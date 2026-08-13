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Murciélago apareció en un colegio de Cajamarca y fue rescatado por SERFOR: ¿qué hacer si uno entra a casa?

Especialistas del Serfor atendieron al ejemplar hallado en el colegio San Andrés y explicaron por qué no se debe manipular a estos animales ante su presencia en viviendas u otros espacios

Un murciélago frugívoro fue encontrado dentro del colegio San Andrés, en Cajamarca. Tras el aviso del personal, especialistas de SERFOR acudieron al lugar, evaluaron al ejemplar adulto y realizaron su rescate. El organismo recomendó no manipular estos animales y comunicar su presencia a las autoridades. Fuente: Panamericana Televisión
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La presencia de un murciélago frugívoro dentro del colegio San Andrés, en Cajamarca, sorprendió al personal de la institución. El animal permanecía oculto en las instalaciones hasta que los trabajadores advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades encargadas de la protección de la fauna silvestre.

El reporte permitió que especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cajamarca, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), acudieran al lugar. Tras evaluar al ejemplar, determinaron que se trataba de un murciélago adulto que presentaba un estado regular. El animal fue rescatado siguiendo el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

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La aparición de este ejemplar tampoco constituye un hecho aislado en la zona. Homero Huamán Yopla, coordinador y especialista de SERFOR Cajamarca, recordó que en octubre del año pasado se atendió una situación similar en otro colegio.

Murciélago de pelaje oscuro colgado en una ranura de un tejado y vista trasera de una persona con chaleco verde y guantes manipulando un tejado
Un especialista de SERFOR rescata a un murciélago frugívoro hallado en las instalaciones del colegio San Andrés en Cajamarca, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Personal del colegio reportó la presencia del animal y permitió su rescate

El primer reporte se produjo en el colegio San Andrés, donde el personal detectó la presencia del animal. Ante la situación, los trabajadores optaron por comunicar el hallazgo a las autoridades, una decisión que permitió que el ejemplar recibiera atención especializada y evitó una manipulación directa.

Los especialistas de SERFOR Cajamarca identificaron al animal como un ejemplar adulto de murciélago frugívoro. Luego de la evaluación correspondiente, determinaron que se encontraba en estado regular y procedieron con su rescate. La intervención estuvo orientada a preservar el bienestar del animal y reducir cualquier riesgo durante su traslado.

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Huamán Yopla explicó a Buenos Días Perú que la presencia de estos animales forma parte de la fauna propia de la zona. El especialista recordó que en octubre del año pasado también se reportó una incidencia similar en el colegio Davy, por lo que recomendó evitar interpretaciones que generen alarma entre la población.

Las intervenciones fueron realizadas por especialistas en fauna silvestre, quienes reiteraron que estos animales cumplen un papel clave en la regeneración de los bosques y pidieron reportar su presencia. Difusión
Las intervenciones fueron realizadas por especialistas en fauna silvestre, quienes reiteraron que estos animales cumplen un papel clave en la regeneración de los bosques y pidieron reportar su presencia. Difusión

Especialistas piden evitar la alarma ante la presencia de murciélagos

Días después del caso registrado en el colegio San Andrés, un nuevo aviso llevó al personal de fauna silvestre de SERFOR hasta una vivienda de Cajamarca. Los propietarios de un vehículo encontraron un murciélago sin vida dentro del compartimiento del motor y comunicaron el hallazgo a las autoridades.

La unidad móvil había retornado del valle de Condebamba, en la provincia de Cajabamba. De acuerdo con SERFOR, existe la posibilidad de que el animal ingresara al vehículo mientras este se encontraba en la zona o durante el desplazamiento hacia Cajamarca.

Un murciélago frugívoro fue rescatado en un colegio de Cajamarca, mientras que otro ejemplar apareció sin vida dentro del motor de un automóvil que regresó del valle de Condebamba. Difusión
Un murciélago frugívoro fue rescatado en un colegio de Cajamarca, mientras que otro ejemplar apareció sin vida dentro del motor de un automóvil que regresó del valle de Condebamba. Difusión

Los dos casos muestran que los encuentros con fauna silvestre pueden ocurrir en espacios frecuentados por personas. Frente a estas situaciones, los especialistas recomiendan evitar cualquier intento de captura por cuenta propia. Cada ejemplar requiere una evaluación particular para determinar cómo debe ser atendido y, cuando corresponda, liberado en condiciones adecuadas.

¿Son peligrosos los murciélagos? Esto explica SERFOR sobre estas especies

El temor hacia los murciélagos suele relacionarse con la idea de que todos se alimentan de sangre. Sin embargo, Huamán Yopla explicó que existen distintas especies con hábitos alimenticios diferentes. Algunas son frugívoras, otras consumen insectos y también existen especies que se alimentan de polen.

Serfor atendió dos reportes de murciélagos registrados en la ciudad de Cajamarca. Difusión
Serfor atendió dos reportes de murciélagos registrados en la ciudad de Cajamarca. Difusión

En el caso de los murciélagos frugívoros, su función resulta importante para los ecosistemas porque contribuyen a la dispersión de semillas. Al desplazarse y alimentarse de frutos, ayudan a transportar semillas hacia distintos lugares, un proceso que favorece la regeneración natural de los bosques y la conservación de diversas especies vegetales. Otras especies de murciélagos también cumplen funciones como polinizadores y controladores naturales de plagas.

SERFOR, sin embargo, recomienda no tocar ni intentar manipular estos animales. Aunque no todos los murciélagos son hematófagos, pueden entrar en contacto con bacterias u otros agentes infecciosos. Por ello, ante la presencia de uno en una vivienda, colegio u otro espacio, lo adecuado es mantener la calma, evitar acercarse y comunicar el caso a los especialistas para que determinen el procedimiento correspondiente.

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