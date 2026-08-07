Rainer Torres analiza el Universitario vs Sporting Cristal: la presión por resultados, el debate táctico y el peso del Monumental

El exvolante revisa el cruce de este viernes 7 de agosto en el estadio Monumental, marca la urgencia compartida y destaca el pulso del mediocampo con Rodrigo Ureña y Martín Cazonatti (Universitario de Deportes)

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Si hay alguien que sabe de esta clase de partidos, ese es precisamente Rainer Torres. Y es que el exvolante y revisó el presente de Universitario y Sporting Cristal, que se medirán este viernes 7 de agosto en el estadio Monumental en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El exjugador crema describió un partido atravesado por la urgencia de ambos: Cristal, por la búsqueda de revertir su reciente falta de títulos; Universitario, por el clima de cuestionamientos que se instala cuando los resultados no aparecen.

En su análisis, apuntó a decisiones de la temporada en tienda crema, se detuvo en la relevancia de los mediocampistas de contención y subrayó el impacto que puede tener un estadio lleno en encuentros de este calibre.

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Críticas a decisiones en la ‘U’ y el intento de enmendar el rumbo

Rainer Torres cuestionó decisiones tomadas por Universitario durante la temporada y afirmó que el club busca corregir el rumbo con fichajes de mayor impacto para recuperar tranquilidad. (Universitario de Deportes)

Torres observó que Universitario no llegó a este tramo del año sin costos internos. En Radio Ovación, cuestionó elecciones tomadas durante la temporada, con foco en el armado del plantel y en la conducción técnica. “Se han cometido varios errores, especialmente en las contrataciones. Creo que también se equivocaron con la elección del técnico. Más allá de las condiciones de Rabanal, su propuesta no terminaba de encajar con la idea de juego de Universitario, al igual que algunos refuerzos que llegaron sin responder a esa línea”, sostuvo.

El exmediocampista interpretó, además, que el club intenta reducir la tensión con movimientos recientes en el mercado. Según su lectura, la llegada de futbolistas con alto perfil busca descomprimir el ánimo de la gente, aunque dejó abierta la discusión sobre la real necesidad de cada incorporación. “Ahora buscan corregir el rumbo con jugadores de mayor impacto mediático; no sé si todas eran necesarias, pero sí parecen apuntar a darle mayor tranquilidad al hincha”, afirmó.

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En ese marco, Torres planteó que en un equipo como Universitario el margen de paciencia suele ser corto cuando el rendimiento se aleja de lo esperado. Para él, el ruido externo golpea primero la estabilidad cotidiana. “En un club como la ‘U’, cuando los resultados no acompañan, la tranquilidad es lo primero que se pierde”, comentó, al describir el contexto previo a un cruce que, por tradición y entorno, eleva el nivel de exigencia.

Ureña y Cazonatti: el eje del medio y un duelo con urgencias

El exjugador crema puso el foco en el duelo entre Ureña y Cazonatti, a quienes considera piezas clave en un partido donde Universitario y Cristal llegan obligados a ganar. (Universitario de Deportes / Sporting Cristal)

En su repaso, Torres ubicó una zona del campo como decisiva para entender el encuentro. Remarcó el valor de los volantes de marca y equilibrio, un rol que exige lectura, cobertura y administración del ritmo. “En esa posición hay que tener mucho criterio, porque es un puesto clave. El jugador debe manejar los tiempos del equipo y cubrir espacios. Universitario acertó con Ureña, mientras que Sporting Cristal hizo lo propio con Cazonatti. El partido será muy atractivo porque ambos necesitan ganar y los tres puntos serán fundamentales para sus aspiraciones”, señaló.

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Más allá de los nombres, el exjugador enfatizó que el clásico llega con presiones cruzadas. En el caso de Sporting Cristal, mencionó la carga de resultados recientes sin títulos. “Sporting Cristal carga con la necesidad de revertir que no ha conseguido títulos en los últimos torneos”, afirmó, al explicar por qué el duelo adquiere un carácter de obligación.

Torres también puso el foco en el peso competitivo del resultado, sin reducirlo a una foto aislada del calendario. Para su mirada, este tipo de partidos suele alterar dinámicas, tanto por la rivalidad como por el efecto que tiene en la carrera de ambos. “Los clásicos se viven de una manera distinta, son partidos especiales. No importa cómo lleguen los equipos, porque tienen una motivación diferente y terminan siendo partidos de seis puntos para ambos”, concluyó.

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Monumental, presión ambiental y el dilema de la línea de tres o de cuatro

El exmediocampista resaltó el impacto del apoyo de la hinchada en el Monumental y explicó que la elección entre línea de tres o cuatro puede definir el funcionamiento del equipo. (Universitario de Deportes)

La localía apareció como otro punto central en el análisis de Torres. Para el exvolante, el respaldo desde la tribuna puede inclinar detalles, sobre todo cuando el contexto emocional pesa tanto como lo táctico. “El apoyo del público influye muchísimo. No es lo mismo jugar con un estadio lleno a tu favor que hacerlo ante pocos espectadores. También es muy difícil enfrentar un escenario completamente en contra porque la presión se siente durante los 90 minutos”, sostuvo, al describir el efecto de un Monumental con gran concurrencia.

En lo estrictamente futbolístico, Torres habló de esquemas y de cómo una decisión estructural puede ordenar o desordenar comportamientos. Se refirió a la alternativa entre defensa de tres o de cuatro, y a la necesidad de que el entrenador elija según características del plantel. “Hay jugadores que se sienten más cómodos con una línea de tres y otros con una línea de cuatro. El técnico debe saber interpretar esas circunstancias y elegir el sistema que mejor se adapte al plantel. A veces cambiar de esquema implica un cambio de mentalidad, pero también hay futbolistas que rinden mejor con esa propuesta”, explicó.

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En su balance general del presente de ambos, Torres marcó diferencias en el rendimiento que observó. Dijo que Sporting Cristal mostró pasajes superiores, aunque todavía sin alcanzar su techo. “He visto mejores partidos de Cristal, incluso sin mostrar todavía su mejor versión”, afirmó.

Sobre Universitario, en cambio, sostuvo que atraviesa una etapa de búsqueda y que, pese a algunos resultados, no encontró el nivel que había exhibido antes. “Universitario sigue buscando su camino; ante ADT ganó, pero no mostró el nivel de antes, frente a Cusco FC pudo terminar empatando y ante Cienciano fue ampliamente superado”, evaluó, al enumerar partidos recientes que, a su juicio, reflejaron esa irregularidad de funcionamiento.

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