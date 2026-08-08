“Es un sentimiento muy grande”: DT de Bolivia emocionado tras vencer a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino

El técnico Juan Cobucci valoró el esfuerzo de sus dirigidos y el respaldo de los hinchas tras imponerse 3-0 a la selección peruana en Cochabamba. (Video: CSV)

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La selección peruana no pudo cerrar con una victoria su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. La ‘bicolor’ cayó por 3-0 ante Bolivia en un encuentro disputado en el Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla, en Cochabamba. El resultado significó la primera victoria del combinado boliviano en el certamen y dejó al equipo nacional sin triunfos en sus tres presentaciones.

Desde el inicio, el combinado altiplánico encontró respuestas para controlar el juego peruano y consiguió marcar diferencias en los momentos decisivos de cada parcial. Perú intentó mantenerse en partido, especialmente durante los dos primeros sets, pero no logró sostener la intensidad necesaria para llevar el encuentro a una instancia más disputada. En el tercer parcial, el conjunto local terminó de imponer condiciones y selló la victoria con un 25-17.

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Después del partido, el entrenador Juan Cobucci no ocultó su satisfacción por el resultado y destacó especialmente el apoyo recibido por los hinchas bolivianos. El técnico reconoció que el ambiente generado en el coliseo fue un factor importante para sus dirigidos y agradeció a quienes permanecieron hasta el final del encuentro.

“Es un sentimiento muy grande. Debo agradecer a toda esta gente que ha comprado su entrada y se queda hasta tarde. La verdad, muchas gracias a todos por eso, y a la prensa que nos da cobertura. Este regalo es para ellos, pero la gloria es para Dios. Siempre él nos ha iluminado, nos ha bendecido a este equipo, que hemos remado duro, así que gracias por eso”, expresó Cobucci tras la victoria.

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Perú sufrió una dura derrota ante Bolivia en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Sudamericano Cocha 2026

Elogió el esfuerzo del plantel boliviano y la hinchada

El entrenador argentino destacó la entrega de sus dirigidos para conseguir la victoria ante Perú y resaltó el respaldo que recibieron desde las tribunas. “Es mucho corazón, mucho huevo, mucha entrega, porque de eso está hecho este equipo”, manifestó Cobucci, quien valoró el esfuerzo realizado por sus jugadores para conseguir su primera celebración en la Copa Sudamericana.

El técnico también consideró que el apoyo de los aficionados fue determinante durante el encuentro contra Perú. “La verdad que sin toda esta gente linda yo creo que igual no hubiéramos podido”, sostuvo. Asimismo, agradeció a los familiares de los jugadores, profesores y miembros del cuerpo técnico que acompañan al seleccionado boliviano.

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El próximo reto de Bolivia

Pese a la alegría por haber derrotado a Perú, Cobucci pidió a sus jugadores mantener los pies sobre la tierra. Bolivia tendrá que afrontar un nuevo compromiso frente a Paraguay, por lo que el técnico considera que todavía queda trabajo por hacer para alcanzar los objetivos trazados antes del torneo.

“Es un paso muy importante. Mañana vamos con Paraguay, así que pues terminar de dar el paso completo para completar todo esto que hemos soñado mucho”, explicó el entrenador. Asimismo, evitó adelantarse a escenarios mayores y remarcó que el equipo debe avanzar partido a partido.

La selección de Bolivia logró un triunfazo ante Perú y cerró la fase de grupos con un resultado positivo. Crédito: Sudamericano Cocha 2026

“Vamos poco a poco, no queremos soñar en grande, pero es un pasito”, sostuvo Cobucci sobre la victoria ante Perú e invitó nuevamente a los aficionados a llenar las tribunas para el siguiente compromiso. “Mañana nos tenemos que jugar la vida”, añadió.

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Mientras Bolivia disfruta de su primera victoria en el torneo y ya prepara su siguiente presentación, Perú deberá pasar la página de la derrota y concentrarse en sus próximos objetivos. La caída por 3-0 ante el cuadro local cerró una fase de grupos complicada para la ‘bicolor’, que ahora tendrá que buscar una reacción en los siguientes partidos de la competencia.