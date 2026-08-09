Exhiben reliquias de los papas que visitaron el Perú en el Centro de Lima: conoce las piezas que dejaron Juan Pablo II y Francisco

La Catedral de Lima guarda un acervo valioso de objetos que pertenecieron a distintos pontífices, algunos donados tras sus visitas al país y otros enviados desde Roma como muestra de afecto y conexión. (Composición: Infobae)

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El Museo de la Catedral de Lima conserva objetos vinculados con las visitas de los papas San Juan Pablo II y Francisco al Perú. Las piezas forman parte de las salas del recinto ubicado en el Centro Histórico de Lima y permiten identificar elementos utilizados durante las actividades litúrgicas de ambos pontífices.

Entre los objetos asociados con San Juan Pablo II figuran prendas religiosas, piezas de uso litúrgico y otros artículos entregados a la Catedral. Parte de este conjunto permanece en exhibición dentro de la Sala Capitular, espacio que también reúne otros bienes relacionados con la historia religiosa de Lima.

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La colección vinculada con el papa Francisco corresponde a su visita al Perú en 2018. El museo conserva objetos utilizados durante sus actividades religiosas, además de una carta escrita por el pontífice después de su retorno al Vaticano, documento que forma parte del recorrido para los visitantes.

La exhibición también se integra con otros espacios del museo, entre ellos la Sacristía y la Sala Capitular. En estos ambientes se conservan vestimentas religiosas de distintas épocas, custodias, mobiliario histórico y pinturas de los arzobispos de Lima.

Objetos vinculados con San Juan Pablo II

Catedral de Lima celebró la elección del nuevo Papa. (Foto: Difusión)

La guía oficial de turismo del Museo de la Catedral de Lima, Elma Luz Sánchez, explicó que entre las piezas relacionadas con San Juan Pablo II se encuentra una capa pluvial y una mitra preparadas en Perú, ambas bordadas con hilos dorados. La capa presenta motivos vinculados con la Virgen María, debido a la devoción mariana del pontífice.

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El conjunto también incluye un copón, un cáliz, una patena dorada, una pequeña custodia y candelabros de plata. Estos objetos fueron entregados como regalos para la Catedral y el museo.

A este grupo se suman prendas que llegaron al recinto después de la muerte del pontífice en 2005. Según Sánchez, su secretario envió una sotana con esclavina y un cojín utilizado por San Juan Pablo II durante sus momentos de adoración.

Piezas relacionadas con la visita de Francisco

La visita del papa Francisco al Perú en 2018 también quedó registrada mediante distintos objetos litúrgicos. De acuerdo con Elma Luz Sánchez, el museo conserva un copón de plata, un cáliz, un misal, una palia y una patena, además de otro cáliz dorado.

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Entre las piezas destaca una carta enviada por Francisco desde el Vaticano después de su visita. El documento expresa su agradecimiento por la recepción que recibió durante su permanencia en el país.

La carta forma parte del recorrido que ofrece el museo. La guía señaló que los visitantes pueden observar el documento y su firma. También mencionó una frase atribuida al pontífice que permanece vinculada con su relación con los fieles peruanos: “Y no se olviden de rezar por mí”.

La Sacristía conserva vestimentas y custodias

Una sencilla carpeta roja, usada durante el cónclave que eligió al Papa León XIV, fue colocada a los pies de Santo Toribio como gesto simbólico. El objeto reaviva el interés por las reliquias y tesoros papales conservados en la Catedral de Lima, donde se custodia parte viva de la historia del catolicismo en Perú. (Infobae Perú/ Jazmine Angulo)

La Sacristía reúne vestimentas utilizadas por arzobispos de los siglos XVII y XVIII. Entre ellas figuran casullas, dalmáticas, estolas y mitras bordadas con hilos de plata y oro.

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El espacio también conserva una cajonería de madera de cedro de 1608, atribuida al artista español Juan Martínez de Arona. La pieza presenta a Jesús resucitado en la parte central, acompañado por los 12 apóstoles, San José y San Juan Bautista.

En uno de los sectores de la Sacristía existen fuentes de agua del siglo XVII, utilizadas por los arzobispos para purificarse las manos antes de la misa.

El museo también mantiene bajo su custodia siete custodias de plata con baño de oro pertenecientes a distintas parroquias. Estas piezas se utilizan una vez al año durante la misa del Corpus Christi.

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La Sala Capitular reúne historia religiosa de Lima

Reliquias del papa León XIV, Juan Pablo II y Francisco revelan el legado espiritual y político del Vaticano en la Catedral de Lima. (Museo de la Catedral de Lima)

La Sala Capitular concentra parte de las piezas relacionadas con las visitas papales, entre ellas la vestimenta de San Juan Pablo II y objetos litúrgicos utilizados por Francisco durante su visita de 2018.

El ambiente también presenta pinturas de los arzobispos de Lima, desde Gerónimo de Loayza y Santo Toribio de Mogrovejo hasta Augusto Vargas Alzamora y Juan Luis Cipriani.

De acuerdo con la información del Museo de la Catedral de Lima, la sala también está vinculada con un episodio de la historia política del país, pues se señala que allí ocurrió la firma de la Independencia, proclamada posteriormente en la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio por José de San Martín.

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En la actualidad, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, se reúne en este espacio con los canónigos después de la misa de los sábados.

El Museo de la Catedral de Lima recibe visitantes de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. Los sábados, el horario comprende de las 10:00 a las 22:00 horas, mientras que los domingos la atención se extiende desde las 13:00 hasta las 19:00 horas.