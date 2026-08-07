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Álex Ubago invita a fans peruanos a sus conciertos en Arequipa y Lima por el 25 aniversario de su primer disco

El cantautor español se presentará el 7 de agosto en Arequipa y el 8 en Lima con la gira “¿Qué pides tú? 25 aniversario”.

El cantautor español Alex Ubago comparte su emoción por volver a Perú con una gira muy especial para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de su primer disco. Descubre los detalles de sus próximos conciertos en Arequipa y Lima.
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Álex Ubago invitó a sus fans peruanos a acompañarlo en sus conciertos en Arequipa y Lima como parte de la gira “¿Qué pides tú? 25 aniversario”, con la que celebra los 25 años del lanzamiento de su primer disco.

En un mensaje dirigido al público local, el cantautor español dijo estar “muy, muy emocionado” por volver al país con un show que definió como “muy remember” y cargado de nostalgia.

El artista adelantó que el formato de la gira en Perú tendrá un sello especial: interpretará íntegramente todas las canciones de aquel primer álbum, además de otros temas importantes de su carrera, en un recorrido musical que busca conectar con quienes lo acompañan desde sus primeros éxitos.

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Álex Ubago invita a fans peruanos a sus conciertos en Arequipa y Lima por el 25 aniversario de su primer disco.
Álex Ubago invita a fans peruanos a sus conciertos en Arequipa y Lima por el 25 aniversario de su primer disco.

“Estoy muy emocionado”: el saludo de Álex Ubago a sus seguidores peruanos

Ubago anunció su regreso con un mensaje en el que remarcó su entusiasmo por reencontrarse con el público. “Estoy muy, muy emocionado, y feliz de volver a Perú, con muchas ganas de que esta gira tan especial con la que estoy celebrando el 25 aniversario del lanzamiento de mi primer disco”, expresó.

En ese mismo saludo, el cantante subrayó que el show está pensado como un viaje a los inicios de su carrera y que la nostalgia será parte central de la propuesta. “Un concierto, pues que es muy, muy especial, es un concierto muy remember, ¿no? En el que vamos a tocar íntegramente todas las canciones de aquel primer álbum que fue tan importante en los comienzos de mi carrera, además de otras canciones importantes que tocaremos”, afirmó.

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Y cerró esa idea con una frase que define el espíritu del espectáculo: “Es un concierto muy remember, donde juega un papel muy importante la nostalgia”.

Ubago adelantó que el show será “muy remember” y que la nostalgia tendrá un papel importante en el repertorio.
Ubago adelantó que el show será “muy remember” y que la nostalgia tendrá un papel importante en el repertorio.

La invitación oficial: fechas, ciudades y dónde comprar entradas

En otro mensaje, Álex Ubago reforzó la convocatoria y precisó los canales de venta para quienes aún no han adquirido entradas. “Soy Álex Ubago y quiero invitaros a que me acompañéis en la gira del 25 aniversario de mi primer disco, ¿Qué pides tú?, en unos conciertos muy especialesa”, dijo.

Ademas dijo que los conciertos serán el 7 de agosto en Arequipa y en Lima el 8 de agosto. Y añadió: “Todavía quedan algunas entradas que podéis conseguir en Joinnus y en mi web alexubago.com. Un beso y nos vemos muy pronto”.

La gira “¿Qué pides tú? 25 aniversario” y el foco en el primer disco

De acuerdo con la información difundida sobre la visita, Álex Ubago llega a Perú como parte de su tour internacional “¿Qué pides tú? 25 aniversario”, una gira que celebra el álbum con el que inició su carrera discográfica.

La propuesta, según explicó el propio cantante, está construida alrededor de ese primer trabajo: el concierto incluye todas las canciones del disco, interpretadas de manera íntegra, junto a una selección de otros éxitos de su repertorio. El objetivo del show, tal como lo presenta Ubago, es recuperar el espíritu de ese inicio, con un componente “remember” que apela a quienes crecieron con esas canciones.

Álex Ubago regresa al Perú por los 25 años de su primer disco
Álex Ubago regresa al Perú por los 25 años de su primer disco

Precios y zonas: la venta en Joinnus

Según la información de la página web de Joinnus, las entradas para los conciertos están disponibles y se incluyeron bajo el rótulo “Precio full”. En la lista aparecen dos zonas:

En Arequipa se realizará en el Teatro Fenix.

  • Platea Regular: S/. 390.00
  • Mezzanine Apdayc Regular: s/. 340.00

En Lima se realizará en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

  • Platinum central: S/. 450.00
  • Platinum lateral: S/. 420.00

La recomendación difundida junto al anuncio es adquirir las entradas por canales oficiales.

Los rpecios para el concierto de Álex Ubago en Lima. Joinnus.
Los rpecios para el concierto de Álex Ubago en Lima. Joinnus.

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