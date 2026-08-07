Simone Biles y presidente de Panam Sports arribaron en mototaxi a la Plaza Mayor de Lima para el encendido del reloj de Lima 2027

La multicampeona olímpica y Neven Ilic protagonizaron un llamativo ingreso a la Plaza Mayor de Lima a través de un vehículo de tres ruedas que es común solo en algunos distritos de la ciudad. Crédito: YouTube TV Perú.

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Simone Biles fue la gran protagonista del encendido del reloj de Lima 2027 y, antes de participar en la ceremonia que marcó oficialmente los 365 días para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, protagonizó una llegada que rápidamente captó todas las miradas. La histórica gimnasta estadounidense arribó a la Plaza Mayor de Lima junto a Neven Ilic, presidente de Panam Sports, a bordo de una tradicional mototaxi.

El ingreso de ambos estuvo acompañado por la música instrumental de Arbolito, una de las canciones más reconocidas del Grupo Néctar. La particular escena generó entusiasmo entre los asistentes y permitió que la presencia de una de las deportistas más importantes de la historia olímpica se mezclara con uno de los elementos característicos de la cultura popular peruana.

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La mototaxi es un medio de transporte ampliamente utilizado en distintas regiones del país, especialmente en zonas urbanas y rurales de la periferia. En Lima su presencia es más reducida y se concentra principalmente en algunos distritos alejados del centro de la capital. Por ello, su utilización para el ingreso de Biles e Ilic a la Plaza Mayor no pasó desapercibida.

Simone Biles llegó en mototaxi a la Plaza Mayor de Lima. Crédito: Captura TV Perú.

La llegada también sirvió para remarcar el carácter festivo de una ceremonia que reunió a autoridades, deportistas y cientos de aficionados en el corazón histórico de Lima.

“Hemos vuelto después de ocho años. Por primera vez en los Juegos volvemos a un país después de ocho años. Volvemos porque nos trataron muy bien. Traer un evento así es porque el público y el país se lo merece”, señaló Ilic durante su intervención.

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Simone Biles, la estrella de la noche

Si hubo una figura que concentró la atención durante la ceremonia, esa fue Simone Biles. La estadounidense, ganadora de 11 medallas olímpicas, recibió una cálida bienvenida desde su aparición en el escenario.

Cada vez que su nombre era mencionado por los conductores o por los protagonistas del evento, los asistentes reunidos en la Plaza Mayor respondían con gritos y ovaciones. La presencia de la multicampeona mundial convirtió la ceremonia de Lima 2027 en un acontecimiento todavía más especial.

La ciudad de Lima celebra el comienzo del camino hacia los Juegos Panamericanos 2027. En una ceremonia especial, se activó el cronómetro que marca el conteo para el gran evento deportivo, culminando con un deslumbrante show de pirotecnia.

Biles fue invitada por Panam Sports para participar en el encendido del reloj que marca el inicio de la cuenta regresiva. Junto a ella también estuvo la paraatleta colombiana Karen Palomeque, otra de las figuras internacionales convocadas para esta celebración.

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El paso de Simone Biles por Perú

La visita de Biles a nuestro país comenzó con su llegada a Lima, donde manifestó su entusiasmo por conocer a los aficionados peruanos y participar en las actividades vinculadas con los Juegos.

Posteriormente, la estadounidense se trasladó hacia Cusco para conocer parte de la riqueza cultural y turística del país. Durante su estadía disfrutó del Valle Sagrado, particularmente en Urubamba, antes de regresar a Lima para cumplir con la agenda oficial de Lima 2027.

Su visita al país estuvo marcada por una gran expectativa desde su llegada. A lo largo de estos días, la gimnasta tuvo la oportunidad de acercarse a algunos de los principales atractivos peruanos y finalmente cerró su estadía participando en uno de los eventos más importantes de la organización de los Juegos.

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La gimnasta estadounidense Simone Biles llega al aeropuerto en Perú. Una multitud de personas la recibe tras las barreras de seguridad, mostrando entusiasmo con carteles y teléfonos. Varios miembros del personal de seguridad acompañan a Biles en su recorrido por las instalaciones del aeropuerto. Este evento se enmarca en la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Nueva oportunidad para Lima

La realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos representa mucho más que una competencia deportiva para la capital peruana. Lima tendrá nuevamente la oportunidad de proyectarse internacionalmente y demostrar que puede organizar un evento de grandes dimensiones.

El reto también estará en garantizar que la infraestructura deportiva construida o renovada para los Juegos tenga utilidad después de la competencia. Complejos como el futuro escenario de tenis y cricket deberán convertirse en espacios destinados a la formación y preparación de nuevas generaciones de deportistas.

Para el deporte peruano, Lima 2027 supone además una oportunidad para aprovechar el impulso generado por las figuras nacionales que vienen destacando en diferentes disciplinas.

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Simone Biles junto a la presidenta Keiko Fujimori y la paraatleta Karon Palomeque dieron inicio a la cuenta regresiva de Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infoabe Perú.

Con el reloj ya encendido y 365 días por delante, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva edición de los Juegos Panamericanos en la capital peruana. Y esta vez, con Simone Biles como una de las grandes protagonistas del primer paso hacia Lima 2027.