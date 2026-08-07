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PNP desmantela red de autopartes robadas en La Victoria: Decomisan seis toneladas valorizadas en más de S/ 1 millón

El operativo policial permitió incautar piezas de vehículos de alta y media gama en el corazón comercial de Lima. El detenido quedó a disposición de las autoridades y se investiga la relación con el mercado negro

Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, en La Victoria.
Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, en La Victoria.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, La Victoria, donde encontró cerca de seis toneladas de autopartes robadas valorizadas en más de S/ 1 millón.

Efectivos policiales hallaron una extensa cantidad de piezas y accesorios de vehículos de alta y media gama, entre ellos parachoques, faros, capots, puertas, aros, espejos retrovisores y parabrisas.

La diligencia estuvo supervisada por el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, y por el jefe de la Región Policial Lima Centro, general de Policía Jorge Castillo. Durante la intervención, los agentes detuvieron a Walter Campuzano Fernández (49), quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones de ley.

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Según fuentes policiales, la procedencia de las autopartes será determinada en el marco de la investigación sobre la presunta vinculación con organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

La PNP señaló que este operativo representa un golpe al comercio ilegal de autopartes en la capital y forma parte de una estrategia para combatir el crimen organizado y los mercados ilegales, en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter).

La magnitud del decomiso revela la dimensión del mercado ilícito de autopartes en la ciudad. Los peritajes y el cruce de información permitirán establecer si las piezas provienen de denuncias por robo de vehículos en diversos distritos de Lima Metropolitana.

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Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, en La Victoria.
Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, en La Victoria.

Robo de autopartes: un delito cotidiano

La incautación en La Victoria se produce en un contexto de creciente preocupación por el robo de autopartes en Lima Metropolitana. Según cifras de la PNP, este delito figura entre los más reportados en la capital, donde ciudadanos denuncian la sustracción de piezas en plena vía pública y a plena luz del día.

El testimonio de Verónica, una joven que sufrió el robo de partes de su auto en San Miguel, ilustra la frecuencia de estos incidentes. “Por lo general, siempre guardo mi carro en cochera. Soy consciente de que vivimos en una situación de inseguridad constante, sobre todo en la capital. Pero ese día, por la hora y el lugar, me confié”, relató.

En su caso, fue alertada por personal del restaurante donde se encontraba y descubrió que le faltaban las letras metálicas, el logo, la antena y los esquineros de los retrovisores de su vehículo.

Según el coronel en retiro de la PNP, Lizandro Quiroga, los ladrones suelen buscar piezas fáciles de retirar y de alta demanda, como llantas, espejos, retrovisores y emblemas.

“En el caso de la marca Toyota, los Yaris son de los modelos más robados. La mayoría de estas piezas terminan en el mercado negro, porque hay gente que va a comprar estas autopartes robadas”, explicó.

Las redes sociales se han convertido en espacio de denuncia para cientos de conductores que han perdido piezas de sus autos “en un abrir y cerrar de ojos”. Muchos optan por instalar remaches y pegamentos especiales en las partes más vulnerables, en un intento de reducir el riesgo de robo.

En La Victoria, así como en zonas de Comas conocidas como la ‘50’, existen locales donde se comercializan autopartes, a menudo exhibidas sin reparo y ofrecidas incluso a pedido por aplicaciones de mensajería. Pese a los operativos policiales, el mercado negro sigue operando y abasteciéndose de los robos cometidos a diario en la ciudad.

Las víctimas coinciden en que estos delitos, cometidos muchas veces por personas movidas por la adicción a las drogas, pocas veces terminan en una denuncia formal, ya que los seguros no suelen cubrir la sustracción de autopartes.

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