cuál es el vínculo el papa León XIV?

La figura de Santo Toribio de Mogrovejo mantiene una relación especial con el actual pontificado de León XIV. Antes de llegar al Vaticano, Robert Francis Prevost desarrolló durante décadas su labor pastoral en el Perú y estuvo especialmente vinculado con Chiclayo y el norte del país. En 2023 recibió la medalla de oro Santo Toribio de Mogrovejo, considerada la máxima distinción eclesiástica peruana, según Andina Noticias.

El vínculo es también espiritual. En un mensaje difundido en junio de 2026, el Sumo Pontífice destacó expresamente la figura de Santo Toribio de Mogrovejo como ejemplo de entrega y servicio al pueblo. El pontífice recordó su intensa labor evangelizadora en el Perú y señaló que el testimonio del santo, junto con el de otros santos, constituye una fuente de inspiración personal.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades
Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

La relación entre ambos se ha fortalecido durante el pontificado. León XIV proclamó el denominado “Año Toribiano” y la figura del santo cobra especial relevancia en 2026, cuando se conmemoran 300 años de su canonización. Además, Zaña, localidad donde Santo Toribio murió, aparece como uno de los lugares vinculados a la memoria espiritual que el papa mantiene con el norte peruano.

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