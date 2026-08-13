Murciélago apareció en un colegio de Cajamarca y fue rescatado por SERFOR: ¿qué hacer si uno entra a casa?

La presencia de un murciélago frugívoro dentro del colegio San Andrés, en Cajamarca, sorprendió al personal de la institución. El animal permanecía oculto en las instalaciones hasta que los trabajadores advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades encargadas de la protección de la fauna silvestre.
El reporte permitió que especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cajamarca, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), acudieran al lugar. Tras evaluar al ejemplar, determinaron que se trataba de un murciélago adulto que presentaba un estado regular. El animal fue rescatado siguiendo el protocolo correspondiente para este tipo de casos.
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La aparición de este ejemplar tampoco constituye un hecho aislado en la zona. Homero Huamán Yopla, coordinador y especialista de SERFOR Cajamarca, recordó que en octubre del año pasado se atendió una situación similar en otro colegio.
Personal del colegio reportó la presencia del animal y permitió su rescate
El primer reporte se produjo en el colegio San Andrés, donde el personal detectó la presencia del animal. Ante la situación, los trabajadores optaron por comunicar el hallazgo a las autoridades, una decisión que permitió que el ejemplar recibiera atención especializada y evitó una manipulación directa.
Los especialistas de SERFOR Cajamarca identificaron al animal como un ejemplar adulto de murciélago frugívoro. Luego de la evaluación correspondiente, determinaron que se encontraba en estado regular y procedieron con su rescate. La intervención estuvo orientada a preservar el bienestar del animal y reducir cualquier riesgo durante su traslado.
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Huamán Yopla explicó a Buenos Días Perú que la presencia de estos animales forma parte de la fauna propia de la zona. El especialista recordó que en octubre del año pasado también se reportó una incidencia similar en el colegio Davy, por lo que recomendó evitar interpretaciones que generen alarma entre la población.
Especialistas piden evitar la alarma ante la presencia de murciélagos
Días después del caso registrado en el colegio San Andrés, un nuevo aviso llevó al personal de fauna silvestre de SERFOR hasta una vivienda de Cajamarca. Los propietarios de un vehículo encontraron un murciélago sin vida dentro del compartimiento del motor y comunicaron el hallazgo a las autoridades.
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La unidad móvil había retornado del valle de Condebamba, en la provincia de Cajabamba. De acuerdo con SERFOR, existe la posibilidad de que el animal ingresara al vehículo mientras este se encontraba en la zona o durante el desplazamiento hacia Cajamarca.
Los dos casos muestran que los encuentros con fauna silvestre pueden ocurrir en espacios frecuentados por personas. Frente a estas situaciones, los especialistas recomiendan evitar cualquier intento de captura por cuenta propia. Cada ejemplar requiere una evaluación particular para determinar cómo debe ser atendido y, cuando corresponda, liberado en condiciones adecuadas.
¿Son peligrosos los murciélagos? Esto explica SERFOR sobre estas especies
El temor hacia los murciélagos suele relacionarse con la idea de que todos se alimentan de sangre. Sin embargo, Huamán Yopla explicó que existen distintas especies con hábitos alimenticios diferentes. Algunas son frugívoras, otras consumen insectos y también existen especies que se alimentan de polen.
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En el caso de los murciélagos frugívoros, su función resulta importante para los ecosistemas porque contribuyen a la dispersión de semillas. Al desplazarse y alimentarse de frutos, ayudan a transportar semillas hacia distintos lugares, un proceso que favorece la regeneración natural de los bosques y la conservación de diversas especies vegetales. Otras especies de murciélagos también cumplen funciones como polinizadores y controladores naturales de plagas.
SERFOR, sin embargo, recomienda no tocar ni intentar manipular estos animales. Aunque no todos los murciélagos son hematófagos, pueden entrar en contacto con bacterias u otros agentes infecciosos. Por ello, ante la presencia de uno en una vivienda, colegio u otro espacio, lo adecuado es mantener la calma, evitar acercarse y comunicar el caso a los especialistas para que determinen el procedimiento correspondiente.
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