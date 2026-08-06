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Óscar Custodio pide perdón a Naldy Saldaña tras denuncia contra exdirector de La Bella Luz: “Me equivoqué” y promete colaborar con la justicia

El dueño de la orquesta reconoció en Magaly TV La Firme que no apartó a César Sánchez Chavesta cuando conoció la denuncia, ofreció disculpas a la cantante y dijo que ahora asumirá las consecuencias

'Magaly TV La Firme' difundió un audio entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña que ha generado una ola de críticas. En la conversación, el empresario cuestiona cómo la cantante obtuvo las pruebas de su denuncia contra César Sánchez. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando nuevas repercusiones. Esta vez fue Óscar Custodio, propietario de la agrupación de cumbia, quien decidió romper su silencio para responder públicamente por el manejo que tuvo la empresa tras conocer la acusación por presuntos tocamientos indebidos.

Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, el empresario reconoció que cometió un error al no separar de inmediato a su primo de la orquesta, ofreció disculpas públicas a la cantante y aseguró que hoy está dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones. Además, rechazó las afirmaciones realizadas por la esposa de César Sánchez, quien sostuvo que entre el músico y la exvocalista habría existido una relación sentimental, y confirmó que colaborará con las investigaciones que realizan las autoridades.

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Composición televisiva con Magaly Medina, Óscar Custodio, Naldy Saldaña en un recuadro circular y otro recuadro circular con un video borroso.
Óscar Custodio, líder de la orquesta La Bella Luz, ofrece disculpas públicas a Naldy Saldaña durante una emisión del programa Magaly TV La Firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Custodio pidió disculpas públicas a Naldy Saldaña

Visiblemente afectado, Óscar Custodio inició su participación con un mensaje dirigido a Naldy Saldaña, a sus familiares y a la opinión pública. El empresario reconoció que la forma en que actuó frente a la denuncia no fue la correcta y lamentó no haber tomado una decisión inmediata cuando conoció los hechos.

“Quiero pedirle perdón a la señorita Naldy Saldaña, quiero pedirle perdón a su familia, quiero pedir perdón a la opinión pública... debo asumir el gran error de no haberlos separado en su momento”, manifestó durante la entrevista.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones se producen un día después de que Naldy Saldaña acudiera al mismo programa para contar detalles de la denuncia que presentó contra César Sánchez Chavesta, asegurando que no recibió el respaldo esperado cuando informó lo ocurrido dentro de la agrupación.

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Con este pronunciamiento, el propietario de La Bella Luz admitió públicamente que su reacción inicial no fue la adecuada y aceptó la responsabilidad por las decisiones que tomó en ese momento.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Reconoce que no separó a César Sánchez por el vínculo familiar

Durante la conversación con Magaly Medina, Óscar Custodio explicó cómo fueron las reuniones que sostuvo con Naldy Saldaña después de que ella le mostrara el material relacionado con la denuncia.

El empresario aseguró que nunca intentó impedir que la cantante acudiera a las autoridades y afirmó que, desde el primer momento, le manifestó que estaba en todo su derecho de presentar una denuncia.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Según su versión, cuando la artista le enseñó el video que posteriormente serviría como parte de las evidencias del caso, le respondió:

“Lo voy a revisar”. Asimismo, recordó que también le expresó: “Estás en todo tu derecho de denunciarlo, denúncialo y tienes todo mi apoyo”.

Sin embargo, Magaly Medina le recordó que, pese a contar con esas imágenes, César Sánchez Chavesta continuó desempeñándose dentro de La Bella Luz e incluso apareció públicamente junto al empresario en una reunión de respaldo.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Frente a ese cuestionamiento, Óscar Custodio reconoció nuevamente que actuó de manera equivocada.

“Acepto ese error... Me equivoqué. Soy un ser humano y voy a aceptar la verdad y asumir las consecuencias”, respondió.

El empresario explicó que, tras conocer la denuncia, buscó asesoría legal para determinar cuáles eran las acciones que podía adoptar, ya que entendía que el caso debía seguir un procedimiento formal. No obstante, admitió que el vínculo familiar con el denunciado influyó en la decisión de no retirarlo inmediatamente de la agrupación.

“De repente ahí ha habido un mal asesoramiento... me dejé llevar por la relación familiar”, comentó al explicar por qué no tomó una medida inmediata respecto a su primo.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Se desmarca de la versión de la esposa de César Sánchez

Otro de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Magaly Medina le consultó sobre las recientes declaraciones de la esposa de César Sánchez Chavesta, quien aseguró públicamente que entre el músico y Naldy Saldaña habría existido una relación sentimental consentida.

Lejos de respaldar esa versión, Óscar Custodio tomó distancia y aseguró que no tiene elementos para confirmar esas afirmaciones.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo no lo comparto para nada porque yo no he visto nada respecto a eso. Yo no puedo aceptar lo que la señora dice porque no me consta”, sostuvo.

Con estas palabras, el propietario de La Bella Luz marcó diferencias con la postura asumida por la esposa del exdirector musical, quien había señalado que su esposo le confesó haber mantenido una supuesta relación con la cantante.

Por su parte, Magaly Medina cuestionó que ese tipo de versiones puedan utilizarse para desacreditar a una denunciante y consideró que ese enfoque agrava aún más la situación.

Frente a ello, Óscar Custodio reiteró que prefiere esperar el desarrollo de las investigaciones antes de emitir conclusiones sobre aspectos que no ha presenciado personalmente.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

Confirma que colaborará con la justicia

Durante la entrevista, el empresario también aseguró que colaborará plenamente con las diligencias que vienen realizando las autoridades y confirmó que ya fue citado para brindar su declaración.

“Ya tengo una cita para ir a dar mi manifestación. Voy a ir a manifestar lo que sé, lo que he podido ver”, indicó.

Además, aprovechó el espacio para enviar un mensaje a cualquier persona que considere haber sido víctima de César Sánchez Chavesta, exhortándola a denunciar los hechos ante las autoridades competentes.

“Si hay otras personas que de repente han sido agraviadas... les pido que vayan y denuncien. Yo estoy dispuesto a apoyar a la justicia en todo lo que se pueda”, expresó.

Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.
Muere Víctor Angobaldo, el inolvidable ‘Obama peruano’ de Magaly TV, tras accidente en Cañete. Captura: Magaly TV La Firme.

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