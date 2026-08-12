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Aplazan suspensión de clases escolares en Tacna tras tormenta de arena y ventarrones

La Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tacna extendieron la suspensión de clases debido a la persistencia de tormentas de arena, priorizando la seguridad de los estudiantes. El fenómeno, vinculado al anticiclón del Pacífico, altera la vida cotidiana y deja a la población en alerta

Tormenta de arena en Tacna: (Foto: Cristhian M. Acori)
Tormenta de arena en Tacna: (Foto: Cristhian M. Acori)
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La ciudad de Tacna permanece bajo una alerta meteorológica que mantiene suspendidas las actividades escolares por segundo día consecutivo. La decisión de las autoridades responde a los efectos de la tormenta de arena y los ventarrones generados por el anticiclón del Pacífico, fenómeno que ha afectado la visibilidad y la calidad del aire en la región.

La medida, comunicada por la Dirección Regional de Educación de Tacna y el Gobierno Regional, busca resguardar a la comunidad educativa ante las condiciones extremas que se presentan en la zona.

Se suman así dos días consecutivos sin clases, en un escenario donde la seguridad de los estudiantes se convirtió en prioridad.

Este fenómeno es provocado por el Anticiclón del Pacífico Sur, es lo que han dicho los especialistas y, se va a extender hasta dos días más, según las alertas que ha comunicado la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna.

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La alteración del ritmo habitual en Tacna se refleja en calles semivacías y familias que buscan adaptarse a una situación que podría prolongarse. Las condiciones climáticas afectan principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Autoridades recomiendan utilizar mascarillas para protegerse del polvo y la arena, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de canales oficiales. “Se pide también manejar con precaución, ya que esta situación va a continuar hasta el jueves o quizás hasta el viernes”, advirtieron desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El Ministerio de Educación (Minedu) junto a los gobiernos locales monitorea la evolución del fenómeno para definir cuándo será seguro reiniciar las clases presenciales. Mientras tanto, la población de Tacna y otras regiones del sur peruano afectadas por el anticiclón del Pacífico extreman precauciones, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas.

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El fenómeno fue reportado en distintos sectores de Tacna, Ilo y la frontera con Chile, donde usuarios registraron cielos opacos y abundante polvo en el ambiente. Radio Uno

Otras regiones también suspenden clases

La suspensión de actividades educativas no solo afecta a Tacna. En Arequipa, las autoridades mantienen la paralización de clases presenciales, aunque en este caso el motivo es el paro de transportistas provocado por el conflicto sobre el precio del pasaje urbano.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), citada por Andina Noticias, informó que la medida responde a la necesidad de evitar riesgos para estudiantes y docentes mientras persistan las dificultades de movilidad en la ciudad.

La GREA recordó que la Resolución Ministerial N.º 501-2025-MINEDU permite reprogramar los días lectivos afectados por situaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa.

En este contexto, la continuidad de las clases presenciales dependerá de que se solucione el paro de transporte que mantiene a miles de alumnos sin poder acudir a sus centros educativos.

El conflicto se originó a raíz de la disposición de la Municipalidad Provincial de Arequipa de reducir el pasaje de S/ 1.30 a S/ 1.00, lo que motivó medidas de fuerza de un sector de transportistas.

La presidenta del Frente de Transportistas de Arequipa, Patricia Velásquez, manifestó que no aceptarán el cambio de tarifa sin un nuevo estudio técnico. Por su parte, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, ratificó que la decisión municipal se mantiene.

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