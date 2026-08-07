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PNP captura a cuatro presuntos integrantes de “Los Injertos Foraja” en Ate e incauta explosivos, armas, municiones y presunta marihuana

Los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada mientras continúan las diligencias para determinar su participación en los hechos investigados y el origen de las evidencias decomisadas

La Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de Ate contra la presunta banda criminal "Los Injertos Foraja". Composición: Infobae
La Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de Ate contra la presunta banda criminal "Los Injertos Foraja". Composición: Infobae
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La intervención policial contra presuntas organizaciones delictivas continúa con operativos dirigidos a inmuebles identificados durante labores de inteligencia. En distintos distritos de Lima, las investigaciones buscan identificar a personas vinculadas con delitos como extorsión, tenencia ilegal de armas y tráfico de sustancias ilícitas, además del acopio de material explosivo.

En ese contexto, un nuevo despliegue policial se desarrolló en el distrito de Ate, donde efectivos especializados ejecutaron una intervención que permitió la captura de varios sospechosos y la incautación de diversos elementos que serán sometidos a pericias. La diligencia forma parte de las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad organizada.

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La operación incluyó el registro de una vivienda previamente identificada por los investigadores. Durante la inspección, los agentes encontraron armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y sustancias que serán analizadas como parte de las investigaciones en curso.

La Policía Nacional informó que las diligencias continúan con el propósito de establecer la participación de cada uno de los intervenidos y determinar el origen de los objetos incautados, así como su posible relación con hechos delictivos registrados en la jurisdicción.

Operativo permitió capturar a cuatro investigados

La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate-Santa Anita, unidad perteneciente a la División de Investigación Criminal Este (Dirincri-PNP). Según la Policía Nacional, el operativo respondió a labores de inteligencia e investigación enfocadas en la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Injertos Foraja”.

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Como resultado de la acción policial, cuatro personas quedaron detenidas. Entre ellas figura Christian Omar Aliaga Pariona, de 27 años, conocido con los alias de “Piko” o “Culón”, identificado de manera preliminar por la institución policial como presunto cabecilla del grupo investigado.

La relación de intervenidos también incluye a Shirley Nicole Dela Cruz Sánchez, de 28 años, alias “Shirley”; Luis David Gavino Chumbimune, de 27 años, alias “Kaluka”; y una adolescente de 17 años conocida como “Dayana”.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, todos los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada, donde continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno dentro de la investigación.

Registro del inmueble permitió incautar explosivos y armamento

Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el presunto cabecilla identificado como Christian Omar Aliaga Pariona, alias "Piko" o "Culón". Perú 21
Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el presunto cabecilla identificado como Christian Omar Aliaga Pariona, alias "Piko" o "Culón". Perú 21

Durante la inspección del inmueble intervenido, el personal policial encontró diversos objetos que, según la información oficial, serían utilizados para actividades delictivas.

Entre las evidencias incautadas figuran tres cartuchos de dinamita con sus respectivas mechas de seguridad. Además, los agentes encontraron una granada, cuyo tipo específico será establecido mediante los exámenes periciales correspondientes.

La diligencia también permitió el decomiso de un arma de fuego. La Policía indicó que sus características técnicas permanecen pendientes de evaluación especializada. Junto con esa arma se incautaron 24 municiones, cuyo calibre también será determinado durante las pericias.

Las autoridades señalaron que cada uno de estos elementos formará parte de la investigación fiscal con el objetivo de establecer su procedencia y posible utilización en hechos delictivos que son materia de investigación.

Sustancias y equipos de comunicación serán sometidos a pericias

En el mismo inmueble, los agentes encontraron una bolsa de plástico negra que contenía varias bolsas tipo Ziploc con hojas, tallos y semillas secas. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, ese material sería cannabis sativa, conocido como marihuana.

Las muestras serán remitidas a los laboratorios correspondientes para confirmar su composición y establecer si existe relación con otros delitos que forman parte de las investigaciones.

Asimismo, durante el operativo se incautaron tres equipos de telefonía celular. La Policía informó que estos dispositivos serán sometidos a las diligencias técnicas previstas para identificar información que pueda contribuir al esclarecimiento de las actividades investigadas.

Las acciones desarrolladas por el Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita continúan con la recopilación de evidencias y la ejecución de las pericias dispuestas dentro del proceso de investigación, mientras las autoridades competentes evalúan los resultados obtenidos durante la intervención.

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