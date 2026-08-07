‘La Bella Luz’ da la cara en conferencia de prensa: Óscar Custodio pide perdón, denuncian amenazas y Óscar Junior toma el mando de la orquesta

Óscar Custodio, fundador de la Orquesta La Bella Luz, anuncia que cede la dirección general a su hijo. Óscar Jr. asume el cargo, pide disculpas por errores pasados y promete una nueva etapa para la agrupación. Video: YouTube

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Óscar Custodio, fundador y propietario de la orquesta ‘La Bella Luz’, convocó a los medios de comunicación para ofrecer disculpas públicas, confirmar la salida definitiva de César Sánchez Chavesta y anunciar una reestructuración interna de la agrupación, en medio de la crisis desatada por la denuncia de acoso sexual presentada por la excantante Naldy Saldaña.

La conferencia, a la que asistieron integrantes del grupo, familiares y periodistas de diversos medios, se desarrolló con momentos de alta tensión, interrupciones y declaraciones que marcarán el rumbo de la orquesta chiclayana de 32 años de trayectoria. El encuentro con la prensa fue también el escenario en que Óscar Junior Custodio, hijo del propietario, anunció que asume el control total de la organización a partir de ese momento, mientras su padre y su madre, Pilar Torres, pasan a un segundo plano.

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La conferencia cerró con la difusión de audios que Junior presentó como evidencia contra Héctor Boza, exintegrante de la orquesta que días antes había lanzado acusaciones contra la agrupación.

Custodio pide perdón y admite que priorizó la orquesta sobre la denuncia de Naldy

El punto más esperado de la conferencia fue la explicación de Custodio sobre por qué no separó de inmediato a su primo César Sánchez tras conocer el caso y la denuncia de Naldy Saldaña. El empresario no eludió la pregunta y reconoció su error de forma directa. Un periodista le preguntó qué habría ocurrido si el caso no se hubiera hecho público, y si Saldaña le pidió dinero o solo apoyo para retirar al acusado.

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Custodio respondió: “Voy a ser honesto. Ella me pide que retire al tecladista (César Sánchez). Su novio también. Pero yo fallé en priorizar el trabajo de la orquesta, de repente también de alguna manera porque era mi primo, qué sé yo. Fallé ahí y lo asumo, asumo mi responsabilidad”. El empresario también explicó que, al enterarse de la denuncia el mismo día de los hechos, le dijo a Sánchez que se preparara para afrontar consecuencias legales y comenzó a buscar un reemplazo para el cargo.

En conferencia de prensa, el fundador y líder de 'La Bella Luz', Oscar Custodio, reconoce públicamente haber cometido un error al priorizar el trabajo de su orquesta y sus lazos familiares por encima de una denuncia contra su tecladista y director musical, César Sánchez, realizada por Naldy Saldaña. Video: YouTube

“Yo le digo: ‘Mira, te van a denunciar, así que prepárate’. Y mientras eso, nosotros estábamos ya buscando un tecladista para poder hacer el cambio. Ustedes saben que para poder hacer un cambio de un director musical, un tecladista, se toma tiempo. Y de repente ahí fue el error, priorizar eso. Acepto que me equivoqué, no haberlo separado en su momento”, admitió.

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Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Sánchez regrese a la orquesta una vez concluidas las investigaciones, Custodio fue categórico: “Ha sido despedido de manera indefinida”. También confirmó que el hermano del acusado, quien también integraba la agrupación, fue separado de sus funciones a raíz de las denuncias adicionales que surgieron en días posteriores. Sobre su situación judicial, Custodio señaló que fue convocado como testigo por la Fiscalía, no como imputado, y que acudirá a la citación.

Reconoció que aún no cuenta con representación legal, ya que el abogado que lo acompañó inicialmente emitió un comunicado distanciándose del caso. “Yo creo que tengo una citación como testigo, no estoy acusado. Voy a tener que decir lo que la Fiscalía me va a hacer. También voy a llevar algunas cosas que tengo ahí en las cámaras”, indicó.

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Óscar Junior toma el mando y anuncia medidas de seguridad para los integrantes

La reestructuración interna de la orquesta fue uno de los anuncios más concretos de la tarde. Custodio explicó que, tras una conversación extensa con su esposa e hijo, decidieron trasladar la responsabilidad de la dirección a Óscar Junior. “Hemos decidido que a partir de la fecha le vamos a dar más responsabilidades a mi hijo. Yo ya tengo una edad que de repente ya no estoy haciendo las cosas tan bien y voy a darle la responsabilidad a mi hijo”, señaló el fundador.

Óscar Junior Custodio tomó el micrófono y asumió el compromiso de forma pública. “A partir de este momento, yo tomo las riendas absolutas de la Orquesta ‘La Bella Luz’ y yo voy a tomar medidas. Me voy a ayudar de muchos profesionales, de muchas personas que saben de toda esta situación. Ahora mis padres gozarán y descansarán de todo lo que han podido lograr en estos 32 años”, declaró.

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Óscar Junior, Óscar Custodio y Pilar Torres se dirigen a la prensa durante una conferencia del grupo musical La Bella Luz, con Pilar Torres visiblemente afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas concretas que anunció figuran la implementación de acompañamiento psicológico para todos los integrantes actuales y futuros, y la adquisición de un nuevo bus en el que hombres y mujeres viajarán en niveles separados.

“Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta es más a la seguridad de todos, de todas nuestras compañeras. Hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel”, precisó Junior. Además, anunció que se invitará a los padres de familia a viajar junto a los integrantes en las giras.

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Junior también extendió una invitación a Saldaña. “Si en algún momento ella quisiera volver a la Orquesta La Bella Luz, las puertas de la orquesta están abiertas para ella”, afirmó, al tiempo que reiteró el respaldo de la agrupación a la cantante durante el proceso judicial.

Mackeily Luján y las cantantes niegan haber sabido del acoso y denuncian amenazas

Un periodista preguntó a la cantante Mackeily Luján sobre un video que se viralizó en redes, en el que se la ve acercarse a Saldaña mientras esta lloraba. Luján explicó que en ese momento desconocía la causa del llanto y que Saldaña no le reveló lo que estaba atravesando.

“El día que Naldy falta a los eventos, yo me hago la pregunta de por qué no está. Empecé a preguntar si alguien sabía del tema, para lo cual me contestan de que algo había pasado de parte del señor César hacia Naldy. Pero no sabía la magnitud ni tampoco nunca vi los videos ni tampoco Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba atravesando”, declaró Luján.

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Mackeily Luján se pronuncia sobre el polémico caso de Naldy Saldaña, explicando los eventos desde su perspectiva y aclarando hasta qué punto conocía la situación. En su declaración, exige justicia y muestra su total apoyo a su compañera. Video: YouTube

La cantante añadió que al ver a su compañera llorando le preguntó si quería salir del lugar, y que Saldaña aceptó. “Solamente estaba triste, estaba llorando. Le dije: Respira un rato, voy a regresar al kit para que tú también puedas regresar”, relató. Luján, al igual que las cantantes Fernanda Urbina y Anely Dávila, denunció que desde el estallido del caso reciben amenazas en sus redes sociales y en sus domicilios.

“Nos han amenazado, nos han dicho que en los eventos nos van a pegar, nos van a hacer cosas horribles. Hasta a las casas han ido a hacer cosas feas”, señaló Urbina. Dávila fue más específica: “Han ido a mi casa a tirarnos piedras”, afirmó entre lágrimas. Ambas reiteraron su solidaridad con Saldaña y pidieron al público que distinga entre el presunto agresor y las demás integrantes de la agrupación.

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La madre de una de las cantantes también tomó la palabra. “Lo que les dicen es ‘Ojalá que te mueras, ojalá te encuentren en la calle... ¿Tú tendrías que renunciar? Porque tú tienes la culpa’ No, señores. Ya hay personas responsables, ya se ha sindicado”, expresó la madre, quien reclamó que su hija y las demás cantantes no tienen responsabilidad en los hechos denunciados.

Pilar Torres rompe en llanto y niega haber sabido del acoso

Pilar Torres, esposa de Custodio y figura activa dentro de la orquesta, también fue interpelada durante la conferencia. Un periodista le preguntó qué medidas habría tomado si Saldaña le hubiera contado lo ocurrido antes de comunicárselo a su esposo. Torres respondió entre lágrimas: “Si a mí me hubiera dicho, yo hubiera tomado la decisión de botarlo. Como yo le dije a ella: ‘¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué desde el primer día no me has contado?’”.

Torres también fue cuestionada por las acusaciones de otra exintegrante, Claudia Salazar, quien señaló que Torres tenía conocimiento previo del acoso. La esposa de Custodio lo negó de manera enfática. “La señorita, nunca a mí me ha dicho nada. Se lo juro por mis hijos, nunca ella me ha dicho nada”, afirmó.

Pilar Torres negó en conferencia de prensa del 6 de agosto haber maltratado a exintegrantes de La Bella Luz. Latina Noticias.

Luis Inoñan, integrante de la orquesta que lleva siete meses en la agrupación, salió en defensa de Torres. “La señora Pilar se ha comportado como una madre conmigo, porque me faltaba mi mamá. Ha habido muchas noches donde yo quería renunciar porque los extrañaba, pero la señora Pilar siempre estuvo ahí, diciéndonos: ‘Tienen que seguir adelante, luchen por sus sueños’”, declaró el músico.

Inoñan también pidió que cesen los ataques hacia las integrantes del grupo. “Por una sola persona, por una manzana podrida, no nos pueden culpar o tachar a nosotros de hacer algo que nunca haríamos”, sostuvo.

Óscar Junior presenta audios contra Héctor Boza y lo acusa de actuar por interés

El cierre de la conferencia estuvo marcado por un momento de confrontación directa. Óscar Junior tomó el micrófono para responder a las acusaciones del exintegrante Héctor Boza, quien había señalado públicamente que los directivos de la orquesta tenían conocimiento previo del acoso. Junior presentó audios que, según afirmó, demuestran que Boza actúa siempre motivado por intereses ajenos al caso.

El joven Cusodio mostró audios donde se escucha a Boza hablar en relación a la enfermedad que tenía Anely Ávila, tiempo atrás, queriendo dejar entrever que el exintegrante siempre busca generar vistas y movimiento mediático.

En el primero de los audios se escucha a Boza decir: “Ese video tiene 631 mil vistas en 17 horas y 32 mil likes. Entonces nosotros tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que generar pena en la gente, así como lo hizo ‘Senderito’ cuando se puso a llorar en MegaPlaza”. En el segundo, Boza se refiere directamente sobre Ávila, cuando atravesaba un problema de salud: “Anely, cuídate, recupérate pronto. Anely se hace querer. La Bella Luz definitivamente sabe lo que hace. Te enfermas y le sacan provecho”.

En una contundente declaración, Óscar Junior presenta pruebas en audio contra Héctor Boza, a quien acusa de haber hecho llorar a su madre y de manipular situaciones para ganar vistas. Escucha los audios donde Boza se burla de la enfermedad de Anely Dávila. Video: YouTube

“Cuando yo veo llorar a mi madre, yo saco todas las garras posibles. Y ese señor, al decir que no tuvo el apoyo de mi madre ni mío, es algo que no lo voy a perdonar jamás”, respondió Junior tras reproducir los audios ante los periodistas presentes.

La orquesta, que lleva suspendidas al menos siete presentaciones desde que estalló el caso, no precisó una fecha de retorno a los escenarios. Custodio indicó que la decisión de parar obedece a la necesidad de proteger a sus integrantes del clima de hostilidad que rodea a la agrupación. La investigación fiscal contra César Sánchez Chavesta continúa en curso, y el acusado no se ha presentado a declarar ante las autoridades.