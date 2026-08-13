¿Cómo saber si un juguete es seguro? Minsa recomienda revisar autorización sanitaria, fabricante, advertencias y edad recomendada

Una mano adulta revisa la caja de un juguete que incluye advertencias, símbolos de edad recomendada y datos del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La compra de juguetes por el Día del Niño requiere especial atención a la información que acompaña cada producto. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), pidió a las familias revisar las condiciones sanitarias antes de adquirir estos artículos.

La recomendación se relaciona con el aumento de la demanda de juguetes durante esta temporada. La autoridad sanitaria señaló que los productos deben proceder de establecimientos formales y contar con la autorización correspondiente para su comercialización en el Perú.

El rotulado constituye uno de los principales elementos que permite conocer las condiciones de seguridad del juguete. La información debe incluir las advertencias, las precauciones de uso, la edad recomendada y los datos del fabricante o importador, además del registro nacional y la autorización sanitaria.

PUBLICIDAD

Elmer Quichiz, director ejecutivo de Control y Vigilancia de la Digesa, explicó que estos datos permiten identificar si el producto pasó por una evaluación técnica y si cumple con las exigencias establecidas por la normativa sanitaria.

¿Qué información debe tener un juguete autorizado?

Comprar juguetes en establecimientos formales y verificar que tengan autorización sanitaria para su comercialización en Perú. Minsa

Según el Minsa, antes de efectuar la compra se debe revisar que el envase o producto presente información clara sobre las condiciones de uso. La etiqueta debe precisar las precauciones y advertencias, así como la edad recomendada para el uso del juguete.

También deben figurar los datos correspondientes al fabricante o importador, el registro nacional y la autorización sanitaria. Quichiz señaló: “Un producto autorizado debe contar con información sobre las precauciones y advertencias de uso, la edad recomendada, datos del fabricante o importador, el registro nacional y la autorización sanitaria”.

PUBLICIDAD

La presencia de estos datos permite al consumidor identificar las características del producto y conocer si cumple con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria.

La Digesa indicó que los juguetes sin autorización sanitaria no pasan por los controles destinados a verificar la composición de sus materiales y las condiciones de seguridad exigidas por el Minsa.

Entre los posibles riesgos figura la presencia de metales pesados como plomo, mercurio, cadmio o cromo. Según la información proporcionada por la autoridad sanitaria, una exposición prolongada a estas sustancias puede afectar el desarrollo físico y neurológico de niñas y niños.

Por ese motivo, la revisión de la autorización sanitaria adquiere relevancia antes de elegir un producto, especialmente cuando se trata de artículos destinados a menores.

Piezas pequeñas también representan un riesgo

Revisar que el rotulado incluya advertencias, precauciones de uso, edad recomendada, datos del fabricante o importador, registro nacional y autorización sanitaria. Minsa

Los peligros asociados a los juguetes sin control sanitario no se limitan a su composición química. La Digesa también alertó sobre los riesgos físicos derivados de piezas pequeñas, líquidos y componentes desmontables.

PUBLICIDAD

Estos elementos pueden representar un peligro particular para menores de tres años, debido a la posibilidad de que ingieran de forma accidental piezas u objetos que formen parte del juguete.

La edad recomendada que figura en el rotulado permite identificar si el producto corresponde al grupo etario para el cual fue diseñado y si existen advertencias específicas relacionadas con su utilización.

Requisitos para los juguetes importados

Los productos procedentes del extranjero pueden presentar inicialmente información en el idioma del país de origen. Sin embargo, la normativa peruana exige que los juguetes destinados a la comercialización en el país incorporen el rotulado en español.

La información en español debe incluir todos los datos requeridos por las disposiciones sanitarias. Esta condición permite que los consumidores puedan conocer las advertencias, las características de uso y los datos vinculados con la autorización del producto antes de efectuar la compra.

PUBLICIDAD