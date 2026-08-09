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Cardenal Carlos Castillo anuncia que misas incorporarán escritos del Papa León XIV como preparación para su visita al Perú

La iniciativa busca acercar a los fieles al mensaje del pontífice y reforzar la preparación espiritual de la comunidad católica peruana ante su próxima llegada

Cardenal Carlos Castillo
Las misas incluirán textos de León XIV: desde esta semana, las celebraciones religiosas incorporarán lecturas de escritos del pontífice como parte de la preparación para su visita al Perú
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El cardenal Carlos Castillo anunció este domingo que las misas incorporarán desde esta semana lecturas de textos del Papa León XIV como parte de la preparación de la Iglesia peruana para la visita del pontífice al país, prevista para noviembre próximo.

Durante su intervención en la Catedral de Lima, el primado del Perú explicó que la preparación no se limitará a las actividades previstas por la gira papal, sino que también incluirá la lectura y reflexión sobre sus escritos.

“Les voy a indicar ahora una cosa que vamos a comenzar desde esta semana. En todas las misas tendremos en cuenta algún texto del papa”, señaló.

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Explicó que la iniciativa responde a las consultas que ha recibido sobre cómo se preparará la llegada del pontífice, un proceso que, dijo, será “siempre con obras y con servicio”, pero también tendrá como eje el conocimiento de los escritos de León XIV.

‘Dilexi te’ será el primer texto abordado: la Iglesia peruana comenzará con esta exhortación apostólica, centrada en la atención a las personas pobres y marginadas
‘Dilexi te’ será el primer texto abordado: la Iglesia peruana comenzará con esta exhortación apostólica, centrada en la atención a las personas pobres y marginadas

Precisó que, en una primera etapa, se abordará una de sus publicaciones, la exhortación apostólica ‘Dilexi te’, (‘Te he amado’), mientras que la encíclica más reciente del pontífice, ‘Magnifica Humanitas’, será tratada posteriormente.

“Vamos a empezar por esta, que es una maravilla”, dijo al referirse al primer documento del sucesor de Francisco que invita a “toda la Iglesia a redescubrir el rostro de Cristo en los pobres y marginados”.

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“Francisco había escrito una que se llamaba ‘Dilexit nos’ (’Nos amó’, su cuarta y última encíclica). Esta se llama ‘Dilexi te’. Las dos son sobre el amor a los más pobres de nuestra patria, de nuestro mundo”, explicó.

El arzobispo de Lima sostuvo que este enfoque debe llevar a los fieles a reconocer, de manera especial, a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. “Y por eso la primera tarea es aprender a reconocernos entre todos, especialmente entre los más humildes y pobres de nuestra patria”, concluyó.

Castillo vinculó ‘Dilexi te’ con ‘Dilexit nos’: el arzobispo de Lima destacó que ambos documentos, de León XIV y Francisco, respectivamente, ponen el amor a los más pobres en el centro de su mensaje
Castillo vinculó ‘Dilexi te’ con ‘Dilexit nos’: el arzobispo de Lima destacó que ambos documentos, de León XIV y Francisco, respectivamente, ponen el amor a los más pobres en el centro de su mensaje

León XIV se convertirá en noviembre en el tercer papa en viajar a Perú, tras las visitas de Juan Pablo II en la década de los años 80 y de Francisco en 2018, pero nunca antes un sumo pontífice había conocido el país como lo hace Robert Prevost, tras vivir más de dos décadas allí e incluso adoptar la nacionalidad peruana.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó que el pontífice viajará del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, y en este último país, donde estará toda una semana (del 11 al 17), visitará Lima y Chiclayo, en la costa; Cusco, en la cordillera de los Andes; y Pucallpa, el la selva amazónica.

Nacido en Chicago (Estados Unidos), el papa regresará así al país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió por más de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de ser llamado por Francisco al Vaticano para ocuparse del dicasterio para los obispos.

El primer jefe de la Iglesia en llegar al territorio nacional fue el polaco Juan Pablo II, que en 1985 protagonizó un periplo extenuante durante el que recorrió ocho ciudades del país en cinco días, incluida la convulsionada Ayacucho, el epicentro de las acciones terroristas del grupo subversivo Sendero Luminoso.

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