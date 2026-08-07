Sismo de 5.0 en Junín: Minsa moviliza ambulancias y puesto médico para atender heridos tras fuerte temblor en Chupaca

Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

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El sismo de magnitud 5.0 que sacudió la tarde de este jueves la provincia de Chupaca, en la región Junín, volvió a encender las alertas en una población que aún enfrenta las consecuencias del fuerte movimiento telúrico registrado el pasado 18 de julio. Tras la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó un Puesto Médico de Avanzada y coordinó el envío de dos ambulancias para brindar atención inmediata a los heridos y reforzar la respuesta sanitaria en la zona.

Como parte de las primeras acciones, el equipo del Minsa se trasladó hasta Chupaca para mantener el monitoreo permanente de la emergencia y coordinar las labores de atención con las autoridades sanitarias de la región. Además, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) movilizó dos ambulancias para atender a los cuatro pacientes reportados como heridos, mientras que personal del Seguro Integral de Salud (SIS) fue distribuido en los hospitales cercanos al epicentro para orientar a los asegurados que requieran asistencia.

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El nuevo movimiento telúrico ocurrió cuando la región todavía se recupera del sismo de magnitud 5.1 del 18 de julio, que dejó cinco fallecidos, decenas de heridos y severos daños en viviendas e infraestructura. Mientras continúan las evaluaciones para determinar el impacto del reciente evento, las autoridades nacionales y regionales mantienen activos sus protocolos de respuesta y vigilancia en las zonas más afectadas.

Un fuerte sismo de 5.0 grados de magnitud sacudió la provincia de Chupaca, en Huancayo, dejando como saldo el colapso de varias viviendas en el distrito de Chongos Alto. Las imágenes muestran el pánico de los pobladores y el deslizamiento de un cerro. Exitosa

Minsa despliega puesto médico y ambulancias para atender a los heridos en Chupaca

El Ministerio de Salud informó que el envío del Puesto Médico de Avanzada hacia el distrito de Chongos Bajo fue dispuesto por el ministro de Salud, Luis Dyer, con el propósito de brindar atención inmediata a la población afectada y fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia provocada por el sismo.

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De manera paralela, el sector coordinó con las autoridades regionales la movilización de dos ambulancias del SAMU Junín, las cuales fueron destinadas a la atención de los cuatro pacientes que resultaron heridos tras el movimiento sísmico. Las unidades también permitirán realizar traslados oportunos hacia los establecimientos de salud si la situación lo requiere.

El Minsa precisó que el personal desplazado permanecerá en la provincia de Chupaca para realizar un monitoreo constante de la emergencia y coordinar las acciones con la Dirección Regional de Salud y otras instituciones involucradas. La cartera señaló que continuará evaluando la evolución de la situación para adoptar nuevas medidas de ser necesario.

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Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

El SIS y las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo en la zona del epicentro

Además del despliegue del personal médico, el Seguro Integral de Salud (SIS) envió equipos a la zona del epicentro y a los hospitales más cercanos para orientar a los asegurados y facilitar el acceso a los servicios de salud durante la emergencia.

El Ministerio de Salud indicó que estas acciones forman parte de los protocolos establecidos para responder ante desastres naturales, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica y asegurar la disponibilidad de recursos sanitarios en las localidades afectadas.

Paralelamente, el Gobierno Regional de Junín activó sus protocolos de emergencia y desplegó personal técnico para evaluar posibles daños en la provincia de Chupaca, especialmente en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro, donde continúan las labores de inspección debido a los efectos del anterior sismo.

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Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae

Indeci reporta nuevos daños en viviendas afectadas por el terremoto de julio

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a la 1:57 p. m., tuvo una magnitud de 5.0 y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca. El evento alcanzó una profundidad de 9 kilómetros y una intensidad V, por lo que fue percibido con fuerza en diversas localidades de la región.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Julio Gálvez, informó de manera preliminar que el movimiento ocasionó nuevos daños en edificaciones que ya habían quedado comprometidas tras el terremoto del 18 de julio. Algunas viviendas declaradas inhabitables terminaron de desplomarse debido al nuevo remezón, mientras continúan las inspecciones para determinar el alcance de las afectaciones.

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Las autoridades mantienen brigadas desplegadas en las localidades más impactadas para verificar el estado de la infraestructura y atender cualquier emergencia adicional. En paralelo, continúan las evaluaciones para identificar inmuebles con riesgo de colapso y garantizar la seguridad de la población.