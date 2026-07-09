Carlos Desio puso 2 condiciones para que Christian Cueva sea el ‘10′ de Sport Boys en el centenario: “No va a depender de mí”

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, habla sobre la llegada de Christian Cueva al equipo chalaco. YouTube

El presente año representa un desafío crucial para Sport Boys, que busca salir de la parte baja de la tabla acumulada en la Liga 1 2026. Con la intención de dejar atrás los malos resultados y aspirar a un cupo internacional, la directiva impulsó una serie de contrataciones estratégicas. Entre ellas destaca la llegada de Christian Cueva, quien se suma a un plantel que pretende competir con fuerza en el Torneo Clausura.

El entrenador argentino Carlos Desio ha sido claro respecto a las expectativas depositadas en este renovado grupo. “La verdad que sí”, respondió Desio cuando le consultaron en el programa Embasados si el mercado de pases permitió mejorar al equipo. Además, resaltó que el Clausura es el tramo más exigente de la temporada, donde se define tanto la clasificación a copas como la permanencia. “La expectativa que tenemos es grande, poder entrar en una Copa y poner al Boys en su centenario en un torneo internacional”, expresó.

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El DT no esconde la ambición de este nuevo ciclo. “Eso es lo que buscamos con la llegada de Pablo (Erustes), la llegada de Christian (Cueva), sumado a los que estaban como Miguel (Trauco), (Carlos) Zambrano y todos los demás jugadores. Creo que tenemos un equipo para poder hacer pelea en todos los aspectos”, manifestó, subrayando la calidad y el potencial de la plantilla. Al mismo tiempo, advirtió que el Clausura será especialmente competitivo porque “todos los equipos se mejoraron, han contratado bien y los que venían bien se han reforzado bien también”.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel 'rosado'. - créditos: Sport Boys

Carlos Desio conoce bien a Christian Cueva tras coincidir anteriormente en Cienciano y confía en que esa relación facilitará su integración al grupo. La llegada de futbolistas experimentados como Carlos Zambrano y Miguel Trauco también ha transformado el ambiente interno. Ambos defensores, a pesar de atravesar investigaciones judiciales, han sumado liderazgo y exigencia, revitalizando al grupo y aportando un entorno de mayor profesionalismo.

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Asimismo, la contratación de ‘Aladino’ supone una apuesta por su jerarquía, a pesar de que sus números en Juan Pablo II fueron discretos: dos goles y tres asistencias. El desafío será recuperar la versión que lo convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del país al rendir a un alto nivel con la selección peruana.

¿Christian Cueva será el ‘10’ de Sport Boys en el centenario del club?

El centenario de Sport Boys, programado para 2027, ya es parte de la conversación en el entorno ‘rosado’. Sobre la posibilidad de que Christian Cueva sea el conductor del equipo en esa temporada emblemática, Carlos Desio fue cauto pero optimista: “Eso no va a depender de mí, sino de cómo Christian se desempeñe en este Clausura. Yo creo que Christian es un jugador diferente. Tiene una calidad, una visión de juego muy buena y que si él hace las cosas bien, obviamente que el club va a querer tenerlo para el próximo torneo”.

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El estratega argentino también reconoció que, en caso de un rendimiento sobresaliente, otros equipos podrían interesarse en el mediocampista. “Ojalá Christian pueda estar en el centenario del club para poder darle también esa alegría a la gente que se merece”, reflexionó.

Carlos Desio puso 2 condiciones para que Christian Cueva sea el ‘10′ de Sport Boys en el centenario.

La postura de Desio sobre Jean Deza y el perfil de los refuerzos

En el actual mercado de pases, la directiva de Sport Boys también evaluó la posibilidad de sumar a Jean Deza. Sobre este tema, Carlos Desio fue contundente: “Yo necesito que los jugadores que estén conmigo estén comprometidos, no que sean jugadores que salgan (en los medios) por otra cosa que no sea por jugar bien en el club”. Aunque reconoció el talento del extremo, el técnico dejó claro que prioriza la disciplina y el profesionalismo por encima de cualquier otra consideración.

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El entrenador de 53 años explicó que en anteriores oportunidades solicitó al ‘Loco’ para otros clubes, pero su llegada siempre se vio frustrada por “problemas extradeportivos”. Según el entrenador, el tiempo fuera de competencia y la falta de ritmo afectan las posibilidades del jugador, y dejó en manos de la dirigencia una decisión que, por ahora, parece lejana.