Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La ambición de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley: “Hemos llegado acá para marcar historia, no solamente para pasar”

Sofía Olavarría valoró el debut triunfal de la selección peruana ante Túnez y aseguró que el equipo afronta el torneo con la convicción de pelear por los primeros lugares

Tras el triunfo en el debut frente a Túnez, Sofía Olavarría resaltó el trabajo colectivo de la 'bicolor' y reveló que el objetivo del plantel es llegar lo más lejos posible en el torneo. (Video: La Cátedra Deportes)
Guardar

La selección peruana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 tras vencer por 3-0 a Túnez, resultado que llenó de confianza a un grupo que afronta su primera experiencia en una cita mundialista. Tras el encuentro, Sofía Olavarría destacó el desempeño de la ‘bicolor’ y aseguró que el equipo llegó a Chile con la convicción de competir al máximo nivel y luchar por objetivos importantes.

En declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista peruana resaltó el valor del triunfo en el debut y aseguró que, pese a los nervios propios del estreno, el grupo respondió de gran manera. Además, remarcó que el equipo mantiene la concentración en los retos que vienen y que la ilusión de seguir avanzando permanece intacta.

PUBLICIDAD

“Estamos supercontentas. Fue muy bueno porque empezamos un debut con gloria. Es parte de estar nerviosas, ansiosas, pero estoy supercontenta del equipo. Superlindo. Es mi primer Mundial, también de todo el equipo. Creo que somos un equipo que tiene bastante perspectiva. Hay que seguir adelante, enfocadas, porque todavía es el primero de muchos partidos y hay que seguir con las victorias”, expresó.

Para Olavarría, el triunfo representa apenas el primer paso dentro de un torneo largo y exigente, por lo que considera fundamental mantener la intensidad y el nivel mostrado en el estreno.

Sofía Olavarría es una de las jugadoras de la selección peruana de vóley.
Sofía Olavarría es una de las jugadoras de la selección peruana de vóley. Crédito: NORCECA

Perú ya piensa en Venezuela

Tras superar a Túnez, Perú tendrá un desafío de mayor exigencia frente a Venezuela, vigente campeón sudamericano de la categoría. La voleibolista reconoció el potencial del próximo rival, aunque aseguró que la selección nacional saldrá a competir sin complejos.

PUBLICIDAD

“Venezuela siempre ha sido un equipo muy bueno, igual que todos. Estamos dispuestas a dejarlo todo en el campo, a demostrar el verdadero nivel que tenemos y a hacer un gran show ahí con el partido, que sé que va a ser un partidazo”, apuntó.

El compromiso será clave para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo B, ya que un triunfo permitiría dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

“Hemos llegado para marcar historia”

Más allá del debut exitoso, Sofía Olavarría dejó un mensaje ambicioso sobre las metas que persigue este grupo de jugadoras. La integrante de la ‘bicolor’ aseguró que el equipo quiere devolverle alegrías al país y demostrar que el voleibol peruano tiene un futuro prometedor.

“Este equipo está para poder darle alegrías al Perú, para darles más esperanzas de que el deporte peruano debe seguir surgiendo y hay que seguir demostrándolo, porque somos un equipo superlindo, tenemos bastante potencial, todavía tenemos que seguir explotándolo”, indicó.

La jugadora también explicó cuál es la mentalidad con la que afrontan el campeonato en Chile.

“La mentalidad del equipo es el esfuerzo y la esperanza. Somos un equipo con bastante garra y creo que podemos llegar a obtener muchos resultados buenos. Hemos llegado acá para marcar historia, no solamente para pasar y hacer un simple campeonato, y sé que podemos”, aseguró.

El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

El primer objetivo está claro

Aunque el plantel sueña en grande, Sofía Olavarría remarcó que el primer objetivo es superar la fase de grupos. A partir de ahí, espera que el equipo continúe creciendo en confianza para pelear por los primeros lugares del Mundial.

“El objetivo principal es pasar de fase de grupos, es muy importante para nosotras. Luego seguir con los partidos que sabemos que son muy difíciles y poder agarrar podio, obviamente”, sentenció.

Con esa convicción, Perú afrontará sus próximos compromisos en Chile, ilusionado con seguir sumando victorias y demostrar que puede convertirse en una de las revelaciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Temas Relacionados

Sofía OlavarríaSelección peruana de vóley sub 17Mundial Sub 17 de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Héctor Cúper y Roberto Mosquera alistan sus mejores hombres para el duelo que marcará el futuro de sus equipos en la competición: sorpresas y reapariciones se verán en el Monumental

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario y Sporting Cristal chocarán en el Monumental, Perú buscará segundo triunfo con Venezuela en Mundial Sub 17 de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Un inicio firme en sets corridos le dio aire a Perú y ahora el objetivo es mantener el nivel, en un escenario donde el margen de error se achica y cada set pesa en la pelea por avanzar

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘celestes’ se ven las caras en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 4 del segundo torneo del año. La cita será en Ate, que seguro lucirá un gran marco de hinchas. Conoce los horarios

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Luego de vencer por 3 sets a 0 a Túnez, la ‘bicolor’ tendrá un difícil reto frente a la ‘vinotinto’, que ya le ganó en el pasado, pero viene de caer con México tras cinco parciales. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, aliado de Fujimori

“Haremos realidad el lema ‘Juntos brillamos más’”, promete Keiko Fujimori durante ceremonia oficial de Lima 2027

Este será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de Perú: El monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

Sunedu comunica renuncia de director denunciado por acoso sexual y reincorpora a abogada despedida tras reportar el caso

ENTRETENIMIENTO

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella

Cynthia Klitbo revela el origen de su enemistad con Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México: “Me hizo la vida imposible en Perú”

Naldy Saldaña defiende a sus excompañeras y pide que cesen los ataques en redes: “Aquí el único culpable sabemos quién es”

¿Silvia Cornejo está embarazada? Magaly Medina revela imágenes que desatan rumores de un segundo hijo con Jean Paul Gabuteau

Naldy Saldaña llevará a juicio a esposa de César Sánchez por acusaciones sobre supuesto romance: “Es difamación directa a nivel nacional”

DEPORTES

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026