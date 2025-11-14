Perú Deportes

Dónde ver Della Maddalena vs Makhachev en Perú: canal TV online de la pelea por el título welter en la UFC 322

El australiano defenderá su título en el estreno del ruso en la categoría. Como pelea coestelar, Valentina Shevchenko buscará retener su corona ante Zhang Weili. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Este sábado 15 de noviembre, el Madison Square Garden de Nueva York acogerá una cita histórica en las artes marciales mixtas. La UFC 322 presenta como combate estelar, el duelo entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev. El duelo definirá si el australiano retiene su título de campeón en la división welter (170 libras) o el daguestaní le arrebatará la corona y se proclamaría como campeón en dos divisiones, pues renunció a su cinturón en el peso ligero (155 libras).

Makhachev buscó un nuevo reto en su carrera y debutará en esta categoría. “Creo que el peso welter es mejor para mí. Toda mi vida me han dicho joven, pero ahora me he hecho viejo, aunque sigo teniendo hambre”, relató en TNT Sports. El segundo en el ranking libra por libra tendrá en el octágono a un rival con un striking notable y una capacidad de evitar derribos importante.

Por otro lado, esta nueva edición del evento de la promotora más importante del mundo está programado en la Gran Manzana. Cabe destacar, además, que el combate co estelar de la noche enfrentará a la kirguisa Valentina Shevchenko, número uno en el ranking libra por libra, y a la china Weili Zhang. La europea mantiene un profundo vínculo con el Perú y obtuvo la nacionalidad peruana.

“Sigo siendo la misma persona de hace 10 años, aunque ahora tengo más experiencia de la vida. Me acuerdo mucho de mis amigos y la deliciosa comida peruana. Yo también extraño mi preparación en la selva. Recuerdo cuando paseaba por las quebradas y los ríos”, sostuvo la campeona de la UFC en la conferencia de prensa previa a la pelea.

Horarios del UFC 322 con el estelar combate entre Della Maddalena vs Makhachev

UFC 322 comenzará a las 18:00 horas de Perú con su cartelera preliminar, mientras que los combates estelares iniciarán a las 22:00 horas. Se espera que el choque entre Holloway y Poirier se lleve a cabo aproximadamente a las 23:00 horas.

  • México / 17:00 horas (cartelera preliminar) y 21:00 horas (cartelera estelar)
  • Colombia y Ecuador / 18:00 horas (cartelera preliminar) y 22:00 horas (cartelera estelar)
  • Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile / 19:00 horas (cartelera preliminar) y 23:00 horas (cartelera estelar)
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay / 20:00 horas (cartelera preliminar) y 00:00 horas (cartelera estelar)

Dónde ver Della Maddalena vs Makhachev por UFC 322

La plataforma de streaming Disney Plus transmitirá el combate entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev de manera exclusiva para Sudamerica. Esta aplicación es de paga y cuenta con planes de suscripción mensuales como anuales; así como la transmisión de los eventos Pay-Per-View (PPV) de UFC también ofrecen el servicio para disfrutar de todas las peleas del evento.

Cartelera completa de la UFC 322 en Las Vegas

Estelares

  • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
  • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
  • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
  • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
  • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

Preliminares

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
  • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
  • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.
  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
  • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
  • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.

