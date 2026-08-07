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Presidente del IPD sostuvo reunión con Keiko Fujimori para fortalecer la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027

Sergio Ludeña acudió a Palacio de Gobierno para dialogar con la jefa de Estado acerca de la puesta en marcha del evento multidisciplinario más grande de la región. En el cónclave, además, dijo presente la histórica Simone Billes

Keiko Fujimori recibió una placa conmemorativa de los Juegos Panamericanos 2027 por parte de Sergio Ludueña. - Crédito: IPD
Keiko Fujimori recibió una placa conmemorativa de los Juegos Panamericanos 2027 por parte de Sergio Ludueña. - Crédito: IPD
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El impulso a Lima 2027 quedó reafirmado tras una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Keiko Fujimori y Sergio Ludeña Visalot, titular del Instituto Peruano del Deporte y del Comité Organizador. Ambos destacaron la importancia de consolidar la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos como el mayor evento deportivo del continente.

Durante el encuentro, Keiko Fujimori expresó que el Gobierno respalda plenamente la realización de Lima 2027. La presidenta afirmó: “Soy mujer de retos y sé que contamos con un equipo competente y profesional para dejar el nombre del Perú bien en alto”. Se comprometió, además, a acelerar las obras necesarias para cumplir con los plazos previstos y superar la edición de 2019.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto al presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del IPD, Sergio Ludeña, recibieron en Palacio de Gobierno a la múltiple campeona olímpica Simone Biles. - Crédito: IPD
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto al presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del IPD, Sergio Ludeña, recibieron en Palacio de Gobierno a la múltiple campeona olímpica Simone Biles. - Crédito: IPD

En el marco de la cita, Sergio Ludeña entregó a la mandataria una pieza conmemorativa y la camiseta oficial de la selección peruana. Con este gesto, el Instituto Peruano del Deporte ratificó su compromiso de trabajar para el éxito del evento.

La reunión contó con la participación del presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y de Julio César Ávila, del Comité Paralímpico de las Américas. También estuvieron presentes figuras deportivas como Simone Biles, Karen Palomeque y Cecilia Tait.

La Presidenta Keiko Fujimori preside una reunión con representantes de Panam Sports y el Comité Paralímpico de las Américas en el Palacio de Gobierno. La figura central, identificada como presidenta, habla en un micrófono, con una bandera de Perú detrás. Otros asistentes se sientan alrededor de una mesa. En la mesa hay cajas con logotipos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Este evento corresponde a una cobertura de noticias en vivo sobre la preparación de dichos juegos.

Cuenta regresiva

La noche del último jueves 6 de agosto se ha dado inicio, oficialmente, a la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027. Una ceremonia memorable y glamourosa se dio lugar en la Plaza Mayor de Lima con la luminosa presencia de Simone Biles, la gimnasta más ganadora de la historia.

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La norteamericana, acompañada por la mandataria Keiko Fujimori, fue la invitada de honor para el encendido oficial del reloj que dará cuenta el paso de las horas hasta el arranque del evento multidisciplinario más grande de la región, que por segunda vez en su historia se llevará a cabo en la capital del Perú.

Los fuegos artificiales iluminaron la Plaza Mayor de Lima en el encendido del reloj a un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Los fuegos artificiales iluminaron la Plaza Mayor de Lima en el encendido del reloj a un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Crédito: Carlos Díaz / Infobae Perú.

Fue Lima 2019 la primera edición en el país y acabó siendo catalogada por los propios miembros de Panam Sports como la más exitosa de todos los tiempos. Durante esos Juegos, además, el Team Perú se hizo de un récord al conseguir 39 medallas (11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce), logrando su mejor participación de la historia.

La ‘Ciudad de los Reyes’ acogerá los Panamericanos 2027 en detrimento de Barranquilla, sede principal que no logró sostener la organización por problemas con la Organización Deportiva Panamericana. En ese contexto, Lima postuló para una nueva organización y recibió el respaldo de América a través de una elección.

La ciudad de Lima celebra el comienzo del camino hacia los Juegos Panamericanos 2027. En una ceremonia especial, se activó el cronómetro que marca el conteo para el gran evento deportivo, culminando con un deslumbrante show de pirotecnia.

Lima 2027

La edición XX de los Juegos Panamericanos está programada para iniciar el 23 de julio de 2027 y se extenderá hasta el 8 de agosto del mismo año. Durante este periodo, cientos de atletas de distintos países del continente participarán diariamente en múltiples deportes, conformando un evento de gran magnitud para el deporte continental.

En esta edición de los Panamericanos, se espera la presencia de más de 7000 deportistas provenientes de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas.

Rimo es el gecko de Lima elegido oficialmente como la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.
Rimo es el gecko de Lima elegido oficialmente como la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

Esta cifra representa una de las mayores convocatorias en la historia del evento, posicionando a los Juegos Panamericanos como una de las competencias multideportivas más relevantes a nivel internacional.

Finalizada esta fase, se dará inicio a los Juegos Parapanamericanos, donde atletas de 34 países competirán en 17 deportes y 18 disciplinas

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