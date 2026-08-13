Lluvia sorprende a Lima: distritos bajo alerta por precipitaciones hasta la próxima semana

Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

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Este jueves 13 de agosto, una intensa llovizna sorprendió a miles de limeños desde tempranas horas de la mañana. El fenómeno, poco habitual en la capital, dejó calles, avenidas y veredas mojadas en puntos clave como el Centro de Lima, San Juan de Lurigancho y varios distritos de Lima Sur.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la precipitación registrada desde la madrugada corresponde a un evento de intensidad moderada.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que las condiciones atmosféricas cambiaron rápidamente durante la noche, provocando la formación de nubes densas y el descenso de la temperatura. “La presencia de humedad y la cobertura nubosa responden al fortalecimiento de los vientos del sur frente al litoral peruano”, explicó un vocero del Senamhi.

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Las autoridades alertaron sobre los riesgos asociados a estas condiciones, especialmente para conductores y peatones. El agua en el pavimento puede reducir la adherencia de los neumáticos y requerir mayor distancia de frenado. Por tal motivo, recomendaron disminuir la velocidad, aumentar la precaución y circular con las luces encendidas si la visibilidad se ve afectada.

Lluvia en Lima. - Rímac Opina

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Lima y la costa central?

El pronóstico de Senamhi indica que la capital y otros distritos de la costa central seguirán bajo influencia de lloviznas y lluvias localizadas, al menos hasta el martes 18 de agosto. Según el reporte oficial, la previsión abarca zonas de Lima Metropolitana, especialmente en los sectores sur y centro, así como áreas costeras entre La Libertad y Tacna.

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Los acumulados de agua estimados para Lima alcanzarán entre 2 y 3 milímetros, con mayor probabilidad de precipitaciones durante las noches, madrugadas y primeras horas del día.

El organismo meteorológico detalló que estos eventos podrían venir acompañados de niebla o neblina, principalmente cerca del litoral.

“Se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas ante posibles fluctuaciones del clima y la presencia de superficies resbaladizas”, sostuvo el Senamhi.

El panorama se extiende a otras regiones del país. En la sierra, se esperan lluvias, granizo y nieve de intensidad ligera a moderada, mientras que en la selva se pronostican chubascos de variada intensidad, incluso con la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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El Senamhi incluyó en su aviso meteorológico a departamentos como Ica, Pasco, Junín, Huánuco, Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Puno.

La entidad recordó que la humedad y la nubosidad podrían alternarse con breves periodos de brillo solar durante las tardes.

“El pronóstico responde a un escenario de fortalecimiento de los vientos del sur y a una mayor concentración de humedad en el litoral”, precisaron desde el Senamhi, invitando a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales y permanecer atentos a nuevas actualizaciones sobre el estado del tiempo.

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No manipular tapa de buzones

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron aniegos, acumulación de agua y calles inundadas en distintos sectores de Lima, generando dificultades para el tránsito vehicular y peatonal y afectando a algunas familias.

Ante esta situación, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) exhortó a la población a no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado para intentar evacuar el agua acumulada.

La empresa advirtió que destapar estas infraestructuras puede provocar desbordes del sistema de alcantarillado y generar contaminación, lo que representa un riesgo para la salubridad pública. Además, esta acción puede incrementar el peligro de colapsos en la vía pública.

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