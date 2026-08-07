“Haremos realidad el lema ‘Juntos brillamos más’”, promete Keiko Fujimori durante ceremonia oficial de Lima 2027

Con un mensaje de unidad y esperanza, la presidenta Keiko Fujimori dio inicio a la cuenta regresiva para Lima 2027. Frente a atletas y autoridades, compartió su visión de un 'país de campeones' y agradeció la presencia de la leyenda olímpica Simone Biles.

Guardar

Keiko Fujimori encendió la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Lima 2027 en una ceremonia celebrada en el centro de Lima, en la que participó la gimnasta estadounidense Simone Biles y en la que la presidenta del Perú definió el evento como “la oportunidad de mostrar al continente la capacidad del Perú para organizar con excelencia”.

“Lima 27 no es únicamente un encuentro deportivo”, afirmó Fujimori ante el público reunido en el corazón de la capital. “Es la oportunidad de mostrar al continente la capacidad del Perú para organizar con excelencia, integrar a las Américas a través del deporte y proyectar un país que mira al futuro con confianza, responsabilidad y vocación de liderazgo.”

PUBLICIDAD

Simone Biles junto a la presidenta Keiko Fujimori y la paraatleta Karon Palomeque dieron inicio a la cuenta regresiva de Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infoabe Perú.

La presencia de Simone Biles

La asistencia de la gimnasta estadounidense Simone Biles fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia. Cuando Fujimori la mencionó, el público respondió con una ovación. La presidenta señaló que su presencia “nos honra profundamente”, y explicó que Biles representa “no solo la excelencia deportiva, sino también la capacidad de transformar el deporte desde el liderazgo, la innovación y la fortaleza humana”. En un tramo de su discurso, Fujimori se dirigió directamente a la invitada en inglés: “Thank you so much, Simone, for being here in Peru.”

La participación de Biles subrayó el carácter internacional del acto y el peso continental que el gobierno peruano busca otorgarle a la organización de Lima 2027.

PUBLICIDAD

La ciudad de Lima celebra el comienzo del camino hacia los Juegos Panamericanos 2027. En una ceremonia especial, se activó el cronómetro que marca el conteo para el gran evento deportivo, culminando con un deslumbrante show de pirotecnia.

El compromiso del Perú como anfitrión

Fujimori encuadró los Juegos como una responsabilidad de Estado. “Para nosotros, los anfitriones, constituye una enorme responsabilidad y orgullo llevar a cabo este gran evento deportivo”, dijo. En su discurso, presentó la organización de Lima 2027 como una plataforma de proyección regional: una oportunidad para demostrar capacidades logísticas, de gestión e infraestructura ante el continente.

La presidenta también apeló al valor formativo del deporte. Expresó su deseo de “un país de campeones, con niños, jóvenes, hombres y mujeres que persigan sus sueños y los alcancen”, y destacó la presencia en la ceremonia de deportistas que, según dijo, “conocen del esfuerzo, de la disciplina, la resiliencia y coraje que se necesita para competir”.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori y Simone Biles, junto a otras personalidades, activan la cuenta regresiva oficial para los Juegos Panamericanos Lima 2027 sobre un escenario iluminado. (Panam Sports)

El lema y la cuenta regresiva

Fujimori vinculó el espíritu de la organización con el lema oficial del evento. “Haremos realidad el lema Juntos brillamos más”, afirmó, con un tono de compromiso institucional que recorrió todo su discurso.

Hacia el cierre, la presidenta estableció el marco formal de la cita: “El próximo año cumpliremos con nuestro deber de ser anfitriones de estos vigésimos Juegos Panamericanos y los octavos Juegos Para Panamericanos.” Con esa frase dio inicio oficial a la cuenta regresiva de un año y concluyó con una consigna de celebración: “¡Viva el deporte, viva el Perú!”

Lima 2027 será la segunda vez que la capital peruana organiza los Juegos Panamericanos, tras la edición de 2019 en la que el país recibió a más de 6.600 deportistas de 41 naciones.

PUBLICIDAD