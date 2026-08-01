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Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

El técnico argentino ya lo tuvo bajo su dirección en el equipo sirio, pero existe una dificultad importante debido a que su pase es propiedad de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto

Ignacio Abraham es el elegido por Héctor Cúper para reforzar la zona del lateral izquierdo en Universitario de Deportes.
Ignacio Abraham es el elegido por Héctor Cúper para reforzar la zona del lateral izquierdo en Universitario de Deportes.
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Universitario de Deportes apura gestiones para reforzar su plantel. El equipo ‘crema’ busca cubrir la posición de lateral izquierdo tras modificar su esquema táctico, pasando del 3-5-2 al 4-4-2. El técnico Héctor Cúper ya tiene definido a su candidato para ese puesto.

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, Cúper optó por Ignacio Abraham, un lateral que conoce desde su etapa en la selección de Siria, donde coincidieron, y que actualmente juega en Banfield de la Primera División de Argentina.

“Se trata de Ignacio Abraham, de veintiocho años, actualmente milita en Banfield de Argentina. Sucede que el jugador argentino-sirio, es de donde Héctor Cúper lo conoce bastante bien, a la perfección cuando estuvo en la selección de Siria dirigiendo el actual técnico de la ‘U’. Es un jugador de su paladar futbolístico, es un jugador que conoce bastante bien y por eso lo quiere traer a Universitario de Deportes”, indicó.

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El entrenador argentino lo conoce de la selección de Siria y ahora lo quiere para Universitario. Créditos: Gustavo Peralta / X.

Universitario deberá pagar 1 millón de dólares por Ignacio Abraham

Sin embargo, existe un gran impedimento que podría dificultar la operación y retrasarla ante el inminente cierre del mercado de pases del segundo semestre, que finaliza el 11 de agosto: el factor económico. Banfield solicita un millón de dólares por la transferencia de Abraham.

“No es una negociación que esté muy cerca de darse, a punto de concretarse o que haya un acuerdo. ¿Por qué? Por algún aspecto económico complicado. El club Banfield, dueño de su pase, pide aproximadamente, lo que hemos podido averiguar, un millón de dólares por esta transferencia”, señaló Peralta.

El periodista peruano precisó que este monto responde a que una parte del pase también pertenece a Estudiantes de Río Cuarto y, para no quedarse con una suma menor, Banfield exige esa cantidad.

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“Pide el millón porque su pase también pertenece a Estudiantes Río Cuarto y la mitad de este pase tiene que ir para este club, por eso que la operación se encarece”, agregó.

Héctor Cúper pidió al lateral izquierdo de la selección de Siria para el Torneo Clausura 2026. Créditos: Tu VIDEO Deportivo / Youtube.

Universitario ha presentado una oferta que no llega al millón de dólares, aunque tampoco se trata de una suma baja. “A esta hora parece complicada la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo económico. Tienen varios días conversando, en la ‘U’ creen que puede haber todavía un manejo para llegar a ese monto cercano, no al millón”, indicó Peralta.

En Ate mantienen cierto optimismo para alcanzar un acuerdo por Ignacio Abraham, aunque, en caso de no concretarse la operación, ya contemplan otras alternativas. El lateral de la selección de Siria es el pedido expreso de Héctor Cúper para lo que resta del Torneo Clausura 2026.

El presente de Ignacio Abraham

‘Nacho’ Abraham atraviesa una destacada temporada con Banfield, lo que ha incrementado su valor en el mercado. El futbolista sirio suma 20 partidos disputados en lo que va de 2026.

En ese período, registra cuatro asistencias, cifra que lo posiciona como el lateral más productivo del fútbol argentino. Además, lidera las estadísticas en chances creadas, con 10, y se ubica tercero en jugadas clave, con un total de 13.

Ignacio Abraham es el lateral con más asistencias en la Liga Argentina.
Ignacio Abraham es el lateral con más asistencias en la Liga Argentina.

A pesar de su buen presente, Abraham no ha sido incluido en las recientes convocatorias de la selección de Siria. Sin embargo, mantiene como objetivo regresar pronto a defender los colores del país de sus antecesores.

La velocidad y el buen manejo del balón de Ignacio Abraham aportarían recursos valiosos a Universitario de Deportes, que actualmente solo cuenta con César Inga en el lateral izquierdo tras la salida de José Carabalí a LDU de Quito.

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