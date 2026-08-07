La ambición de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley: “Hemos llegado acá para marcar historia, no solamente para pasar”

Tras el triunfo en el debut frente a Túnez, Sofía Olavarría resaltó el trabajo colectivo de la 'bicolor' y reveló que el objetivo del plantel es llegar lo más lejos posible en el torneo. (Video: La Cátedra Deportes)

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La selección peruana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 tras vencer por 3-0 a Túnez, resultado que llenó de confianza a un grupo que afronta su primera experiencia en una cita mundialista. Tras el encuentro, Sofía Olavarría destacó el desempeño de la ‘bicolor’ y aseguró que el equipo llegó a Chile con la convicción de competir al máximo nivel y luchar por objetivos importantes.

En declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista peruana resaltó el valor del triunfo en el debut y aseguró que, pese a los nervios propios del estreno, el grupo respondió de gran manera. Además, remarcó que el equipo mantiene la concentración en los retos que vienen y que la ilusión de seguir avanzando permanece intacta.

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“Estamos supercontentas. Fue muy bueno porque empezamos un debut con gloria. Es parte de estar nerviosas, ansiosas, pero estoy supercontenta del equipo. Superlindo. Es mi primer Mundial, también de todo el equipo. Creo que somos un equipo que tiene bastante perspectiva. Hay que seguir adelante, enfocadas, porque todavía es el primero de muchos partidos y hay que seguir con las victorias”, expresó.

Para Olavarría, el triunfo representa apenas el primer paso dentro de un torneo largo y exigente, por lo que considera fundamental mantener la intensidad y el nivel mostrado en el estreno.

Sofía Olavarría es una de las jugadoras de la selección peruana de vóley. Crédito: NORCECA

Perú ya piensa en Venezuela

Tras superar a Túnez, Perú tendrá un desafío de mayor exigencia frente a Venezuela, vigente campeón sudamericano de la categoría. La voleibolista reconoció el potencial del próximo rival, aunque aseguró que la selección nacional saldrá a competir sin complejos.

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“Venezuela siempre ha sido un equipo muy bueno, igual que todos. Estamos dispuestas a dejarlo todo en el campo, a demostrar el verdadero nivel que tenemos y a hacer un gran show ahí con el partido, que sé que va a ser un partidazo”, apuntó.

El compromiso será clave para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo B, ya que un triunfo permitiría dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

“Hemos llegado para marcar historia”

Más allá del debut exitoso, Sofía Olavarría dejó un mensaje ambicioso sobre las metas que persigue este grupo de jugadoras. La integrante de la ‘bicolor’ aseguró que el equipo quiere devolverle alegrías al país y demostrar que el voleibol peruano tiene un futuro prometedor.

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“Este equipo está para poder darle alegrías al Perú, para darles más esperanzas de que el deporte peruano debe seguir surgiendo y hay que seguir demostrándolo, porque somos un equipo superlindo, tenemos bastante potencial, todavía tenemos que seguir explotándolo”, indicó.

La jugadora también explicó cuál es la mentalidad con la que afrontan el campeonato en Chile.

“La mentalidad del equipo es el esfuerzo y la esperanza. Somos un equipo con bastante garra y creo que podemos llegar a obtener muchos resultados buenos. Hemos llegado acá para marcar historia, no solamente para pasar y hacer un simple campeonato, y sé que podemos”, aseguró.

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El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

El primer objetivo está claro

Aunque el plantel sueña en grande, Sofía Olavarría remarcó que el primer objetivo es superar la fase de grupos. A partir de ahí, espera que el equipo continúe creciendo en confianza para pelear por los primeros lugares del Mundial.

“El objetivo principal es pasar de fase de grupos, es muy importante para nosotras. Luego seguir con los partidos que sabemos que son muy difíciles y poder agarrar podio, obviamente”, sentenció.

Con esa convicción, Perú afrontará sus próximos compromisos en Chile, ilusionado con seguir sumando victorias y demostrar que puede convertirse en una de las revelaciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

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