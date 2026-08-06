Dueño de ‘La Bella Luz’ reconoce a César Sánchez como agresor de Naldy Saldaña y pide a víctimas denunciarlo: “Nos ha perjudicado, empezaré de cero”

El propietario de La Bella Luz calificó como "agresor" a su primo César Sánchez Chavesta, reconoció el impacto que la denuncia ha causado en la agrupación y aseguró que colaborará con las investigaciones.

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La crisis que atraviesa La Bella Luz continúa generando nuevas repercusiones. Luego de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, el propietario de la agrupación, Óscar Custodio, volvió a pronunciarse públicamente y reconoció el profundo impacto que el caso ha tenido no solo en él, sino también en toda la orquesta y en las familias que dependen de ella.

Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, el empresario dejó una de las frases más contundentes desde que estalló la polémica. Al referirse al denunciado, no dudó en calificarlo como “agresor”, pese a tratarse de un familiar cercano, y aseguró que el caso ha puesto en riesgo la estabilidad laboral de decenas de personas vinculadas al proyecto musical.

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Además, reiteró que colaborará con la justicia, pidió que otras posibles víctimas denuncien si pasaron por situaciones similares y afirmó que está dispuesto a asumir todas las consecuencias derivadas de este caso.

Óscar Custodio, líder de la orquesta La Bella Luz, ofrece disculpas públicas a Naldy Saldaña durante una emisión del programa Magaly TV La Firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Custodio llama ‘agresor’ a su primo César Sánchez

En medio de la entrevista, Óscar Custodio fue consultado sobre la situación que vive La Bella Luz luego de que Naldy Saldaña denunciara a César Sánchez Chavesta, quien hasta hace poco se desempeñaba como director musical de la agrupación.

Al responder, el empresario sorprendió al marcar distancia de su familiar y referirse a él con un calificativo que no había utilizado anteriormente.

“Este agresor, que lamentablemente es mi primo, nos ha perjudicado”, manifestó.

Naldy Saldaña ofrece testimonio sobre acoso sexual por parte del director de La Bella Luz y el miedo que enfrentó para conseguir pruebas.

Con esa frase, el dueño de La Bella Luz dejó en claro que considera que el caso ha ocasionado un grave daño a la imagen y funcionamiento de la orquesta, independientemente del vínculo familiar que mantiene con el denunciado.

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Sus declaraciones se producen luego de haber reconocido públicamente, en una entrevista previa, que cometió un error al no separar de inmediato a César Sánchez Chavesta cuando tuvo conocimiento de la denuncia presentada por la cantante.

Afirma que toda la orquesta ha sido perjudicada

Durante la conversación, Óscar Custodio explicó que las consecuencias de esta polémica no recaen únicamente sobre él o su familia, sino también sobre todos los integrantes de La Bella Luz y el personal que depende económicamente del funcionamiento de la agrupación.

El empresario lamentó que la denuncia haya provocado un escenario complicado para quienes forman parte del proyecto musical.

“Nos ha perjudicado no solamente a mí, a toda la orquesta, muchas familias que se van a quedar sin trabajo”, expresó.

Con evidente preocupación, señaló que el impacto económico y laboral podría extenderse a trabajadores que no tienen ninguna relación con el caso, pero que igualmente podrían verse afectados por la paralización de actividades o la pérdida de contratos.

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A pesar del difícil panorama, aseguró que está dispuesto a reconstruir el proyecto si fuera necesario.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si tengo que empezar de cero, lo haré”, afirmó.

La declaración fue interpretada como una muestra de que el empresario busca mantener viva la agrupación pese a la crisis que atraviesa.

Pide que otras presuntas víctimas denuncien

Otro de los momentos más importantes de la entrevista ocurrió cuando Óscar Custodio hizo un llamado público para que cualquier persona que considere haber sido víctima de César Sánchez Chavesta acuda a las autoridades.

El propietario de La Bella Luz sostuvo que colaborará con las investigaciones y aseguró que brindará el apoyo necesario a quienes decidan denunciar.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si es que ahora hay de repente alguien sabe algo, que vaya y que lo denuncie. Yo lo apoyo”, manifestó.

Con estas palabras, el empresario reafirmó el compromiso que ya había expresado anteriormente de colaborar con la justicia y de facilitar las investigaciones relacionadas con el caso.

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Asimismo, insistió en que las autoridades son las únicas encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Asegura que nunca conoció otras denuncias

Durante la entrevista, Óscar Custodio también respondió a las interrogantes sobre si anteriormente había recibido alguna advertencia relacionada con el comportamiento de su primo.

El empresario aseguró que nunca tuvo conocimiento de denuncias similares antes del caso presentado por Naldy Saldaña.

Según explicó, en diversas reuniones con las integrantes de La Bella Luz siempre les pidió que comunicaran cualquier inconveniente o situación que pudiera poner en riesgo su bienestar dentro de la agrupación.

De acuerdo con su versión, jamás recibió información que le hiciera sospechar de conductas inapropiadas por parte del entonces director musical.

Estas afirmaciones se suman a las declaraciones que brindó previamente, cuando reconoció que el vínculo familiar influyó en la manera en que manejó inicialmente la situación.

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Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Reconoce que asumirá las consecuencias

Al ser consultado sobre las críticas que ha recibido desde que se conoció la denuncia, Óscar Custodio reiteró que acepta la responsabilidad por la forma en que actuó y aseguró que enfrentará las consecuencias que correspondan.

El empresario insistió en que entiende el impacto que el caso ha generado tanto en la opinión pública como dentro de la agrupación.

“Estoy dispuesto, como te vuelvo a repetir, asumir todas las consecuencias de esto”, sostuvo.

Con estas declaraciones, el propietario de La Bella Luz volvió a reconocer que el manejo inicial del caso pudo haber sido distinto y reiteró que colaborará plenamente con las diligencias que desarrollan las autoridades.

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Óscar Custodio, líder de la orquesta La Bella Luz, ofrece disculpas públicas a Naldy Saldaña durante una emisión del programa Magaly TV La Firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)