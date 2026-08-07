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Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, aliado de Fujimori

El jefe de Torre Tagle participará en los actos oficiales en Cali y sostendrá reuniones con autoridades colombianas y representantes de España, Israel, Bolivia y Suecia

Carlos Espá representará a Keiko Fujimori en la investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia, tras el viaje del canciller como jefe de la delegación peruana
Carlos Espá representará a Keiko Fujimori en la investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia, tras el viaje del canciller como jefe de la delegación peruana
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajó a Colombia como jefe de la delegación peruana que participará este viernes en la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia colombiana para el periodo 2026-2030.

El funcionario acudirá en representación de la presidenta Keiko Fujimori “para transmitir un mensaje de felicitación y los mejores deseos de éxito al nuevo mandatario”, según informó la Cancillería a través de una nota oficial.

“La participación del Perú reafirma la importancia que nuestro país otorga a la relación con Colombia, nación hermana con la que comparte profundos vínculos históricos, una extensa frontera amazónica y una amplia agenda de cooperación”, indicó la institución.

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Asimismo, señaló que la presencia peruana “refleja la voluntad de ambos Gobiernos de recuperar el más alto nivel de la relación bilateral e impulsar una nueva etapa de diálogo y cooperación en beneficio de ambos pueblos”.

Espá tendrá reuniones con autoridades colombianas y cancilleres extranjeros, incluyendo encuentros con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula Escobar
Espá tendrá reuniones con autoridades colombianas y cancilleres extranjeros, incluyendo encuentros con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula Escobar

Como parte de su agenda, Espá sostendrá una reunión de trabajo con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula Escobar.

De igual modo, tiene programados encuentros con sus pares de España, Israel, Bolivia y Suecia “con el propósito de dialogar sobre iniciativas y temas de interés común que permitan fortalecer las relaciones bilaterales”.

De la Espriella asumirá la jefatura de Estado en una ceremonia inédita que se realizará en Cali, principal ciudad del suroeste del país, con la participación de congresistas e invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España.

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El cambio de sede desde Bogotá hacia Cali generó controversia, tanto por la decisión logística como por el mensaje político que el nuevo mandatario busca transmitir.

La ceremonia de investidura de De la Espriella será en Cali y no en Bogotá, una decisión que generó controversia por su significado político y logístico
La ceremonia de investidura de De la Espriella será en Cali y no en Bogotá, una decisión que generó controversia por su significado político y logístico

La capital del Valle del Cauca fue elegida luego de que se descartara realizar la investidura en una guarnición militar de Popayán. La propuesta inicial buscaba rendir homenaje a “los verdaderos héroes de la patria” en una región afectada por el conflicto armado, pero fue desestimada ante la alerta naranja por una posible erupción del volcán Puracé.

Para la toma de posesión de Fujimori, realizada el pasado 28 de julio en Lima, De la Espriella tampoco asistió y en su lugar envió una delegación encabezada por Restrepo, Bula Escobar y el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

En aquella ocasión, explicó mediante un comunicado que cumpliría uno de los compromisos centrales de su campaña: realizar únicamente los viajes internacionales indispensables y permanecer en Colombia para continuar con los llamados “empalmes territoriales”, reuniones con gobernadores, alcaldes y comunidades para preparar el inicio de su administración.

La cercanía entre los dos líderes representa un giro frente a la tensa relación que mantuvieron durante los últimos años el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), por diferencias surgidas tras la destitución y encarcelamiento del exgobernante Pedro Castillo en diciembre de 2022.

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