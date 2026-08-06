Sunedu comunica renuncia de director denunciado por acoso sexual y reincorpora a abogada despedida tras reportar el caso

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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó este miércoles que Luis Corrales presentó su renuncia al cargo de director de la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria, luego de ser denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que aceptó la salida del funcionario y precisó que esta decisión “no perjudica en lo absoluto las investigaciones que en el ámbito administrativo se vienen realizando”.

Asimismo, indicó que entregará la información solicitada durante las diligencias vinculadas con la denuncia y aclaró que la abogada que reportó los hechos cuenta actualmente con una “orden de servicio vigente”, pese a que declaró en un informe del programa Contracorriente de Willax que había sido despedida tras denunciar el caso.

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“Finalmente reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier forma de acoso u hostigamiento laboral o sexual en contra de la mujer, reafirmando nuestro compromiso con la legalidad y el debido procedimiento, para resolver los hechos materia de denuncia”, concluyó.

Sunedu aceptó la renuncia, pero aclaró que esta no afecta las investigaciones administrativas relacionadas con la denuncia presentada

Según la denuncia, Corrales habría utilizado expresiones ofensivas contra la trabajadora, de 30 años, luego de que ella comunicara que reportaría los hechos. La denunciante, quien laboraba en la Secretaría General, presentó como pruebas mensajes de WhatsApp con insultos y frases intimidatorias.

La acusación también involucra a Vicente Espinoza, quien, de acuerdo con el testimonio, habría intentado besarla sin su consentimiento en dos ocasiones dentro de su oficina. La abogada relató que inicialmente creyó que se trataba de una confusión, pero sostuvo que meses después ocurrió un segundo episodio tras ser convocada al despacho del funcionario.

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“Trató de buscarme los labios, ponerme la cara y acercarse a mí. O sea, quiso acercarse. Entonces, yo como que me sentí un poco incómoda y lo que hice fue retroceder”, declaró.

Además, presentó chats con el superintendente como parte de los elementos que respaldan su denuncia, en los que se evidenciarían mensajes donde Espinoza la habría contactado para conversar en su oficina y posteriormente le habría escrito sobre unos chifles que ella llevó a la institución.

La institución afirmó que brindará información durante las diligencias y señaló que la abogada denunciante mantiene una “orden de servicio vigente”, pese a que ella aseguró que fue despedida tras reportar el caso

La denunciante afirmó que, después de contar lo ocurrido a otras personas dentro de la entidad, fue enviada a realizar labores desde su domicilio y posteriormente desvinculada.

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¿Qué es Sunedu?

Sunedu es el organismo público encargado de supervisar que las universidades del país cumplan con las condiciones básicas de calidad para brindar el servicio educativo. Entre sus principales funciones están el licenciamiento de universidades, la fiscalización del cumplimiento de la normativa y el registro de grados y títulos universitarios.

Fue creada en 2014 como parte de la reforma universitaria y asumió funciones que antes estaban a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).