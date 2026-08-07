Santiago Ormeño abre la puerta a la Liga 1 en un plazo indeterminado: “En algún momento voy a jugar en Perú”

Santiago Ormeño en pleno festejo en el recordado Barranquillazo. - Crédito: FPF

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La realidad dicta que Santiago Ormeño forma parte del Montevideo Wanderers, pero ello no quita que en algún tramo de su vida decida aventurarse en el fútbol peruano como parte de un foco prioritario. Claro está que un club grande lo ilusione como alguno que tocó a su puerta recientemente,

Durante una conversación con Full Deporte, el seleccionado peruano no solo salió del paso ante vinculaciones con Sporting Cristal, también reveló que por su mente sobrevuela la idea de militar en la Liga 1. “¿Para qué me metes en problemas? Dejemoslo así, no me compliques la vida. Estoy seguro que en algún momento voy a jugar en Perú y me va a ir bien”, dijo.

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Santiago Ormeño integró la selección peruana durante el último proceso de Ricardo Gareca. - Crédito: FPF

Eso sí, Ormeño dejó en claro que “no tengo planificado que sea un par de temporadas en Uruguay y luego ir a Perú. El fútbol cambia de un día a otro. Me gustaría volver a México, jugar en la MLS, no sé, cualquier cosa puede pasar; poder ir a Brasil, Argentina, quien sabe”.

A Santiago, hace no mucho, se le asoció con distintos equipos del certamen doméstico por su condición de libre y ficha asequible en el mercado, pero el delantero le hizo saber a los interesados que, en estos momentos, no podía unirse a un proyecto porque arrastraba una lesión compleja surgida en su paso fallido por China. De ahí que su nombre perdiera fuerza definitivamente.

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Experiencia fallida

Ormeño no es ajeno al balompié peruano. Antes de que fuera reconocido y seleccionado nacional, el atacante se dispuso a afrontar un desafío inesperado con el Real Garcilaso (hoy Cusco FC) para ganar rodaje y experiencia tras no encontrar sitio en la Liga MX.

Aprovechando su doble nacionalidad y el interés de un viejo conocido se puso en marcha hacia Perú. “Me fui a Cusco, porque ahí fue el profesor Juan Reynoso. Juego un partido y al siguiente lo corren al profe”, recordó.

Santiago Ormeño defendió la camiseta del Real Garcilaso en su primera experiencia en el fútbol peruano. - Crédito: Difusión

La situación entró a un punto de tensión mayor cuando Ormeño fue víctima de maltratos tanto a nivel futbolístico como directivo. Al percatarse que era una maniobra para agotarlo, decidió por su propia voluntad romper la cesión y retornar a Puebla, donde tiempo más tarde explotó sus cualidades.

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“A mí y a otro jugador que trajo el profe nos pusieron la cruz. Nos comenzaron a aburrir y era como que nosotros entrenábamos por separado, y no nos iban a tomar en cuenta”, consignó Santiago.

Misión selección

Santiago Ormeño quedó fuera de la selección peruana debido a una dolencia compleja en el tobillo. Tras este contratiempo, el delantero ha definido como meta personal regresar a la competencia internacional con la mira puesta en las Eliminatorias 2030.

Como primer movimiento estratégico para alcanzar este objetivo, Ormeño se integró a las filas de Montevideo Wanderers, equipo uruguayo donde proyecta destacar a través de sus anotaciones.

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Santiago Ormeño decepcionó en su única titularidad con Perú. - Crédito: Difusión

El desempeño que logre con el conjunto conocido como el ‘bohemio’ será determinante para una eventual convocatoria a la ‘bicolor’.

Un elemento que juega a favor Santiago es la ausencia de un delantero centro nominal en el esquema ofensivo de Montevideo Wanderers, situación que podría facilitar su consolidación y aumentar sus posibilidades de ser considerado por el elenco peruano.