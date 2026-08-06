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Revelan indignante audio de Óscar Custodio cuestionando a Naldy Saldaña por reunir pruebas contra exdirector de La Bella Luz

El dueño de la agrupación reconoció en televisión que actuó mal al responder a la acusación contra César Sánchez Chavesta, después de la difusión de una conversación que desató duras críticas en redes sociales

'Magaly TV La Firme' difundió un audio entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña que ha generado una ola de críticas. En la conversación, el empresario cuestiona cómo la cantante obtuvo las pruebas de su denuncia contra César Sánchez. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando nuevas repercusiones. Esta vez, el foco de la polémica recayó sobre Óscar Custodio, propietario de la reconocida agrupación de cumbia, luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un audio privado que ha provocado una fuerte ola de cuestionamientos en redes sociales.

El registro, emitido durante la más reciente edición del programa conducido por Magaly Medina, expone una conversación entre el empresario y la exintegrante de la orquesta. Lo que más llamó la atención no fue únicamente el contenido del diálogo, sino la reacción de Custodio frente a las pruebas que la cantante reunió para sustentar la denuncia que presentó por presuntos tocamientos indebidos contra el exdirector musical.

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Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Difunden audio entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña

Durante la conversación difundida por el programa de espectáculos, Naldy Saldaña intentó conocer cuál habría sido la respuesta de la empresa si hubiera denunciado lo ocurrido sin contar con registros audiovisuales que respaldaran su versión.

La cantante planteó directamente la interrogante al propietario de La Bella Luz.

“Pero si yo le decía esto, ¿usted lo iba a botar o algo?”, preguntó la artista. La respuesta de Óscar Custodio sorprendió y rápidamente generó críticas entre los televidentes.

“Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo”, respondió el empresario.

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El intercambio dejó entrever las diferencias de postura entre ambas partes respecto a la forma en que debía abordarse la denuncia contra César Sánchez Chavesta.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña insistió en la gravedad de la denuncia

Lejos de retroceder, Naldy Saldaña continuó explicando por qué consideraba necesario actuar frente a los hechos que denunció.

Durante el audio, la exvocalista sostuvo que su preocupación iba más allá de su experiencia personal, pues advirtió que otras mujeres podrían verse expuestas a situaciones similares si no se tomaban medidas.

“Don Oscar se está dando cuenta de la gravedad de las cosas... o sea está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo”, manifestó.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la respuesta del dueño de la agrupación fue breve.

“Bueno eso es lo que tú puedes...”, contestó Óscar Custodio, sin desarrollar más su postura en ese momento de la conversación.

Las declaraciones continuaron elevando la tensión del diálogo y mostraron el contraste entre la insistencia de la cantante por advertir sobre un posible riesgo y la reacción del empresario.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase de Óscar Custodio que provocó indignación

Uno de los momentos más comentados del audio llegó cuando Naldy Saldaña dejó claro que no estaba dispuesta a permanecer en silencio.

“No voy a permitir el que el señor siga haciendo lo mismo”, afirmó la cantante.

Tras esa declaración, Óscar Custodio cambió el foco de la conversación hacia la manera en que la artista consiguió las imágenes que luego presentó como evidencia.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

“No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras”, se escucha decir al empresario en el registro difundido por ‘Magaly TV La Firme’.

La frase fue ampliamente cuestionada debido a que, para muchos usuarios en redes sociales, el énfasis parecía estar en la obtención de las pruebas y no en la denuncia realizada por la exintegrante de La Bella Luz.

A ello se sumó otra afirmación del empresario que también generó críticas.

“La empresa no tiene nada que ver, es un tema particular”, sostuvo Óscar Custodio durante la conversación.

Estas palabras fueron posteriormente analizadas por Magaly Medina, quien cuestionó públicamente la postura del propietario de la agrupación.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina confrontó a Óscar Custodio en vivo

Tras emitir el audio completo, Magaly Medina entrevistó a Óscar Custodio para conocer su versión de los hechos y no ocultó su desacuerdo con la forma en que manejó la situación.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le manifestó que, tras escuchar la conversación, tenía la impresión de que estaba más preocupado por la manera en que Naldy Saldaña obtuvo las pruebas que por la denuncia en sí.

“Usted estaba más preocupado por cómo ella había grabado”, le dijo la periodista durante la entrevista.

La presentadora incluso cuestionó que esa actitud pudiera interpretarse como una falta de acción frente a la acusación, señalando que ello podía convertirlo en una persona que terminaba favoreciendo el silencio alrededor del caso.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Óscar Custodio reconoció errores y pidió disculpas

Frente a los cuestionamientos formulados por la conductora, Óscar Custodio reconoció que pudo haber manejado de mejor manera la situación y ofreció disculpas públicamente.

Durante la entrevista, el propietario de La Bella Luz admitió que las circunstancias pudieron influir en su reacción inicial, especialmente por el vínculo familiar que mantenía con César Sánchez Chavesta.

“Yo debo asumir... Bueno, la verdad, yo nuevamente pido perdón a todo esto lo que ha pasado... quizá actué mal, no hice lo que tenía que hacer, de repente me ganó el momento de ser familiar de él”, expresó.

Con estas palabras, el empresario aceptó que su actuación pudo no haber sido la adecuada y lamentó el desarrollo de los acontecimientos.

Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran audio de Óscar Custodio y desata indignación por su reacción ante denuncia de Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

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