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Resultados SERUMS 2026-II: ¿cuándo y dónde se publicará la lista de aprobados de la evaluación del Minsa?

La prueba convocó a profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud y forma parte del proceso para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Imagen dividida: persona con mascarilla y atuendo sanitario azul; jóvenes sentados en pupitres de aula. Gráfico de "Evaluación SERUMS 2026-II"
Profesionales de la salud con atuendos médicos y postulantes se preparan para rendir la evaluación del Serums 2026-II, un proceso clave para el ejercicio en establecimientos públicos. (Composición: Infobae Perú / Minsa)
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Más de 23 mil profesionales de ciencias de la salud participaron este domingo 9 de agosto en la evaluación correspondiente al SERUMS 2026-II, un proceso que forma parte de la adjudicación de plazas para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

La prueba convocó a profesionales de distintas áreas de la salud inscritos para esta etapa del proceso. La jornada se realizó de forma presencial en 29 sedes distribuidas a nivel nacional, con participación de entidades encargadas de supervisar el desarrollo de la evaluación.

De acuerdo con el cronograma oficial del Ministerio de Salud (Minsa), la siguiente fecha clave corresponde a la publicación de los resultados finales. Los participantes deberán revisar la información a través de los canales oficiales establecidos por la institución.

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El documento elaborado por el Equipo Técnico Nacional del SERUMS, la DIPLAN y la DIGEP precisa que la lista con los resultados finales de la Evaluación para el SERUMS 2026-II será publicada el viernes 14 de agosto en la página web del Minsa.

¿Cuándo se publicarán los resultados del SERUMS 2026-II?

Según el cronograma oficial del proceso, el viernes 14 de agosto de 2026 se publicarán los resultados finales de la evaluación correspondiente al SERUMS 2026-II.

El calendario fue elaborado por el Equipo Técnico Nacional del SERUMS, la Dirección de Planificación (DIPLAN) y la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP), con fecha 14 de julio de 2026.

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La publicación de resultados corresponde a la séptima etapa consignada en el cronograma después de la convocatoria, el periodo de inscripciones, la publicación de participantes inscritos y la aplicación de la evaluación.

¿Dónde consultar la lista de aprobados?

Grupo de personas mira un tablero informativo con numerosas hojas impresas. En la ventana cuelga un cartel azul y blanco que dice "EVALUACIÓN SERUMS"
Miles de profesionales de la salud revisan las listas de la evaluación del Serums 2026-II expuestas en un tablero informativo en la vía pública. (Foto: Minsa)

El cronograma del Minsa establece que los resultados finales estarán disponibles en la página web del Ministerio de Salud. La publicación permitirá a los participantes conocer el resultado obtenido en esta etapa del proceso.

La evaluación constituye uno de los componentes considerados para la adjudicación de plazas. Su resultado forma parte de los factores utilizados para establecer el puntaje final y el orden de mérito de los profesionales participantes.

¿Cuántos profesionales rindieron la evaluación?

El Minsa informó que 23 382 profesionales participaron en la evaluación de los 26 528 inscritos, cifra que representa una participación del 88,14 %.

La convocatoria comprendió 12 carreras de ciencias de la salud: medicina, enfermería, obstetricia, odontología, nutrición, química farmacéutica, psicología, biología, tecnología médica, ingeniería sanitaria, trabajo social y medicina veterinaria.

La jornada se desarrolló bajo una modalidad presencial, gratuita y descentralizada. En Lima, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Carlos Espinoza Barreto, supervisó la evaluación en la Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín, ubicada en el distrito del Rímac.

¿Qué temas incluyó la evaluación?

El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud
El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud| Andina

El instrumento aplicado por el Minsa estuvo compuesto por cinco bloques temáticos: Salud Pública, Cuidado Integral de Salud, Ética e Interculturalidad, Investigación y Gestión de Servicios de Salud.

El proceso contó con veedores de los colegios profesionales y representantes de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Estas instituciones participaron en la supervisión de las diferentes sedes donde se aplicó la evaluación nacional.

Cronograma del SERUMS 2026-II

Infografía con una mujer en bata de médico y un hombre en uniforme verde, ambos sonrientes. Contiene texto sobre la evaluación SERUMS, requisitos y fecha
Una infografía detalla los requisitos y la fecha de la evaluación SERUMS 2026-II para profesionales de la salud, mostrando a dos de ellos con vestimenta médica. (Foto: Minsa)

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para las principales etapas del proceso:

  • 15 de julio: convocatoria de la Evaluación para el SERUMS 2026-II.
  • 16 y 17 de julio: inscripción de participantes con apellido paterno de A-F.
  • 18 y 19 de julio: inscripción de participantes con apellido paterno de G-P.
  • 20 y 21 de julio: inscripción de participantes con apellido paterno de Q-Z.
  • 22 y 23 de julio: inscripción de rezagados.
  • 24 de julio: publicación de participantes inscritos.
  • 9 de agosto: aplicación de la Evaluación para el SERUMS 2026-II.
  • 14 de agosto: publicación de los resultados finales en la página web del Minsa.

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