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Alerta por fuertes vientos desde mañana en la costa: estas son las recomendaciones del Indeci para prevenir accidentes

Ante el aviso meteorológico del Senamhi, el Indeci exhortó a la población a asegurar sus viviendas y evitar situaciones de riesgo durante el evento

Anticiclón Pacífico Sur habría generado los vientos paracas.
Anticiclón Pacífico Sur habría generado los vientos paracas.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones para que la población adopte medidas preventivas ante el incremento de la velocidad del viento en la costa, fenómeno previsto entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto, según el Aviso Meteorológico N.° 304 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El aviso, de nivel amarillo, comprende las regiones de Áncash, Lambayeque, Lima, Ica, Arequipa y la Provincia Constitucional del Callao. Durante este periodo se esperan vientos de ligera a moderada intensidad que podrían alcanzar hasta 35 km/h en algunos sectores, además de generar levantamiento de polvo, reducción de la visibilidad y la presencia de niebla, neblina y lloviznas aisladas.

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Frente a este escenario, el Indeci instó tanto a las autoridades como a la ciudadanía a tomar precauciones para reducir riesgos. Las medidas buscan proteger la integridad de las personas, evitar daños en viviendas e infraestructura y prevenir incidentes derivados de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana.

Vientos fuertes en Lima y la costa
Vientos fuertes en Lima y la costa - Andina

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan entre el 7 y 8 de agosto?

De acuerdo con el Senamhi, el evento se iniciará a las 10:00 de la mañana del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta las 11:59 de la noche del sábado 8, con una vigencia de 37 horas. Durante ese periodo se registrará un incremento de la velocidad del viento en distintos sectores del litoral peruano.

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El organismo detalló que el viernes se prevén vientos cercanos a 32 km/h en la costa norte, superiores a 34 km/h en la costa centro, por encima de 20 km/h en la costa sur y valores próximos a 35 km/h en la costa de Ica, donde se espera la mayor intensidad del fenómeno. Para el sábado, los vientos rondarán los 32 km/h en la costa norte y superarán los 20 km/h en la costa sur.

Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo, especialmente en Ica y Arequipa, lo que reducirá la visibilidad horizontal en algunos sectores. Además, el Senamhi prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas aisladas durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, principalmente en zonas cercanas al litoral.

Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Las recomendaciones del Indeci para proteger viviendas y evitar accidentes

Ante el pronóstico, el Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones dentro del ámbito de sus competencias. El objetivo es verificar que las infraestructuras se encuentren en condiciones adecuadas y minimizar los riesgos para la población durante la ocurrencia del fenómeno.

Para los ciudadanos, la entidad recomendó asegurar los techos y los largueros de las viviendas, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras que puedan resultar afectadas por la fuerza del viento. También aconsejó evitar permanecer cerca de objetos que puedan desprenderse y representar un peligro.

Entre las medidas preventivas también figura amarrar todo tipo de embarcaciones para evitar daños ocasionados por el oleaje y los vientos. Asimismo, se recomienda usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o reacciones alérgicas asociadas a las bajas temperaturas y la humedad.

El Senamhi advierte del incremento de viento en la costa centro y sur del Perú. (Foto: Andina)
El Senamhi advierte del incremento de viento en la costa centro y sur del Perú. (Foto: Andina)

COEN monitorea el fenómeno y coordina acciones de respuesta

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), órgano del Indeci, mantiene un monitoreo permanente de las zonas comprendidas en el aviso meteorológico con el fin de evaluar la evolución del fenómeno y reportar cualquier incidencia que pueda afectar a la población.

Como parte de este trabajo, el COEN coordina con las autoridades regionales y locales las acciones de respuesta que podrían activarse en caso de registrarse emergencias relacionadas con el incremento de la velocidad del viento, especialmente en las regiones donde se prevé una mayor intensidad.

El Indeci recordó a la población la importancia de mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Senamhi y los comunicados de las autoridades competentes. Seguir las recomendaciones preventivas y evitar exponerse a situaciones de riesgo permitirá reducir los efectos de este fenómeno meteorológico mientras permanezca vigente el aviso de nivel amarillo.

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