Fenómeno El Niño: calor, viento y polvo pueden afectar la salud de tus ojos y causar resequedad e irritación

Un ojo humano muestra irritación y lagrimeo debido a la exposición a condiciones de calor intenso y partículas en el aire, indicando el impacto del Fenómeno El Niño en la salud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de la temperatura, la presencia de fuertes vientos y la acumulación de polvo asociados al Fenómeno El Niño no solo pueden generar molestias respiratorias o afectar la piel, sino también comprometer la salud visual. Estas condiciones ambientales pueden alterar la película lagrimal, una fina capa que recubre la superficie del ojo y que cumple una función clave como primera barrera de protección.

Cuando esta capa pierde estabilidad, los ojos quedan más expuestos a la resequedad, irritación, infecciones y otras enfermedades oculares. Según especialistas, durante periodos de altas temperaturas es importante adoptar medidas preventivas para reducir los efectos de los cambios ambientales y evitar complicaciones en la visión.

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Una persona se frota los ojos, síntoma de resequedad o irritación ocular por las condiciones ambientales del Fenómeno El Niño.

Calor y radiación UV afectan los ojos

La American Academy of Ophthalmology (AAO) advierte que la exposición constante al calor, la radiación ultravioleta, el aire acondicionado y las corrientes de aire pueden acelerar la evaporación de la lágrima y reducir la estabilidad de la película lagrimal.

Asimismo, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud señala que las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño pueden favorecer la aparición de problemas como el ojo seco, la conjuntivitis y las alergias oculares, principalmente en personas expuestas al polvo, el viento y la radiación solar.

La afectación de la película lagrimal puede generar diversos síntomas que suelen aparecer de manera progresiva. Entre las principales señales se encuentran el ardor, la sensación de tener un cuerpo extraño o “arenilla” dentro del ojo, enrojecimiento, lagrimeo constante, visión borrosa intermitente y mayor sensibilidad a la luz.

Una mujer protege sus ojos del sol en un ambiente desértico mientras una ilustración médica detalla cómo la radiación UV, el viento y el polvo afectan la película lagrimal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas que requieren atención

La doctora Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explicó que muchas personas suelen restar importancia a estas molestias o recurren a la automedicación con gotas descongestionantes; sin embargo, esta práctica puede retrasar un diagnóstico adecuado y empeorar la irritación ocular.

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La especialista indicó que el uso inadecuado de estos productos puede favorecer la aparición de infecciones debido a que disminuye la barrera natural de protección del ojo y afecta la oxigenación de los tejidos oculares.

Ante la persistencia o intensificación de síntomas como resequedad, ardor o visión borrosa, recomendó acudir a un oftalmólogo para recibir una evaluación profesional y determinar el tratamiento más adecuado según cada caso.

Un médico oftalmólogo examina los ojos de una paciente en un consultorio, una escena que subraya la importancia de la evaluación profesional para la salud visual y la prevención de enfermedades oculares.

Recomendaciones para cuidar los ojos

Para reducir el impacto del calor, el viento y el polvo sobre los ojos, especialistas recomiendan aplicar algunas medidas preventivas durante los periodos de mayor exposición ambiental. Entre ellas se encuentran:

Usar lentes de sol con filtro UV400 y diseño envolvente para protegerse de la radiación ultravioleta, el viento y las partículas de polvo.

Evitar la exposición directa a ventiladores, aire acondicionado o corrientes de aire dirigidas al rostro, ya que aceleran la evaporación de la lágrima.

Mantener una adecuada lubricación ocular mediante lágrimas artificiales sin conservantes, siempre bajo recomendación médica.

Realizar una correcta higiene de los párpados para favorecer el funcionamiento de las glándulas encargadas de mantener la estabilidad de la lágrima.

Además, mantener una adecuada hidratación resulta fundamental durante épocas de calor intenso, debido a que la pérdida de líquidos del organismo también puede afectar la producción y calidad de las lágrimas.

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Hidratación y cuidado ocular

La alimentación también cumple un papel importante en el cuidado de la salud visual. El consumo de productos ricos en omega 3, como pescado, frutos secos, palta y nueces, puede contribuir a mejorar la lubricación ocular, reducir la inflamación de la superficie del ojo y favorecer la calidad de la película lagrimal.

“La película lagrimal cumple un rol fundamental en la protección de nuestros ojos. Durante periodos de altas temperaturas y cambios ambientales, adoptar medidas preventivas permite reducir molestias, evitar complicaciones y preservar una buena salud visual”, señaló la especialista de Laboratorios Lansier.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio en la visión y evitar prácticas como la automedicación. Un cuidado oportuno puede prevenir complicaciones y ayudar a mantener una adecuada salud ocular frente a los efectos del clima.

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