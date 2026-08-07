Dana Guzmán se hace un lugar entre las cuatro mejores del W35 de Southaven y apunta a su primera final de la temporada

La tenista peruana se ha instalado entre las cuatro mejores del W35 de Southaven luego de vencer en sets corridos a la rumana Carmen Andreea Herea, Crédito: X Jorge Valencia.

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La peruana Dana Guzmán (#479 WTA) continúa brillando en el W35 de Southaven, en Misisipi, Estados Unidos. La tenista nacional derrotó con autoridad a la rumana Carmen Andreea Herea (#517 WTA) por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 25 minutos de juego, y consiguió instalarse entre las cuatro mejores del certamen estadounidense.

El resultado no solo le permite seguir avanzando en Southaven, sino que también confirma el gran momento que atraviesa la piurana. Guzmán alcanzó su cuarta semifinal de la temporada en el circuito ITF Professional y, además, lo hizo por tercera ocasión consecutiva. Ahora tendrá una nueva oportunidad para conseguir el resultado que todavía le falta en este 2026: alcanzar su primera final del año.

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Dana Guzmán vs Eunhye Lee: día, hora y dónde ver partido de semifinales

Dana Guzmán buscará el pase a la gran final del W35 de Southaven este sábado 8 de agosto, cuando se mida con la coreana Eunhye Lee (#357 WTA), cuarta favorita del torneo. El horario del encuentro todavía está por confirmarse.

La asiática llega a esta instancia después de superar en sets corridos a la portuguesa Angelina Voloshchuk, tenista ubicada dentro del Top 400 del ranking mundial. Por su posición en la clasificación y su condición de cuarta cabeza de serie, Lee parte como una rival de alta exigencia para la representante peruana.

Dana Guzmán avanza firme a semifinales del W35 de Southaven. Crédito: FPT/VisualesIA ScribNews.

Guzmán, sin embargo, llega con mucha confianza después de haber superado dos rondas en las que mostró un tenis sólido. En los octavos de final derrotó a la japonesa Kayo Nishimura (497.ª WTA), octava preclasificada, por 6-2 y 6-0, y posteriormente volvió a imponerse con claridad ante Herea.

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El partido entre Guzmán y Lee podrá seguirse mediante ITF Live y el canal de YouTube de Tenis al Máximo, plataformas que ofrecerán la cobertura del compromiso correspondiente a las semifinales.

En busca de la primera final

La clasificación ante Herea representa la cuarta semifinal de Dana Guzmán en la temporada, pero la peruana todavía tiene pendiente dar el siguiente paso y disputar una definición por el título. Por ello, el encuentro ante Lee representa una oportunidad importante para romper esa barrera y alcanzar su primera final de 2026.

Su recorrido durante los últimos meses evidencia una progresión constante. A finales de mayo, Guzmán alcanzó las semifinales del ITF W35 de Wichita, en Kansas. En aquella oportunidad, la peruana quedó eliminada frente a la estadounidense Reese Brantmeier, poniendo fin a una destacada semana en territorio norteamericano.

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Dana Guzmán ha clasificado a cuatro semifinales en el año, pero aún no ha podido acceder a una final. Crédito: Tenis al Máximo.

Posteriormente, en julio, volvió a meterse entre las cuatro mejores de un W35. Esta vez fue en Dallas, Texas, donde protagonizó uno de sus mejores triunfos del año al derrotar a la china Yexin Ma, máxima favorita del torneo. Sin embargo, su camino hacia la final terminó en semifinales tras caer frente a la rusa Alina Shcherbinina.

La tercera semifinal llegó en el W35 de Santa Fe, Nuevo México, también durante julio. Allí, Guzmán consiguió avanzar hasta las últimas instancias luego de superar a la india Krisha Mahendran, aunque nuevamente se quedó a las puertas de la final.

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Southaven le ofrece ahora una nueva oportunidad. La regularidad mostrada en las últimas semanas le ha permitido convertirse en una habitual de las instancias decisivas de los torneos W35 y, ante Lee, tendrá la posibilidad de transformar esa constancia en su primera clasificación a una final durante la presente temporada.

Además, su actuación en Mississippi tiene una importancia adicional en términos de ranking. Guzmán está recuperando 14 de los 23 puntos que perderá en la actualización del 17 de agosto, por lo que su avance hasta semifinales le permite amortiguar buena parte de la caída que podía sufrir en la clasificación.

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